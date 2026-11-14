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Mindent megmutatott, Arina Szabalenka szexi fotóitól megőrültek a rajongók

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 18:30
instagramszexi fotó
Forró fotókat osztott meg magáról a teniszvilág bombázója. Arina Szabalenka testhez simuló, tűzpiros edzőszettben mutatta meg bomba alakját.
Bors
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Alaposan felforrósította a hangulatot a közösségi oldalán Arina Szabalenka. A világhírű teniszező ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítményével, hanem merész, tűzpiros edzőszerelésével hívta fel magára a figyelmet. A rajongók valósággal megőrültek a dögös fotók láttán, és elárasztották bókokkal a sportolót.

Arina Szabalenka szexi fotóitól teljesen odavannak a rajongók
Arina Szabalenka szexi fotóitól teljesen odavannak a rajongók Fotó: Ren Yong

Arina Szabalenka szexi fotóitól teljesen odavannak a rajongók

A 28 éves fehérorosz teniszcsillag pontosan tudja, hogyan vegye le a lábukról követőit. Szabalenka ezúttal egy alakját kihangsúlyozó, testhez simuló piros edzőszettben pózolt, a képek mellé pedig mindössze annyit írt: 

Élvezem a napsütést.

A bejegyzés természetesen nem maradt visszhang nélkül. A teniszező 5,7 milliós Instagram-táborából rengetegen fejezték ki rajongásukat. „Imádlak pirosban!”, „Teljesen odavagyok érted!”, „Aryna, gyönyörű vagy!” – záporoztak a lelkes hozzászólások.

Szabalenka egyébként sem szégyenlős, ha a magánéletébe kell bepillantást engednie. Gyakran oszt meg követőivel nyaralós és romantikus felvételeket is. A sportoló 2024 óta alkot egy párt a brazil üzletemberrel, Georgios Frangulisszal, aki idén márciusban megkérte a kezét.

A teniszpályán ugyanakkor nem alakult minden ilyen fényesen számára. A kaliforniai Indian Wellsben rendezett WTA-világbajnokságon Mirra Andrejeva 6:4, 6:0-ra legyőzte, így a négy közé jutásért Elina Szvitolina ellen kellett kiharcolnia a továbbjutást. 

 

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