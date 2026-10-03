Ilyen lehetett az ember arca 315 ezer évvel ezelőtt – elkészült a látványos rekonstrukció

Marokkóban talált, mintegy 315 ezer éves emberi maradványok alapján készítettek digitális arcrekonstrukciót a kutatók. A színes portréról egy sötét bőrű, hosszú fekete hajú, bozontos szakállú férfi néz vissza ránk, mélyen ülő szemekkel, széles orral és telt ajkakkal – írja a Daily Mail.
A rekonstrukció alapjául szolgáló koponyát az 1960-as években találták meg a Jebel Irhoud nevű lelőhelyen, ásványkitermelés közben. A régészek először úgy gondolták, hogy egy körülbelül 40 ezer éve élt afrikai neandervölgyihez tartozott. A 2017-es vizsgálatok azonban jóval távolabbra vezettek: a lelet korát mintegy 315 ezer évre tették, és a Homo sapienshez sorolták.
A brazíliai Cícero Moraes 3D-rekonstrukciós szakértő vezette csapat az Irhoud 1 néven ismert koponyáról, valamint a közelében feltárt állkapocs- és fogmaradványokról készült felvételeket használta fel. Ezekből részletes, háromdimenziós koponyamodellt állítottak össze.
A kutatók egy mai ember anatómiai sablonját igazították a fosszíliákból összeállított koponya formájához. Erre kerültek a becsült izom-, zsír- és bőrrétegek, amelyek fokozatosan kirajzolták az ősi ember lehetséges arcvonásait.
Két változat született: egy szürkeárnyalatos, az anatómiai formákra összpontosító tudományos rekonstrukció és egy élethű, színes portré hajjal és szakállal. Utóbbihoz már művészi döntésekre is szükség volt. A fosszíliákból nem lehet megállapítani a bőrszínt, a frizurát vagy az arcszőrzetet, ezért ezek megjelenítéséhez ősi és mai emberi népességekről szóló antropológiai kutatásokra támaszkodtak. A portré ráadásul nem egyetlen ember pontos képmása: a felhasznált maradványok valószínűleg több különböző személytől származtak.
Évtizedeken át biztosnak hitt elmélet dőlhet meg: egy új kutatás szerint az emberiség története jóval összetettebb lehet annál, mint amit eddig tudni véltünk, az igazság pedig a DNS-ben lapul.
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