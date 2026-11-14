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"Őrülten szerelmesek voltak" - tragikus balesetben hunyt el az esküvőjét tervező jegyespár

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 17:00
jegyespártragédiahalálos baleset
2027-ben tervezte összekötni az életét egy fiatal jegyespár. Tragikus módon a 32 éves Anthony Pizzo és a 33 éves Lindsey Clarke egy autóbalesetben életét vesztette, mialatt épp hazafelé tartottak. Az incidens körülményeinek kivizsgálása jelenleg folyamatban van.
H. A.
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Autóbalesetben életét vesztette egy fiatal pár, akik már az esküvőjüket tervezgették, az álmuk azonban már soha nem válhat valóra. A 32 éves Anthony Pizzo és a 33 éves Lindsey Clarke éppen egy bankettről tartottak hazafelé november 7-én, szombaton a New Jersey állambeli Old Bridge-ben, amikor a Fordnak, amelynek a hátsó ülésén utaztak, nekiütközött egy másik jármű, egy Lexus terepjáró.

Tragikus balesetben hunyt el a jegyespár / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Tragikus balesetben hunyt el a jegyespár

Az ügyészség közlése szerint Pizzót és Clarke-ot a helyszínen halottnak nyilvánították, míg a Ford sofőrjét, egy 35 éves férfit, az első ülésen ülő utast, valamint a Lexus sofőrjét, egy 34 éves férfit súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak. 

Őrülten szerelmesek voltak egymásba, és kimondhatatlanul hiányozni fognak mindenkinek, akinek volt szerencséje megismerni őket

 – mondta el Clarke nővére, Kelly, hozzátéve, a fiatalok jövőre tervezték összekötni az életüket.

A pár 2025 decemberében jegyezte el egymást, amiről a közösségi médiában számoltak be.

Azt mondtam neked, amikor találkoztunk, hogy te vagy az igazi, és komolyan is gondoltam! Te vagy a mindenem, a világom, a szerelmem, és most már a menyasszonyom is! Nagyon szeretlek, és annyira izgatott vagyok, hogy együtt tölthetjük életünk hátralévő részét

- írta akkor a posztjában a férfi.

A halálos baleset kivizsgálása jelenleg folyamatban van - írja a People.

Tragikus autóbaleset történt az angliai Sunderlandben: ekkor három fiatal – két fiú és egy lány – vesztette életét, miután egy Audi A3 letért az útról és a Wear folyóba zuhant. A kocsiban utazó 17 éves fiúnak sikerült megmenekülnie, a rendőrség azonban a balesettel összefüggésben őrizetbe vette. Azt, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához, egyelőre nem közölték.

 

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