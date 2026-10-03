Ilyen lehetett az ember arca 315 ezer évvel ezelőtt – elkészült a látványos rekonstrukció

Marokkóban talált, mintegy 315 ezer éves emberi maradványok alapján készítettek digitális arcrekonstrukciót a kutatók. A színes portréról egy sötét bőrű, hosszú fekete hajú, bozontos szakállú férfi néz vissza ránk, mélyen ülő szemekkel, széles orral és telt ajkakkal – írja a Daily Mail.

Facial reconstruction of a 315,000-year-old man from Morocco



The first discovery at the Jebel Irhoud site was made in 1961, when a remarkably complete skull of an archaic human was unearthed. Subsequent excavations revealed another cranial vault, the mandible of a child, and… pic.twitter.com/fceuplqtek — Ancestral Whispers (@Sulkalmakh) June 16, 2026

A rekonstrukció alapjául szolgáló koponyát az 1960-as években találták meg a Jebel Irhoud nevű lelőhelyen, ásványkitermelés közben. A régészek először úgy gondolták, hogy egy körülbelül 40 ezer éve élt afrikai neandervölgyihez tartozott. A 2017-es vizsgálatok azonban jóval távolabbra vezettek: a lelet korát mintegy 315 ezer évre tették, és a Homo sapienshez sorolták.

A brazíliai Cícero Moraes 3D-rekonstrukciós szakértő vezette csapat az Irhoud 1 néven ismert koponyáról, valamint a közelében feltárt állkapocs- és fogmaradványokról készült felvételeket használta fel. Ezekből részletes, háromdimenziós koponyamodellt állítottak össze.

Hogyan készült a 315 ezer éves Homo sapiens arcrekonstrukciója?

A kutatók egy mai ember anatómiai sablonját igazították a fosszíliákból összeállított koponya formájához. Erre kerültek a becsült izom-, zsír- és bőrrétegek, amelyek fokozatosan kirajzolták az ősi ember lehetséges arcvonásait.

This is as close as we can get to looking someone in the eye who lived 315,000 years ago.



The Jebel Irhoud people. Oldest Homo sapiens we know.



Not a cave brute. A face. A person who had weather, hunger, other people, and a sky with no name for it yet.



Everyone arguing online… pic.twitter.com/4yqdXnfpZ6 — World of Science & Technology (@worldofscitech) September 25, 2026

Két változat született: egy szürkeárnyalatos, az anatómiai formákra összpontosító tudományos rekonstrukció és egy élethű, színes portré hajjal és szakállal. Utóbbihoz már művészi döntésekre is szükség volt. A fosszíliákból nem lehet megállapítani a bőrszínt, a frizurát vagy az arcszőrzetet, ezért ezek megjelenítéséhez ősi és mai emberi népességekről szóló antropológiai kutatásokra támaszkodtak. A portré ráadásul nem egyetlen ember pontos képmása: a felhasznált maradványok valószínűleg több különböző személytől származtak.

Az egész emberiség történetét átírhatja egy DNS-vizsgálat eredménye

Évtizedeken át biztosnak hitt elmélet dőlhet meg: egy új kutatás szerint az emberiség története jóval összetettebb lehet annál, mint amit eddig tudni véltünk, az igazság pedig a DNS-ben lapul.