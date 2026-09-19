Rég eltűnt idegen civilizációk titkát őrizheti a Hold – egy köbméternyi porban lehet a válasz

Mikroszkopikus technológiai maradványokat keresnének a Hold felszínén kutatók, akik szerint a földönkívüliek nyomai akár a lábunk előtt heverő égitest porában is megbújhatnak. Egy új elméleti tanulmány azt vizsgálja, hogyan juthatnának el hozzánk rég eltűnt civilizációk apró töredékei – írja a Live Science.

Idegen civilizációk, földönkívüliek titkát rejtheti a Hold ( A kép illusztráció)

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A kutatók egyelőre nem találtak idegen technológiára utaló bizonyítékot. Új keresési módszert javasolnak, amellyel a holdtalajban felhalmozódott részecskéket vizsgálnák meg. Tanulmányuk előzetes változatát június 23-án tették közzé az arXivon, és benyújtották az International Journal of Astrobiology folyóirathoz.

Hogyan kerülhetnek a földönkívüliek nyomai a Holdra?

Az elképzelés szerint egy civilizáció eltűnése után technológiájának maradványai hosszú ideig fennmaradhatnak. Űreszközök vagy hatalmas mesterséges szerkezetek szétesése során apró töredékek kerülhetnek a világűrbe. Egy korábban lakott bolygót érő aszteroidabecsapódás szintén kilökhet ilyen anyagokat. A parányi szemcséket a csillagszél kisodorhatja saját csillagrendszerükből. A számítógépes modellek szerint a legfeljebb három mikrométeres, vagyis három milliomod méteres részecskék akár egymilliárd évig is utazhatnak a csillagközi térben.