Vasaló kontra gőzállomás: mi a különbség?

Gőzállomás vagy vasaló? Ránézésre a kettő csak abban hasonló, hogy mindkettőnek van talpa és nyele. De mi az a gőzállomás? Az biztos, hogy feltűnik mindenkinek, hogy a gőzállomás jóval nagyobb, mint a hagyományos vasaló, hiszen egy nagy tartály, és maga a talp tartozik hozzá. A vasalóval ellentétben a vizet nem a felforrósodó talp párologtatja el, hanem egy nyomás alatt álló kazán, a forró gőz pedig egy tömlővel jut a talphoz.
A készüléktől függően a gőz 4-8 bar közötti nyomással távozik a talp lyukain, és ezzel az erővel, meg a nagyobb gőzmennyiséggel a gőzállomások a vastagabb anyagok gyűrődéseit is játszi könnyedséggel képesek kisimítani. A gőz nemcsak a felszínen dolgozik, de bejut a szövet mélyebb rétegeibe is.
Maga a talp messze nem olyan forró, mint a vasalóé, így pamutot, gyapjút, vagy hőre érzékeny anyagokat is bátran vasalhatunk vele, nem fognak megégni. A gőz pedig a makacs gyűrődéseket is gyorsan kisimítja.
A gőzállomások tartályában típustól függően 1-1,8 liter vizet tölthetünk, ez a mennyiség pedig egy-két órán át folyamatosan biztosítja a gőzt – vagyis nem kell utántöltés miatt abbahagyni a munkát. Nagy mennyiségű ruhánál ez fontos szempont.
Mivel nagyon könnyű a készülék, nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is használható. Ez főleg a függönyök vasalásánál lehet nagyon hasznos, hiszen így nem kell a vasalódeszkán igazgatni a több méter hosszú textíliát: egyszerűen csak tegyük vissza mosás után a karnisra, és a helyén, a gőz segítségével simítsuk ki a gyűrődéseket.
Akármilyen modern készülékről legyen szó, a hagyományos vasalóknak súlya van, és folyamatosan tologatni kell őket a ruhán. A gőzállomás kézi egysége viszont annyira könnyű, hogy könnyedén siklik a textílián, és egyből eltünteti a ráncokat.
Árban többe kerülnek, mint a hagyományos vasalók, de hosszú távon megéri beruházni egy gőzállomásba. Az alumínium és a rozsdamentes acéltalppal készült készülékek olcsóbbak, de ezek gyengébb minőségű anyagok. A kerámia, a durilium vagy zafír talpak jobban siklanak, és gyorsabban alkalmazkodnak a kiválasztott hőmérséklethez.
A nagyobb méret és a több gőz miatt érdemes beszerezni a készülék mellé egy speciális vasalódeszkát is, ugyanis a gőz miatt könnyebben rozsdásodnak a deszka fém részei.
A talpon még a gőznyílások számát is érdemes megnézni, ugyanis minél több van, annál jobban tudunk dolgozni vele. Emellett érdemes olyan kialakítást választani, ahol az orr-rész keskenyebb, így a kisebb részekhez is beférünk vele a ruhákon.
Érdemes fontolóra venni, hogy melyik megoldás áll nekünk személy szerint kézre: a digitális vezérlőpanel gombjai, vagy a mechanikus, tekerőgombos megoldás. Nézzük meg a készülék funkcióit is, például, hogy érzékeli-e a tétlenséget, vagyis megszünteti-e a gőzellátást, ha éppen nem vasalunk, illetve hogy a mozgásnak megfelelően adagolja-e a gőzt.
Ha rendszeresebben, nagy mennyiségű ruhát szeretnénk vasalni, egy hagyományos vasaló helyett érdemes nagyobb teljesítményű gépet venni: 6,5 bar felett már hatékonyabbnak számít egy gőzállomás. Ellenőrizzük a nyomás mellett a gőzteljesítmény értékét is, hiszen ez mutatja az előállított gőz mennyiségét. Válasszunk a minimum 100 g/perc értéknél nagyobbat, ezzel lesz hatékonyabb a függőleges gőzölés.
A tartály méretét aszerint válasszuk ki, hogy mennyit fogunk vasalni, de emellett fontos szempont az is, hogy levehető-e a gőzállomásról. Így ugyanis a csap alatt megtölthetjük a tartályt, ha viszont nem mozdítható, egy üvegből, a gép megdöntésével pótolhatjuk a vizet, ami nem a legpraktikusabb.
Kétféle vízmelegítés móddal érhetők el a gőzállomások. Egyes típusok egy nagy kazánnal rendelkeznek, ebbe kell önteni a vizet, és ha felmelegedett, akkor kezdhetünk vasalni. Munka közben ezt nem lehet utántölteni, és sokszor akár 10 percet is várni kell rá. Vannak nagynyomású gőzfejlesztővel ellátott típusok is, ezeket menet közben is lehet tölteni, és két perc alatt üzemkészek.
A cseppet sem egyszerű választásban segíthet a következő videó is.
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