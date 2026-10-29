Megtalálhatták a világ legősibb hajóroncsát, elképesztő titkokat rejthet a rakománya

A rendkívüli régészeti felfedezést még 2024-ben tették a dél-törökországi Kekova közelében, ahol Hakan Öniz, az Antalyában működő Akdeniz Egyetem kutatója helyi hajósok útmutatása alapján bukkant rá az elsüllyedt hajóroncsra. A szakemberek azóta a tengerfenéken fennmaradt rakományt vizsgálják, amelyből a hajó korára és egykori útvonalára is következtethetnek – derül ki a ScienceDaily.com cikkéből.
A régészek előzetes becslése szerint a hajó i. e. 2700 és 2400 között süllyedhetett el, vagyis nagyjából 4500 éves lehet. Ha a kormeghatározás helyesnek bizonyul, ez lehet a világ eddig ismert legrégebbi hajóroncsa. A korábbi rekordot a görögországi Dokosz szigeténél felfedezett, mintegy 4200 éves hajóroncs tartotta.
Magából a törökországi hajóból mára szinte semmi sem maradt. Fából készült szerkezetét az évezredek során elpusztította a tengervíz, rakományának kerámiaedényei azonban fennmaradtak a sziklás tengerfenéken. A kutatók az edények formáját és készítési technikáját vizsgálva próbálják meghatározni a hajó pontos korát.
A rakományban nagyméretű, kétfülű tárolóedényeket találtak, amelyekben egykor értékes árukat szállíthattak. A régészek szerint az edényekben olívaolaj, bor vagy növényi gyanta lehetett. Némelyikben még szabad szemmel is láthatók az egykori tartalom maradványai, amelyek pontos azonosításához további vizsgálatok szükségesek.
Az edények egy része a mai Jordánia területéről származhatott. Ez arra utalhat, hogy a hajó több kikötőt is érintett, és egy kiterjedt földközi-tengeri kereskedelmi hálózat részeként szállította rakományát.
Ebben az időszakban az ókori Egyiptom már élénk kereskedelmet folytatott a Földközi-tenger keleti térségével, többek között fát, fémeket és értékes nyersanyagokat szerzett be.
A kutatók azt feltételezik, hogy a hajó egy vihar elől kereshetett menedéket a part menti szigetek között, amikor szikláknak ütközött és elsüllyedt. A lelet pontos kora egyelőre nem bizonyított, az eredményeket még nem közölték lektorált tudományos folyóiratban. Ha azonban a régészek számításai beigazolódnak, a felfedezés jelentősen átírhatja az ősi hajózásról és kereskedelemről alkotott ismereteinket.
Ötezer éves koponyák. Súlyos sérülések. Emberáldozat az ókori Egyiptomban. A modern vizsgálatok most új fényt vetettek egy több mint százéves régészeti rejtélyre.
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