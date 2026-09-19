Rég eltűnt idegen civilizációk titkát őrizheti a Hold – egy köbméternyi porban lehet a válasz

Mikroszkopikus technológiai maradványokat keresnének a Hold felszínén kutatók, akik szerint a földönkívüliek nyomai akár a lábunk előtt heverő égitest porában is megbújhatnak. Egy új elméleti tanulmány azt vizsgálja, hogyan juthatnának el hozzánk rég eltűnt civilizációk apró töredékei – írja a Live Science.
A kutatók egyelőre nem találtak idegen technológiára utaló bizonyítékot. Új keresési módszert javasolnak, amellyel a holdtalajban felhalmozódott részecskéket vizsgálnák meg. Tanulmányuk előzetes változatát június 23-án tették közzé az arXivon, és benyújtották az International Journal of Astrobiology folyóirathoz.
Az elképzelés szerint egy civilizáció eltűnése után technológiájának maradványai hosszú ideig fennmaradhatnak. Űreszközök vagy hatalmas mesterséges szerkezetek szétesése során apró töredékek kerülhetnek a világűrbe. Egy korábban lakott bolygót érő aszteroidabecsapódás szintén kilökhet ilyen anyagokat. A parányi szemcséket a csillagszél kisodorhatja saját csillagrendszerükből. A számítógépes modellek szerint a legfeljebb három mikrométeres, vagyis három milliomod méteres részecskék akár egymilliárd évig is utazhatnak a csillagközi térben.
Lewis Pinault, a tanulmány vezető szerzője szerint a Hold évmilliárdok óta gyűjti a világűrből érkező anyagot. A kutató azt szeretné megtudni, lehetnek-e ebben a gyűjteményben az emberiségnél jóval régebbi technológiák mikroszkopikus nyomai.
A Hold felszínét nem védi a földihez hasonló légkör, ezért folyamatosan érik meteoritok és apró részecskék. A kutatók szerint az ott felhalmozódó anyag kedvező lehetőséget kínál a távoli múltból származó szemcsék vizsgálatára.
A földönkívüliek keresésében eddig fontos szerepet kaptak a rádiójelek. A holdpor elemzésével olyan civilizációk után is kutathatnának, amelyek már régen megszűntek, de tárgyi nyomaik fennmaradhattak. A kutatócsoport becslése szerint egy köbméternyi holdtalajban akár egy technológiai eredetű töredéket is találhatnának. Ez a modell feltételezéseire épülő számítás, így ekkora minta sem garantálná a felfedezést.
A szemcséket mikroszkóppal, ipari anyagvizsgálati módszerekkel és mesterséges intelligenciával támogatott képfeldolgozással elemeznék. Eddig egyetlen holdmintában sem azonosítottak technológiai eredetre utaló nyomot. A szerzők szerint a korábbi minták túl kicsik lehettek ehhez, ráadásul a vizsgálatok más kérdésekre összpontosítottak. Elegendő anyag összegyűjtéséhez állandó holdbázisra is szükség lehet, az elemzést pedig akár helyben elvégezhetnék.
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