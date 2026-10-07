JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Évezredek óta érintetlen a sír, a régészeknek jó okuk van távol maradni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors régészet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 09:00
Kínasíremléksír
Több mint 2200 éve zárva lehet Kína első császárának sírja, amelyet a régészek máig nem nyitottak fel. Csin Si Huang-ti nyughelye nemcsak felbecsülhetetlen régészeti kincseket rejthet, hanem az ősi beszámolók szerint veszélyes csapdákat is.
Bors
A szerző cikkei

Kína első császára Kr. e. 221 és 210 között uralkodott. Sírkomplexumát a híres terrakotta hadsereg őrzi, amelyet 1974-ben fedeztek fel földművesek Senhszi tartományban. A környéket azóta alaposan kutatják, magába a császári sírkamrába azonban nem hatoltak be.

Kína első császárának sírja több mint 2200 éve érintetlen lehet. A régészek higanytól, ősi csapdáktól és a leletek sérülésétől is tartanak.
Kína első császárának sírja több mint 2200 éve érintetlen lehet. A régészek higanytól, ősi csapdáktól és a leletek sérülésétől is tartanak 
Fotó: Wikipedia Forrás: Készítette: palindrome6996 - Army of Terracotta, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7541497

Halálos csapdák őrizhetik Kína első császárának sírját

Sima Qian kínai történetíró mintegy száz évvel a császár halála után azt írta, hogy a sírba automatikusan működő számszeríjakat helyeztek, amelyek a behatolókra lőhettek. Beszámolója szerint a sír belsejében paloták, értékes tárgyak és higanyból kialakított folyók és tengerek is voltak.

A számszeríjak létezésére nincs bizonyíték, a higany veszélye azonban jóval komolyabban vehető. Egy 2020-as kutatás szerint a sír környezetében mért higanyszint összhangban lehet az ősi feljegyzésekkel. A régészeket ugyanakkor nemcsak az esetleges veszélyek tartják vissza. Attól is tartanak, hogy a sír felnyitása visszafordíthatatlan károkat okozhatna a több mint két évezrede érintetlen leletekben – írja az Indy100.com.

77 lefejezett csontváz került elő egy tömegsírból, nagy erőkkel zajlanak a vizsgálatok

Sokkoló felfedezést tettek a régészek a mai Szlovákia területén, miután egy településen egy olyan hétezeréves tömegsírra leltek, ahol legalább 78 ember maradványait tálták meg. A legtöbben fej nélkül kerültek elő, csupán egy elhunyt személynek volt meg a koponyája. Épp ezért a helyszín első körben tömegmészárlásra, erőszakos tömeggyilkosságra utal, miután a holttesteket látszólag minden rendszer nélkül helyezték el. Ez a tény azonban nem bizonyított. Többen inkább úgy vélik, hogy a nyakcsontokon talált nyomok arra utalnak, hogy a koponyákat a halál beállta után távolították el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu