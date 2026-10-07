Évezredek óta érintetlen a sír, a régészeknek jó okuk van távol maradni

Kína első császára Kr. e. 221 és 210 között uralkodott. Sírkomplexumát a híres terrakotta hadsereg őrzi, amelyet 1974-ben fedeztek fel földművesek Senhszi tartományban. A környéket azóta alaposan kutatják, magába a császári sírkamrába azonban nem hatoltak be.

Kína első császárának sírja több mint 2200 éve érintetlen lehet. A régészek higanytól, ősi csapdáktól és a leletek sérülésétől is tartanak

Fotó: Wikipedia Forrás: Készítette: palindrome6996 - Army of Terracotta, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7541497

Halálos csapdák őrizhetik Kína első császárának sírját

Sima Qian kínai történetíró mintegy száz évvel a császár halála után azt írta, hogy a sírba automatikusan működő számszeríjakat helyeztek, amelyek a behatolókra lőhettek. Beszámolója szerint a sír belsejében paloták, értékes tárgyak és higanyból kialakított folyók és tengerek is voltak.

A számszeríjak létezésére nincs bizonyíték, a higany veszélye azonban jóval komolyabban vehető. Egy 2020-as kutatás szerint a sír környezetében mért higanyszint összhangban lehet az ősi feljegyzésekkel. A régészeket ugyanakkor nemcsak az esetleges veszélyek tartják vissza. Attól is tartanak, hogy a sír felnyitása visszafordíthatatlan károkat okozhatna a több mint két évezrede érintetlen leletekben – írja az Indy100.com.

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Sokkoló felfedezést tettek a régészek a mai Szlovákia területén, miután egy településen egy olyan hétezeréves tömegsírra leltek, ahol legalább 78 ember maradványait tálták meg. A legtöbben fej nélkül kerültek elő, csupán egy elhunyt személynek volt meg a koponyája. Épp ezért a helyszín első körben tömegmészárlásra, erőszakos tömeggyilkosságra utal, miután a holttesteket látszólag minden rendszer nélkül helyezték el. Ez a tény azonban nem bizonyított. Többen inkább úgy vélik, hogy a nyakcsontokon talált nyomok arra utalnak, hogy a koponyákat a halál beállta után távolították el.