Vasaló kontra gőzállomás: mi a különbség?

Gőzállomás vagy vasaló? Ránézésre a kettő csak abban hasonló, hogy mindkettőnek van talpa és nyele. De mi az a gőzállomás? Az biztos, hogy feltűnik mindenkinek, hogy a gőzállomás jóval nagyobb, mint a hagyományos vasaló, hiszen egy nagy tartály, és maga a talp tartozik hozzá. A vasalóval ellentétben a vizet nem a felforrósodó talp párologtatja el, hanem egy nyomás alatt álló kazán, a forró gőz pedig egy tömlővel jut a talphoz.

Gőzállomás vagy vasaló? Melyik való nekünk?

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Ezért lehet jobb a gőzállomás használata vasaló helyett

A készüléktől függően a gőz 4-8 bar közötti nyomással távozik a talp lyukain, és ezzel az erővel, meg a nagyobb gőzmennyiséggel a gőzállomások a vastagabb anyagok gyűrődéseit is játszi könnyedséggel képesek kisimítani. A gőz nemcsak a felszínen dolgozik, de bejut a szövet mélyebb rétegeibe is.

Kíméletes a ruhákkal

Maga a talp messze nem olyan forró, mint a vasalóé, így pamutot, gyapjút, vagy hőre érzékeny anyagokat is bátran vasalhatunk vele, nem fognak megégni. A gőz pedig a makacs gyűrődéseket is gyorsan kisimítja.

Nem muszáj folyton utántölteni

A gőzállomások tartályában típustól függően 1-1,8 liter vizet tölthetünk, ez a mennyiség pedig egy-két órán át folyamatosan biztosítja a gőzt – vagyis nem kell utántöltés miatt abbahagyni a munkát. Nagy mennyiségű ruhánál ez fontos szempont.

A gőzállomás függőlegesen is működik

Mivel nagyon könnyű a készülék, nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is használható. Ez főleg a függönyök vasalásánál lehet nagyon hasznos, hiszen így nem kell a vasalódeszkán igazgatni a több méter hosszú textíliát: egyszerűen csak tegyük vissza mosás után a karnisra, és a helyén, a gőz segítségével simítsuk ki a gyűrődéseket.

Könnyebb vele a munka

Akármilyen modern készülékről legyen szó, a hagyományos vasalóknak súlya van, és folyamatosan tologatni kell őket a ruhán. A gőzállomás kézi egysége viszont annyira könnyű, hogy könnyedén siklik a textílián, és egyből eltünteti a ráncokat.

Gőzállomás vagy vasaló? Melyik jobb hosszútávon?

Árban többe kerülnek, mint a hagyományos vasalók, de hosszú távon megéri beruházni egy gőzállomásba. Az alumínium és a rozsdamentes acéltalppal készült készülékek olcsóbbak, de ezek gyengébb minőségű anyagok. A kerámia, a durilium vagy zafír talpak jobban siklanak, és gyorsabban alkalmazkodnak a kiválasztott hőmérséklethez.