Borongós idővel közelít a halottak napja: ilyen idő lesz a hét második felében és a hétvégén

Csütörtökön, október 29-én borult, szürke idő várható, és elszórtan eshet az eső, jelentős mennyiség azonban nem valószínű. Élénk, helyenként erős északnyugati, északi szél fúj. Hajnalban 2–9fok várható, délutánra pedig 12–16 fokig melegszik a levegő.

Ilyen időnk lesz csütörtökön, október 29-én

Fotó: Köpönyeg

Pénteken, október 30-án többnyire borult lesz az ég, és elszórtan eshet az eső, jelentős csapadék azonban nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, az északi, északnyugati szél csak időnként élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 5–7, délután 12–14 fok között alakul - írja a Köpönyeg oldala.

Milyen idő lesz a hétvégén?

Szombaton, október 31-én többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3, 8 fok körül, a szélcsendes helyeken fagypont körül alakul. Kora délután 10, 15 fok valószínű.

Vasárnap, november 1-jén, mindenszentekkor ugyancsak többnyire erősen felhős lesz az ég, de kisebb körzetekben borult, illetve közepesen felhős is lehet. Helyenként eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. Hajnalban -1, +6, kora délután 9, 14 fok valószínű.

Hétfőn, november 2-án, halottak napján a hétvégéhez hasonlóan többnyire erősen felhős lesz az ég, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Kora reggel -1, +7, kora délután 9, 14 fok között alakul a hőmérséklet.