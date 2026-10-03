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Ilyen lehetett az ember arca 315 ezer évvel ezelőtt – elkészült a látványos rekonstrukció

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 17:00
régészetarcrekonstrukció
Gyakran halljuk, hogy az apánkra, az anyánkra vagy valamelyik nagyszülőnkre hasonlítunk. De vajon mennyi ismerős vonást fedezhetünk fel egy több mint 300 ezer éve élt ember arcán, amelyet most digitális arcrekonstrukció segítségével mutattak meg a kutatók?
Bors
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Marokkóban talált, mintegy 315 ezer éves emberi maradványok alapján készítettek digitális arcrekonstrukciót a kutatók. A színes portréról egy sötét bőrű, hosszú fekete hajú, bozontos szakállú férfi néz vissza ránk, mélyen ülő szemekkel, széles orral és telt ajkakkal – írja a Daily Mail.

A rekonstrukció alapjául szolgáló koponyát az 1960-as években találták meg a Jebel Irhoud nevű lelőhelyen, ásványkitermelés közben. A régészek először úgy gondolták, hogy egy körülbelül 40 ezer éve élt afrikai neandervölgyihez tartozott. A 2017-es vizsgálatok azonban jóval távolabbra vezettek: a lelet korát mintegy 315 ezer évre tették, és a Homo sapienshez sorolták.

A brazíliai Cícero Moraes 3D-rekonstrukciós szakértő vezette csapat az Irhoud 1 néven ismert koponyáról, valamint a közelében feltárt állkapocs- és fogmaradványokról készült felvételeket használta fel. Ezekből részletes, háromdimenziós koponyamodellt állítottak össze.

Hogyan készült a 315 ezer éves Homo sapiens arcrekonstrukciója?

A kutatók egy mai ember anatómiai sablonját igazították a fosszíliákból összeállított koponya formájához. Erre kerültek a becsült izom-, zsír- és bőrrétegek, amelyek fokozatosan kirajzolták az ősi ember lehetséges arcvonásait.

Két változat született: egy szürkeárnyalatos, az anatómiai formákra összpontosító tudományos rekonstrukció és egy élethű, színes portré hajjal és szakállal. Utóbbihoz már művészi döntésekre is szükség volt. A fosszíliákból nem lehet megállapítani a bőrszínt, a frizurát vagy az arcszőrzetet, ezért ezek megjelenítéséhez ősi és mai emberi népességekről szóló antropológiai kutatásokra támaszkodtak. A portré ráadásul nem egyetlen ember pontos képmása: a felhasznált maradványok valószínűleg több különböző személytől származtak.

Az egész emberiség történetét átírhatja egy DNS-vizsgálat eredménye

Évtizedeken át biztosnak hitt elmélet dőlhet meg: egy új kutatás szerint az emberiség története jóval összetettebb lehet annál, mint amit eddig tudni véltünk, az igazság pedig a DNS-ben lapul.

 

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