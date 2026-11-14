Kakaó hatása: ezt teszi a gyerekkel lefekvés előtt

Sok gyerek kedvenc itala, ezért fontos tisztában lenni vele, hogy milyen a kakaó hatása gyerekekre, hogyan hat rájuk egy bögre forró ital a nap különböző szakaszaiban.

A kakaó értékes tápanyagokat is tartalmaz, ám akad benne egy olyan vegyület, amelyről kevesen tudják, hogy élénkítő hatású.

Érdemes megvizsgálni, mi történik a gyerekek szervezetében egy bögre meleg barna ital megivása után, és hogyan előzhetjük meg, hogy a kedvenc finomságuk megzavarja az álmukat.

Milyen a kakaó hatása gyerekekre lefekvés előtt? / Fotó: Chester Toh / Unsplash (Illusztráció)

Milyen a kakaó hatása gyerekekre lefekvés előtt?

A kakaó sok kisgyermek számára az esti rutin része, és önmagában az is megnyugtató lehet, hogy egy megszokott, kellemes szokással zárul a nap. Biztonságérzetet adhat, segíthet a lecsendesedésben, ugyanakkor fontos tudni, hogy az ital összetevői nem feltétlenül támogatják a pihentető alvást

– mondja Schmidt Zsófia dietetikus, aki egyébként arra is felhívja a figyelmet, hogy nem mindegy, mikor, milyen mennyiségben és milyen összetételben kerül a kakaó a gyerekek bögréjébe.

A kakaó jótékony hatása mellett vannak károsak is

Erről az italról elsősorban a finom íze jut eszünkbe, pedig értékes tápanyagokat is tartalmaz. Egyebek között magnézium és antioxidáns hatású flavonoidok találhatók benne, amelyek kedvező élettani tulajdonságokkal rendelkeznek. Van azonban egy olyan összetevője is, amely miatt érdemes átgondolni az esti fogyasztását.

Ezek lehetnek a kakaó káros hatásai alvás előtt

A kakaó teobromint tartalmaz, amely a koffeinhez hasonló, enyhén élénkítő hatású vegyület. Bár a hatása nem teljesen azonos a kávéban található vegyületével, a gyerekek érzékenyebbek és ez befolyásolhatja az elalvásukat és az alvás minőségét. Ezért közvetlenül lefekvés előtt nem feltétlenül szerencsés kakaót adni

– magyarázza a táplálkozási szakember.

Ráadásul a boltokban kapható instant kakaóporok egy része jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaz. A túlzott cukorfogyasztás nemcsak a kiegyensúlyozott étrend szempontjából kedvezőtlen, hanem a fogszuvasodás kockázatát is növeli.

Akkor tilos a kakaó lefekvés előtt?

Ha a gyerek ragaszkodik az esti kakaóhoz, nem szükséges egyik napról a másikra megszüntetni a megszokott rituálét és nem is kell teljesen kiiktatni. Érdemes inkább fokozatosan változtatni az időzítésén.

Ha a kicsi szereti, nem kell megvonni tőle, csak célszerű korábbra hozni a fogyasztását, mondjuk uzsonnára. Fontos az is, hogy ne az ágyban igya meg, és a fogmosás mindenképpen az ital elfogyasztása után történjen

– hangsúlyozza Schmidt Zsófia.