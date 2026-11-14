Kakaó hatása: ezt teszi a gyerekkel lefekvés előtt

Sok gyerek kedvenc itala, ezért fontos tisztában lenni vele, hogy milyen a kakaó hatása gyerekekre, hogyan hat rájuk egy bögre forró ital a nap különböző szakaszaiban.
A kakaó sok kisgyermek számára az esti rutin része, és önmagában az is megnyugtató lehet, hogy egy megszokott, kellemes szokással zárul a nap. Biztonságérzetet adhat, segíthet a lecsendesedésben, ugyanakkor fontos tudni, hogy az ital összetevői nem feltétlenül támogatják a pihentető alvást
– mondja Schmidt Zsófia dietetikus, aki egyébként arra is felhívja a figyelmet, hogy nem mindegy, mikor, milyen mennyiségben és milyen összetételben kerül a kakaó a gyerekek bögréjébe.
Erről az italról elsősorban a finom íze jut eszünkbe, pedig értékes tápanyagokat is tartalmaz. Egyebek között magnézium és antioxidáns hatású flavonoidok találhatók benne, amelyek kedvező élettani tulajdonságokkal rendelkeznek. Van azonban egy olyan összetevője is, amely miatt érdemes átgondolni az esti fogyasztását.
A kakaó teobromint tartalmaz, amely a koffeinhez hasonló, enyhén élénkítő hatású vegyület. Bár a hatása nem teljesen azonos a kávéban található vegyületével, a gyerekek érzékenyebbek és ez befolyásolhatja az elalvásukat és az alvás minőségét. Ezért közvetlenül lefekvés előtt nem feltétlenül szerencsés kakaót adni
– magyarázza a táplálkozási szakember.
Ráadásul a boltokban kapható instant kakaóporok egy része jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaz. A túlzott cukorfogyasztás nemcsak a kiegyensúlyozott étrend szempontjából kedvezőtlen, hanem a fogszuvasodás kockázatát is növeli.
Ha a gyerek ragaszkodik az esti kakaóhoz, nem szükséges egyik napról a másikra megszüntetni a megszokott rituálét és nem is kell teljesen kiiktatni. Érdemes inkább fokozatosan változtatni az időzítésén.
Ha a kicsi szereti, nem kell megvonni tőle, csak célszerű korábbra hozni a fogyasztását, mondjuk uzsonnára. Fontos az is, hogy ne az ágyban igya meg, és a fogmosás mindenképpen az ital elfogyasztása után történjen
– hangsúlyozza Schmidt Zsófia.
Az adag nagysága sem mellékes. Kisgyermekek esetében alkalmanként körülbelül 1–1,5 deciliter elegendő lehet, de az ideális mennyiség az életkortól és az egyéni étrendtől is függ. Érdemes a kevésbé cukrozott változatokat előnyben részesíteni. Szerencsére nem kell lemondani a meghitt, közös esti pillanatokról akkor sem, ha a kakaót inkább kihagynánk. Több olyan alternatíva létezik, amely hasonló élményt nyújthat.
Jó választás lehet a karob, vagyis a szentjánoskenyérfa terméséből készült kakaóhelyettesítő. Íze természetesen édeskés, a kakaóéra emlékeztet, ugyanakkor nem tartalmaz élénkítő anyagokat. Másik lehetőségként az életkornak megfelelően választott citromfű- vagy kamillatea is szóba jöhet
– javasolja a szakértő.
Az esti tejes ital népszerűsége nem feltétlenül magának az italnak köszönhető. A közös időtöltés, az összebújás, a meseolvasás és a kiszámítható esti szokások mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerek könnyebben megnyugodjon.
Éppen ezért a kakaó elhagyása nem jelenti azt, hogy a meghitt pillanatokról is le kell mondani. Egy bögre langyos mézes tej például ugyanúgy része lehet az esti rutinnak. A lényeg, hogy a lefekvés előtti időszak valóban a lecsendesedésről szóljon, és semmi ne zavarja meg a nyugodt, pihentető alvást.
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