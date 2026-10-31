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Rendmániás kopogó szellem vagy nyughatatlan vándorlélek? Te milyen kísértet lennél a csillagjegyed szerint?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 10:30
szellemhalloweenmágiahoroszkópkísértet
Halloween idején elvékonyodik a határ a túlvilág és a mi világunk között. Szellemek tucatjai próbálnak meg átszökni, hogy kísértsék rosszakaróikat, meglátogassák szeretteiket, vagy éppen megsirassák fájdalmas emlékeiket, amelyeken már nem tudnak változtatni. Kíváncsi vagy rá, hogy te milyen formában térnél vissza? Most kiderül!
K.B.
A szerző cikkei
  • Cikkünkből nemcsak azt tudhatod meg, milyen szellemek létezhetnek, hanem azt is, hogy az asztrológia szerint te milyen típusú kísértetként hoznád a frászt az emberekre.
  • Vannak, akik életükben és halálukban is a családjukat védelmezik, és vannak olyan csillagjegyek is, akiknek a túlvilágon is a csínytevés a kedvenc hobbijuk.
  • Összeszedtük a horoszkópok hátborzongató oldalát, tarts velünk a részletekért!

A csillagjegyed nemcsak azt árulhatja el rólad, milyen vagy a hétköznapokban, hanem azt is, milyen kísértetként térnél vissza halloween éjszakáján. Vajon rendmániás kopogó szellem, démoni árnyalak, vagy a családját védő lélek lennél? Nézd meg, mit mond rólad a horoszkóp!

Szellem halloweenkor egy utcán
Szellemhoroszkópra fel: mutatjuk, milyen típusú kísértet lennél a csillagjegyed szerint. Fotó: 123RF

Ilyen szellem lennél a csillagjegyed alapján

A horoszkópokhoz évszázadok óta különböző személyiségjegyeket társítanak, amelyek még egy ilyen játékos halloweeni összeállításban is visszaköszönnek. Míg egyes jegyekből gondoskodó és védelmező kísértet válna, mások inkább a hátborzongató vagy a csínytevő szerepet töltenék be a túlvilágon. A listában minden jegy sajátos szellemalakot kapott, amely hűen tükrözi legjellemzőbb tulajdonságait. Most kiderül, hogy te békés őrző szellem lennél-e, vagy inkább olyan kísértet, amelytől mindenki menekülne.

Kos

Csínytevő szellem: ő még a túlvilágon sem tud egy helyben maradni. Szereti megijeszteni az embereket és mindig a kalandokat keresi. Szellemként nem érné be azzal, hogy csendben lebegjen a világ körül, inkább ajtókat csapkodna és a lehető leghangosabban adná tudtunkra a jelenlétét.

Bika

Őrző szellem: egy házhoz, családhoz vagy tárgyhoz kötődő, védelmező jelenség lenne. Inkább vigyáz, mint riogat. A Bika szellemként megnyugtató jelenléttel árasztaná el a szerettei otthonát, hogy védelmezze őket és gondoskodjon róluk.

Ikrek

Csínytevő kopogó szellem: kedvenc elfoglaltsága a villanykapcsolgatás, tárgyak eltüntetése és a kisebb zűrzavarok okozása lenne. Az Ikrek kettős természete egy valódi tréfamesterré tenné őt a túlvilágon. Egyik pillanatban egy barátságos kísértet lenne, a másikban trükkös módszerekkel riogatná a földieket.

Rák

Családvédő kísértet: még a túlvilágról is figyeli a szeretteit, és néha egy-egy apró jel formájában üzen nekik. A Rák egy nagyon érzelmes és családcentrikus jegy, aki a klasszikus síró kísértetté változna a túlvilágon. Jelenlétét halk sikolyokkal vagy melankólikus sírásokkal hozná a szerettei tudtára.

Oroszlán

Drámai szellem: az Oroszlán jegy szülöttei szeretik a grandiózus megjelenéseket. Ha már kísértenek, azt látványosan teszik. Hatalmas kastélyokban, színházakban vagy előadótermekben bukkannának fel, és mindig abban a pillanatban, amikor a legtöbb szem szegeződhet rájuk. 

Szűz

Rendmániás kopogószellem: ha egy kísértet képes lenne rendszerezni a könyvespolcot vagy helyreigazítani a ferdén lógó képeket, biztosan Szűz lenne a csillagjegye. A mindig kimért és precíz csillagjegy azokat kísértené, akik szanaszét hagynák a cuccaikat. Jaj annak, aki egy rendetlen lakásban lakik!

Mérleg

A szelíd kísértet: békét és egyensúlyt keres, még a szellemvilágban is. Ritkán félelmetes, inkább különleges jelenség. Kísértetként harmóniát és békét hozna az ijesztő helyekre. Jelenlétét pislákoló gyertyafény vagy a függöny halk susogása jelezné csak. 

Skorpió

Démoni szellem: titokzatos, sötét és kiismerhetetlen. A klasszikus „ne nézz hátra” típusú kísértet. Ő az, akitől borzongás fut végig a gerincünkön. Misztikus jelenléte van és biztos, hogy az a sarok a ház legsötétebb része, ahova beköltözött. Horrorfilmek gyakori főszereplője ez a szellemtípus!

Nyilas

Vándorló fantom: egyetlen hely sem kötheti magához. Kastélyok, erdők és elhagyott utak között bolyongva kutatja az új élményeket és tragédiákat. Ő az a szellem, aki több ezer rejtélyt és történetet ismer, és az országutak magányában néha-néha láthatjuk őt, amint átsuhan a fényszórónk fénye előtt.

Bak

Ősi szellem: kötődik a régi hagyományokhoz és a családi örökségekhez. Komoly és tekintélyt parancsoló szellem, amelynek vállát a múlt súlya nyomja. Bölcsességeit gyakran próbálja az élők tudtára hozni, ha azok rossz döntésre készülnek. Találkozhatunk vele, ha egy családi vita során leborul a gyertyatartó az asztalról.

Vízöntő

Rejtélyes energiajelenség: nem az a hagyományos kísértetfajta. Furcsa fényekkel, megmagyarázhatatlan jelekkel hívja fel magára a figyelmet. Nem csak életében, halálában is különc lenne! Kísértetként feszegetné a túlvilág határait, és keresné, hogyan tud más lenni, mint a többi szellem.

Halak

Álom szellem: leginkább álmokon keresztül jelenik meg, üzeneteit szimbólumok és érzések formájában küldi. Neki köszönhetjük a deja vu érzést és azt, amikor úgy gondoljuk, hogy elmosódott a valóság és az álomvilág határa. 

Kíváncsi vagy magyar szellemhistóriákra és kísértetjárta házakra? Akkor nézd meg ezt a videót:

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