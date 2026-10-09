Hátborzongató titokra derült fény – embereket áldozhattak fel az ókori Egyiptomban

Több mint ötezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptom első uralkodóinak sírjai köré hivatalnokokat és kézműveseket is eltemettek. Régóta felmerült, hogy ezek az emberek nem természetes halált haltak, hanem emberáldozatok lehettek, hogy a túlvilágon is szolgálják uralkodójukat. Egy modern vizsgálat most komoly bizonyítékot talált erre az elméletre – írja a Phys.org.

Emberáldozat nyomait azonosították az ókori Egyiptom királysírjainál (illusztráció)

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Az Abüdoszban található temetkezési komplexumokat az első egyiptomi dinasztia királyai építtették Kr. e. 3000 körül, több mint ötszáz évvel a gízai nagy piramis felépítése előtt. A királyi sírokat egyszerűbb melléksírok tucatjai, esetenként százai vették körül. Az itt nyugvók között alsóbb és középszintű hivatalnokok, valamint kézművesek is lehettek.

Flinders Petrie brit régész már az 1920-as években azt gyanította, hogy ilyen sok ember aligha halt meg természetes módon egyszerre. Halálos sérüléseket azonban akkor nem tudott kimutatni, így az emberáldozat elmélete hosszú időre bizonyítatlan maradt.

Emberáldozatra találhattak bizonyítékot az ókori Egyiptomban

Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem kutatója Petrie egykori ásatásainak fennmaradt leleteit vizsgálta újra modern igazságügyi módszerekkel. A Cambridge-i Egyetem Duckworth-gyűjteményében 46 koponyát talált, amelyek közül 18-on jelentős sérüléseket azonosított. Ez a vizsgált maradványok mintegy 39 százaléka.