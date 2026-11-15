Megszólalt a gyermekáldásról az Exatlon sztárja

Nemrég csodálatos hírt osztott meg a követőivel Nagy Dani: a harmadik közös gyermeküket várják a feleségével, Nagy-Kovács Ramónával. Az Exatlon sztárjának ötfősre bővülő családjának élete egy igazán mozgalmas és sikeres időszakban lép szintet, hisz nemrég vették birtokba álmaik otthonát, a kisbabát már oda vihetik haza.
Az egykori élsportoló és sikeres tartalomgyártó életében a fő családi események korábban szorosan összefonódtak a TV2 sportrealityjével. Amikor újdonsült édesapaként először vágott neki a Dominikai Köztársaságnak az Exatlon harmadik évadában, otthon első gyerekük, a 2019-es születésű Olivér várta. Később, az All Star évad forgatása alatt a műsor készítői egy egészen megható ajándékkal lepték meg a versenyzőt: a stúdióban hallgathatta meg második gyermeke, a 2022 májusában született Elíz szívhangját –nemcsak a boldog és szerelmes apuka, de a nézők is megkönnyezték a pillanatot. Most pedig egyszerre több új fejezet is indul az életükben.
„Most már tényleg nagy Nagy család leszünk! Egy pillanatra majdnem fellélegeztünk az építkezésből, úgyhogy arra gondoltunk, nehogy már pihenjünk, úgyis maradt még üres szoba a házban!” – kezdte a hot!-nak Nagy Dani, aki feleségével a hazai influenszervilág egyik legnépszerűbb házaspárja, külön-külön is nagy követőtáboruk van. – „Régóta beszéltük, hogy szeretnénk egy harmadik csöppséget. Igaz, kicsit hamarabb bejelentkezett, mint gondoltuk, de így lesz ez jól. Mindenki nagyon izgatott!”
Mivel Daninak mindig is nagyon jó volt a kapcsolata a testvérével, Nagy Benivel, akit a nézők idén ismerhettek meg, az Exatlon ötödik évadában, ezért sosem volt kérdés számára, hogy feleségével legalább két gyermeket szeretnének. Mint ahogy az sem, hogy csemetéiket is a sport szeretetére nevelik majd. Ahogy fogalmaz, nekik mindegy, melyik sportágat választják, szülőként annyi a feladatuk, hogy minél többfélét megmutassanak nekik.
„Nem igazán szeretünk autózni, ezért Budapesten, ahová csak tudunk, bicajjal megyünk, vagy valami más guruló eszközzel” – mesélte.
Ahogy lehetett, már vittük őket magunkkal a bringa gyerekülésében, majd elkezdtem őket biciklizni tanítani, és a gyerekeknek épült KRESZ-parkban is jártunk már. Szeretném, ha stabilan ülnének a kerékpáron, és később körültekintően vennének részt a közlekedésben. Elíz szereti a rollert, és már próbálgatja a gördeszkát, Oli meg velem bringázik, együtt gyakorolunk. Úgy látszik, nem esett messze az alma a fájától, a vérében van a dolog. Olyan jó látni, hogy élvezi a tekerést! Mondjuk amikor mutatványozni kezd majd a BMX-szel, ahogy én szoktam, biztosan fogni fogom a fejem…
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