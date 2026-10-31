Rendmániás kopogó szellem vagy nyughatatlan vándorlélek? Te milyen kísértet lennél a csillagjegyed szerint?

Cikkünkből nemcsak azt tudhatod meg, milyen szellemek létezhetnek, hanem azt is, hogy az asztrológia szerint te milyen típusú kísértetként hoznád a frászt az emberekre.

Vannak, akik életükben és halálukban is a családjukat védelmezik, és vannak olyan csillagjegyek is, akiknek a túlvilágon is a csínytevés a kedvenc hobbijuk.

Összeszedtük a horoszkópok hátborzongató oldalát, tarts velünk a részletekért!

A csillagjegyed nemcsak azt árulhatja el rólad, milyen vagy a hétköznapokban, hanem azt is, milyen kísértetként térnél vissza halloween éjszakáján. Vajon rendmániás kopogó szellem, démoni árnyalak, vagy a családját védő lélek lennél? Nézd meg, mit mond rólad a horoszkóp!

Szellemhoroszkópra fel: mutatjuk, milyen típusú kísértet lennél a csillagjegyed szerint. Fotó: 123RF

Ilyen szellem lennél a csillagjegyed alapján

A horoszkópokhoz évszázadok óta különböző személyiségjegyeket társítanak, amelyek még egy ilyen játékos halloweeni összeállításban is visszaköszönnek. Míg egyes jegyekből gondoskodó és védelmező kísértet válna, mások inkább a hátborzongató vagy a csínytevő szerepet töltenék be a túlvilágon. A listában minden jegy sajátos szellemalakot kapott, amely hűen tükrözi legjellemzőbb tulajdonságait. Most kiderül, hogy te békés őrző szellem lennél-e, vagy inkább olyan kísértet, amelytől mindenki menekülne.

Kos

Csínytevő szellem: ő még a túlvilágon sem tud egy helyben maradni. Szereti megijeszteni az embereket és mindig a kalandokat keresi. Szellemként nem érné be azzal, hogy csendben lebegjen a világ körül, inkább ajtókat csapkodna és a lehető leghangosabban adná tudtunkra a jelenlétét.

Bika

Őrző szellem: egy házhoz, családhoz vagy tárgyhoz kötődő, védelmező jelenség lenne. Inkább vigyáz, mint riogat. A Bika szellemként megnyugtató jelenléttel árasztaná el a szerettei otthonát, hogy védelmezze őket és gondoskodjon róluk.

Ikrek

Csínytevő kopogó szellem: kedvenc elfoglaltsága a villanykapcsolgatás, tárgyak eltüntetése és a kisebb zűrzavarok okozása lenne. Az Ikrek kettős természete egy valódi tréfamesterré tenné őt a túlvilágon. Egyik pillanatban egy barátságos kísértet lenne, a másikban trükkös módszerekkel riogatná a földieket.