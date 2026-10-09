Hátborzongató titokra derült fény – embereket áldozhattak fel az ókori Egyiptomban

Több mint ötezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptom első uralkodóinak sírjai köré hivatalnokokat és kézműveseket is eltemettek. Régóta felmerült, hogy ezek az emberek nem természetes halált haltak, hanem emberáldozatok lehettek, hogy a túlvilágon is szolgálják uralkodójukat. Egy modern vizsgálat most komoly bizonyítékot talált erre az elméletre – írja a Phys.org.
Az Abüdoszban található temetkezési komplexumokat az első egyiptomi dinasztia királyai építtették Kr. e. 3000 körül, több mint ötszáz évvel a gízai nagy piramis felépítése előtt. A királyi sírokat egyszerűbb melléksírok tucatjai, esetenként százai vették körül. Az itt nyugvók között alsóbb és középszintű hivatalnokok, valamint kézművesek is lehettek.
Flinders Petrie brit régész már az 1920-as években azt gyanította, hogy ilyen sok ember aligha halt meg természetes módon egyszerre. Halálos sérüléseket azonban akkor nem tudott kimutatni, így az emberáldozat elmélete hosszú időre bizonyítatlan maradt.
Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem kutatója Petrie egykori ásatásainak fennmaradt leleteit vizsgálta újra modern igazságügyi módszerekkel. A Cambridge-i Egyetem Duckworth-gyűjteményében 46 koponyát talált, amelyek közül 18-on jelentős sérüléseket azonosított. Ez a vizsgált maradványok mintegy 39 százaléka.
A koponyákon látható vonalas törések a halál időpontja körül keletkezhettek, és olyan súlyosak voltak, hogy gyors eszméletvesztést, belső vérzést és halált okozhattak. Néhány esetben éles tárggyal okozott sérülések nyomait is megtalálták, az egyik áldozatot például a szem környékén érhette erős vágás.
A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, hogyan ölték meg az embereket. Az egyiptomi uralkodókat gyakran ábrázolták buzogánnyal, amint ellenségeikre sújtanak, a vizsgált sérülések azonban nem igazán ilyen fegyver használatára utalnak. A töréseket inkább széles, lapos eszköz okozhatta.
Az sem biztos, hogy minden, a királyi sírok mellé temetett ember áldozat volt. Egyesek természetes módon halhattak meg, másokat pedig olyan módszerrel ölhettek meg – például fullasztással –, amely nem hagyott nyomot a csontokon.
Az új eredmények azonban erősen alátámasztják azt a több mint százéves feltételezést, hogy az ókori Egyiptom első uralkodói mellett embereket is feláldozhattak, akiknek a túlvilágon kellett tovább szolgálniuk királyukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.