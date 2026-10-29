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Kínai horoszkóp: ezeknek a jegyeknek pénzt és szerelmet hoz a november

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kínai horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 08:00
pénzügyekszerelem
A november a lelassulás, a tisztánlátás és a csendes fejlődés hónapja lehet. A kínai horoszkóp szerint nagy változások jönnek!
Bors
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Novemberben a kínai horoszkóp szerint a Tűz Ló évének lendülete fokozatosan lecsendesedik. A hónap meghatározó időszaka november 7-én indul, és december 7-ig tart.

Novemberi kínai horoszkóp: 3 jegy élete új irányt vesz
Novemberi kínai horoszkóp: 3 jegy élete új irányt vesz
Fotó: prakashsha / Shutterstock

Kínai horoszkóp: a szerelem és a pénzügyek terén is változás jön

Tigris – A gondoskodás új szerelmet hozhat

A Tigris jegy szülöttei számára november különösen kedvező lehet a kapcsolatok szempontjából. A szerelem most nem feltétlenül látványos fordulattal érkezik. Lehet, hogy valaki egy apró szívességgel, egy őszinte érdeklődő kérdéssel vagy egy nehéz helyzetben nyújtott segítséggel kerül közelebb hozzád. Ha párt keresel: egy új ismeretség hétköznapi helyzetből, közös munkából vagy egy szívességből indulhat. Ha kapcsolatban élsz: újra észreveheted azokat az apró figyelmességeket, amelyek korábban természetesnek tűntek.

A Tigris számára a november a fejlődés és a segítség elfogadásának időszaka lehet. Egy mentor, egy új képzés, egy támogató munkatárs vagy egy korábban elakadt pénzügyi döntés nyithat új utakat.

Kecske – Újra könnyedebbé válhat a szerelem

A Kecske jegy képviselői az előző hónap feszültségei után megkönnyebbülést tapasztalhatnak a kapcsolataikban. Novemberben könnyebb lehet egymásra hangolódni, tisztázni a félreértéseket és közös nevezőre jutni. A munkában és a magánéletben egyaránt értékessé válhat az együttműködés. Ha párt keresel: egy csendesen induló ismeretség később komolyabbá válhat. Ha párkapcsolatban élsz: a nyugodt, őszinte beszélgetések közelebb hozhatnak benneteket egymáshoz.

A Kecske számára kifejezetten kedvező lehet a szakmai együttműködés. A szervezés, a különböző feladatok összehangolása és mások munkájának összefogása most elismerést hozhat. A partneri megállapodások is jól alakulhatnak.

Nyúl – Most érdemes építeni arra, ami már elkezdődött

A Nyúl jegy képviselői számára november a fokozatos fejlődés hónapja lehet. A szerelemben most nem a nagy drámák vagy a hirtelen fellángolások dominálnak, hanem a bizalom, a biztonság és a közös jövő építése. Ha párt keresel: adj időt az új ismeretségeknek, és ne várd el, hogy minden azonnal eldőljön. Ha kapcsolatban élsz: a közös tervek és az apró, mindennapi figyelmességek erősíthetik a kapcsolatot.

A korábban elkezdett munka most stabil alapokra kerül. A szakmai fejlődés gyorsabb lehet, mint az anyagi gyarapodás, de az előrelépés később a pénzügyekben is megmutatkozhat.

 

 

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