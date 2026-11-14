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Túlaggódjuk, vagy tényleg rettegnünk kell tőle? Ez a skarlát valódi arca

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 18:00
skarlátfertőzés
A torokfájás és a kiütések megjelenése sok szülőt ijedtséggel tölt el, különösen, amikor gyerekekről van szó. A skarlát nemcsak látványos tüneteket, hanem komoly szövődményeket is okozhat, ha nem ismerjük fel időben – cikkünkben bemutatjuk a betegség jellemzőit, kezelési lehetőségeit és a legfontosabb tudnivalókat a megelőzéstől a szövődményekig. Tudja meg, mikor érdemes orvoshoz fordulni, és mit tehetünk gyermekeink egészségéért!

A skarlát az antibiotikumok felfedezése előtt életveszélyes kór volt, főként a gyermekekre. Önálló betegségként Európában először a 16. században jegyezték le, de már az ókor óta velünk lehet. Mivel hazánkban az elmúlt hónapokban az átlagnál több megbetegedés történt, utánajártunk, mit is jelent mai viszonylatban a régen vörhenyként ismert kórság.

A Streptococcusok számos kóros elváltozásban szerepet játszó baktériumok: skarlát, angina pectoris, szepszis, agyhártyagyulladás, újszülöttkori fertőzések, szívbelhártya-gyulladás, tüdőgyulladás, orbánc, eritéma nodosum, reumatoid purpura, húgyúti fertőzés.
A Streptococcusok számos kóros elváltozásban szerepet játszó baktériumok: skarlát, angina pectoris, szepszis, agyhártyagyulladás, újszülöttkori fertőzések, szívbelhártya-gyulladás, tüdőgyulladás, orbánc, eritéma nodosum, reumatoid purpura, húgyúti fertőzés. Fotó: BSIP via AFP

Hogyan terjed a skarlát, és kiket veszélyeztet leginkább?

Elsőre ijesztő betegségnek tűnik, de ahogyan Dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász is fogalmaz, ez a felfogás tévesen él a köztudatban.

Vannak vírusos és bakteriális torokgyulladások, a skarlát az utóbbi csoportba tartozik. Okozója a streptococcus baktérium, ami sokunknál tünetmentesen is jelen van. A megbetegedés leggyakrabban az 5–15 éves gyerekekre jellemző, de előfordulhat fiatalabb vagy felnőtt korban is. A kissé túlzó félelem alapja a látványos bőrkiütés, ami a skarlát jellegzetes tünete

- hangsúlyozza a szakértő.

Nincs ellene se védőoltás, se olyan módszer, amivel biztosan megelőzhetnénk, bár a kézmosás és az általános higiénia segíthet, hiszen elsősorban szoros kontaktus útján és légúti váladékkal fertőz. Azonban nem kell megrémülnünk, hiszen a vörheny antibiotikum-kúrával jól kezelhető. Ehhez azonban az kell, hogy a rendszerint 2–5 napos lappangási időt követően megjelenő tüneteket komolyan vegyük.

A rendszeres kézmosás segíthet a skarlát megakadályozásában.
A rendszeres kézmosás segíthet a skarlát megakadályozásában. Fotó: AFP

A skarlát tünetei: nemcsak a kiütés lehet árulkodó jel

A betegség megjelenése télen és kora tavasszal gyakoribb.

A skarlát gyerekeknél jellemzően lázzal, torokfájással, megduzzadt nyaki nyirokcsomókkal, fejfájással és hányással kezdődik. Ehhez társulva jelennek meg a smirglihez hasonlóan érdes, apró pontozottságú bőrkiütések, amelyek többnyire a lágyéktájon és hónaljban kezdődnek, majd a törzsre terjednek

- mondja a szakorvos, aki kiemeli, hogy gyakran kíséri piros és duzzadt „málnanyelv” is.

Ha a fenti tüneteket észleljük, indokolt az orvosi vizsgálat. Azt szakértőnk is megerősíti, ránézésre nem lehet megmondani, hogy vírusos vagy bakteriális fertőzéssel állunk-e szemben. A biztos diagnózis felállításához torokváladék-tesztet kell végezni, és csak ezután ajánlott elkezdeni az általában 10 napos antibiotikumos kezelést. Fontos, hogy a skarlátot ne próbáljuk házi praktikákkal kezelni! Bár a betegség bizonyos esetekben magától is elmúlhat, ezt nem minden esetben teszi nyomtalanul.

A skarlát szövődményei: milyen veszélyekkel járhat?

A legtöbb beteg panaszmentesen felépül, de a kezeletlen vagy nem megfelelően kúrált skarlát komoly következményekkel járhat. Ha a betegség alatt a baktérium átterjed a környező szövetekre vagy szervekre, középfül- arcüreg- és nyaki nyirokcsomó-gyulladás is kialakulhat. Azonban jelentkezhetnek utóhatásai is a fertőzésnek.

Ritkán előfordulhat, hogy hetekkel a kiütéssel járó torokgyulladás lezajlása után is számítani lehet a skarlát szövődményeire. Ez lehet vesegyulladás, de előfordulhat reumás láz vagy ízületi gyulladás is

- emeli ki a gyermekgyógyász, aki azt is hozzáteszi, ezek nem törvényszerű következmények, de indokolják a betegség megfelelő kivizsgálását és kezelését.

Meddig fertőz a skarlát? Mikor térhet vissza a gyermek a közösségbe?

Dr. Novák Hunor szerint, ha valaki skarlátos, nem kell otthon maradnia a teljes gyógyulásig. A megfelelő antibiotikum-kezelés első adagját követő 24 óra elteltével már nem fertőz, ezért, ha jó az általános állapota, visszatérhet a közösségbe.

(Fanny)

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