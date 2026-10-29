Megtalálhatták a világ legősibb hajóroncsát, elképesztő titkokat rejthet a rakománya

A rendkívüli régészeti felfedezést még 2024-ben tették a dél-törökországi Kekova közelében, ahol Hakan Öniz, az Antalyában működő Akdeniz Egyetem kutatója helyi hajósok útmutatása alapján bukkant rá az elsüllyedt hajóroncsra. A szakemberek azóta a tengerfenéken fennmaradt rakományt vizsgálják, amelyből a hajó korára és egykori útvonalára is következtethetnek – derül ki a ScienceDaily.com cikkéből.

Törökország partjainál 4500 éves hajóroncs nyomaira bukkantak a régészek. A bronzkori lelet az ókori tengeri kereskedelem titkait is feltárhatja / Fotó: NOAA / Unsplash (Illusztráció)

Hol találták meg a világ legősibb hajóroncsát?

A régészek előzetes becslése szerint a hajó i. e. 2700 és 2400 között süllyedhetett el, vagyis nagyjából 4500 éves lehet. Ha a kormeghatározás helyesnek bizonyul, ez lehet a világ eddig ismert legrégebbi hajóroncsa. A korábbi rekordot a görögországi Dokosz szigeténél felfedezett, mintegy 4200 éves hajóroncs tartotta.

Magából a törökországi hajóból mára szinte semmi sem maradt. Fából készült szerkezetét az évezredek során elpusztította a tengervíz, rakományának kerámiaedényei azonban fennmaradtak a sziklás tengerfenéken. A kutatók az edények formáját és készítési technikáját vizsgálva próbálják meghatározni a hajó pontos korát.