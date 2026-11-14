Túlaggódjuk, vagy tényleg rettegnünk kell tőle? Ez a skarlát valódi arca

A skarlát az antibiotikumok felfedezése előtt életveszélyes kór volt, főként a gyermekekre. Önálló betegségként Európában először a 16. században jegyezték le, de már az ókor óta velünk lehet. Mivel hazánkban az elmúlt hónapokban az átlagnál több megbetegedés történt, utánajártunk, mit is jelent mai viszonylatban a régen vörhenyként ismert kórság.

A Streptococcusok számos kóros elváltozásban szerepet játszó baktériumok: skarlát, angina pectoris, szepszis, agyhártyagyulladás, újszülöttkori fertőzések, szívbelhártya-gyulladás, tüdőgyulladás, orbánc, eritéma nodosum, reumatoid purpura, húgyúti fertőzés. Fotó: BSIP via AFP

Hogyan terjed a skarlát, és kiket veszélyeztet leginkább?

Elsőre ijesztő betegségnek tűnik, de ahogyan Dr. Novák Hunor csecsemő- és gyermekgyógyász is fogalmaz, ez a felfogás tévesen él a köztudatban.

Vannak vírusos és bakteriális torokgyulladások, a skarlát az utóbbi csoportba tartozik. Okozója a streptococcus baktérium, ami sokunknál tünetmentesen is jelen van. A megbetegedés leggyakrabban az 5–15 éves gyerekekre jellemző, de előfordulhat fiatalabb vagy felnőtt korban is. A kissé túlzó félelem alapja a látványos bőrkiütés, ami a skarlát jellegzetes tünete

- hangsúlyozza a szakértő.

Nincs ellene se védőoltás, se olyan módszer, amivel biztosan megelőzhetnénk, bár a kézmosás és az általános higiénia segíthet, hiszen elsősorban szoros kontaktus útján és légúti váladékkal fertőz. Azonban nem kell megrémülnünk, hiszen a vörheny antibiotikum-kúrával jól kezelhető. Ehhez azonban az kell, hogy a rendszerint 2–5 napos lappangási időt követően megjelenő tüneteket komolyan vegyük.

A rendszeres kézmosás segíthet a skarlát megakadályozásában. Fotó: AFP

A skarlát tünetei: nemcsak a kiütés lehet árulkodó jel

A betegség megjelenése télen és kora tavasszal gyakoribb.

A skarlát gyerekeknél jellemzően lázzal, torokfájással, megduzzadt nyaki nyirokcsomókkal, fejfájással és hányással kezdődik. Ehhez társulva jelennek meg a smirglihez hasonlóan érdes, apró pontozottságú bőrkiütések, amelyek többnyire a lágyéktájon és hónaljban kezdődnek, majd a törzsre terjednek

- mondja a szakorvos, aki kiemeli, hogy gyakran kíséri piros és duzzadt „málnanyelv” is.

Ha a fenti tüneteket észleljük, indokolt az orvosi vizsgálat. Azt szakértőnk is megerősíti, ránézésre nem lehet megmondani, hogy vírusos vagy bakteriális fertőzéssel állunk-e szemben. A biztos diagnózis felállításához torokváladék-tesztet kell végezni, és csak ezután ajánlott elkezdeni az általában 10 napos antibiotikumos kezelést. Fontos, hogy a skarlátot ne próbáljuk házi praktikákkal kezelni! Bár a betegség bizonyos esetekben magától is elmúlhat, ezt nem minden esetben teszi nyomtalanul.