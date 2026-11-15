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Megszólalt a gyermekáldásról az Exatlon sztárja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 10:00
Exatlongyermekáldás
Hihetetlenül moz­galmas, de boldog a sztárapuka és szerettei élete. Az Exatlon közönségkedvence és felesége új otthont építettek, miközben kiderült, úton van a harmadik gyermekük, akit már nagyon ­várnak a testvérei is.
D.G.
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Nemrég csodálatos hírt osztott meg a követőivel Nagy Dani: a harmadik közös gyermeküket várják a feleségével, Nagy-Kovács Ramónával. Az Exatlon sztárjának ötfősre ­bővülő családjának élete egy igazán mozgalmas és sikeres időszakban lép szintet, hisz nemrég vették birtokba álmaik otthonát, a kisbabát már oda vihetik haza.

Az Exatlon sztár Nagy Dani boldogan simogatja felesége terhes pocakját.
Az Exatlon All Starsban is versenyző Nagy Dani és felesége harmadik gyermeküket várják
Fotó: hot! magazin/ Nagy Dániel/ Facebook

Megszólalt az Exatlon sztárja: „Régóta beszéltük, hogy szeretnénk egy harmadik csöppséget!”

Az egykori élsportoló és sikeres tartalomgyártó életében a fő családi események korábban szorosan összefonódtak a TV2 sportrealityjével. Amikor újdonsült édesapaként először vágott neki a Dominikai Köztársaságnak az Exat­lon harmadik évadában, otthon első gyerekük, a 2019-es születésű Olivér várta. Később, az All Star évad forgatása alatt a műsor készítői egy egészen megható ajándékkal lepték meg a versenyzőt: a stúdióban hallgathatta meg második gyermeke, a 2022 májusában született Elíz szívhangját –nemcsak a boldog és szerelmes apuka, de a nézők is megkönnyezték a pillanatot. Most pedig egyszerre több új fejezet is indul az életükben.

„Most már tényleg nagy Nagy család leszünk! Egy pillanatra majdnem fellélegeztünk az építkezésből, ­úgyhogy arra gon­doltunk, ­nehogy már pihenjünk, úgyis maradt még üres szoba a házban!” – kezdte a hot!-nak Nagy Dani, aki feleségével a hazai influenszervilág egyik legnépszerűbb házaspárja, kü­lön-­külön is nagy követőtáboruk van. – Régóta beszéltük, hogy szeretnénk egy harmadik csöppséget. Igaz, kicsit hamarabb bejelentkezett, mint gondoltuk, de így lesz ez jól. Mindenki nagyon izgatott!”

Nagy Dani családja sportos életet él Fotó: Facebook/Nagy Dániel

Nagy Dani a gyermekeiről: „Nem esett messze az alma a fájától”

Mivel Daninak mindig is nagyon jó volt a kapcsolata a testvérével, Nagy Benivel, akit a nézők idén ismerhettek meg, az Exatlon ötödik évadában, ezért sosem volt kérdés számára, hogy feleségével legalább két gyermeket szeretnének. Mint ahogy az sem, hogy csemetéiket is a sport szeretetére nevelik majd. Ahogy fogalmaz, nekik mindegy, melyik sportágat választják, szülőként annyi a feladatuk, hogy minél többfélét megmutassanak nekik.

„Nem igazán szeretünk ­autózni, ezért Budapesten, ahová csak tudunk, ­bicajjal megyünk, vagy valami más guruló eszközzel” – mesélte. 

Ahogy le­hetett, már vittük őket magunkkal a bringa gyerekülé­sében, majd elkezdtem őket biciklizni tanítani, és a gyerekeknek épült KRESZ-parkban is jártunk már. Szeretném, ha stabilan ülnének a kerékpáron, és később kö­rültekintően vennének részt a közlekedésben. Elíz szereti a rollert, és már próbálgatja a gördeszkát, Oli meg velem bringázik, együtt gyakorolunk. Úgy látszik, nem esett messze az alma a fájától, a vérében van a dolog. Olyan jó látni, hogy élvezi a tekerést! Mondjuk amikor mutatványozni kezd majd a BMX-szel, ahogy én szoktam, biztosan fogni fogom a fejem…

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(Fotó: hot! magazin)

 

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