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Kakaó hatása: ezt teszi a gyerekkel lefekvés előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kakaó hatása
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 19:00
kakaógyerekalvás
Egy bögre finom, meleg kakaó, esti mese és már jöhet is az édes álom. Sok családban elképzelhetetlen a lefekvés előtti rutin a gyerekek kedvenc itala nélkül. De vajon tényleg segíti az elalvást, vagy éppen ellenkezőleg, megnehezítheti a nyugodt éjszakai pihenést? Mutatjuk, milyen a kakaó hatása este!
Bors
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Sok gyerek kedvenc itala, ezért fontos tisztában lenni vele, hogy milyen a kakaó hatása gyerekekre, hogyan hat rájuk egy bögre forró ital a nap különböző szakaszaiban.

  • A kakaó értékes tápanyagokat is tartalmaz, ám akad benne egy olyan vegyület, amelyről kevesen tudják, hogy élénkítő hatású.
  •  Érdemes megvizsgálni, mi történik a gyerekek szervezetében egy bögre meleg barna ital megivása után, és hogyan előzhetjük meg, hogy a kedvenc finomságuk megzavarja az álmukat.
Milyen a kakaó hatása gyerekekre lefekvés előtt? / Fotó: Chester Toh /  Unsplash (Illusztráció)

Milyen a kakaó hatása gyerekekre lefekvés előtt?

A kakaó sok kisgyermek számára az esti rutin része, és önmagában az is megnyugtató lehet, hogy egy megszokott, kellemes szokással zárul a nap. Biztonságérzetet adhat, segíthet a lecsendesedésben, ugyanakkor fontos tudni, hogy az ital összetevői nem feltétlenül támogatják a pihentető alvást 

– mondja Schmidt Zsófia dietetikus, aki egyébként arra is felhívja a figyelmet, hogy nem mindegy, mikor, milyen mennyiségben és milyen összetételben kerül a kakaó a gyerekek bögréjébe.

A kakaó jótékony hatása mellett vannak károsak is

Erről az italról elsősorban a finom íze jut eszünkbe, pedig értékes tápanyagokat is tartalmaz. Egyebek között magnézium és antioxidáns hatású flavonoidok találhatók benne, amelyek kedvező élettani tulajdonságokkal rendelkeznek. Van azonban egy olyan összetevője is, amely miatt érdemes átgondolni az esti fogyasztását.

Ezek lehetnek a kakaó káros hatásai alvás előtt

A kakaó teobromint tartalmaz, amely a koffeinhez hasonló, enyhén élénkítő hatású vegyület. Bár a hatása nem teljesen azonos a kávéban található vegyületével, a gyerekek érzékenyebbek és ez befolyásolhatja az elalvásukat és az alvás minőségét. Ezért közvetlenül lefekvés előtt nem feltétlenül szerencsés kakaót adni

 – magyarázza a táplálkozási szakember.

Ráadásul a boltokban kapható instant kakaóporok egy része jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaz. A túlzott cukorfogyasztás nemcsak a kiegyensúlyozott étrend szempontjából kedvezőtlen, hanem a fogszuvasodás kockázatát is növeli.

Akkor tilos a kakaó lefekvés előtt?

Ha a gyerek ragaszkodik az esti kakaóhoz, nem szükséges egyik napról a másikra megszüntetni a megszokott rituálét és nem is kell teljesen kiiktatni. Érdemes inkább fokozatosan változtatni az időzítésén.

Ha a kicsi szereti, nem kell megvonni tőle, csak célszerű korábbra hozni a fogyasztását, mondjuk uzsonnára. Fontos az is, hogy ne az ágyban igya meg, és a fogmosás mindenképpen az ital elfogyasztása után történjen

 – hangsúlyozza Schmidt Zsófia.

Az adag nagysága sem mellékes. Kisgyermekek esetében alkalmanként körülbelül 1–1,5 deciliter elegendő lehet, de az ideális mennyiség az életkortól és az egyéni étrendtől is függ. Érdemes a kevésbé cukrozott változatokat előnyben részesíteni. Szerencsére nem kell lemondani a meghitt, közös esti pillanatokról akkor sem, ha a kakaót inkább kihagynánk. Több olyan alternatíva létezik, amely hasonló élményt nyújthat.

Ezekkel az alternatívákkal helyettesíthető az esti kakaó

Jó választás lehet a karob, vagyis a szentjánoskenyérfa terméséből készült kakaóhelyettesítő. Íze természetesen édeskés, a kakaóéra emlékeztet, ugyanakkor nem tartalmaz élénkítő anyagokat. Másik lehetőségként az életkornak megfelelően választott citromfű- vagy kamillatea is szóba jöhet

 – javasolja a szakértő.

Az esti tejes ital népszerűsége nem feltétlenül magának az italnak köszönhető. A közös időtöltés, az összebújás, a meseolvasás és a kiszámítható esti szokások mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerek könnyebben megnyugodjon.

Éppen ezért a kakaó elhagyása nem jelenti azt, hogy a meghitt pillanatokról is le kell mondani. Egy bögre langyos mézes tej például ugyanúgy része lehet az esti rutinnak. A lényeg, hogy a lefekvés előtti időszak valóban a lecsendesedésről szóljon, és semmi ne zavarja meg a nyugodt, pihentető alvást.

(Fanny magazin)

 

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