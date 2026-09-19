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Kalapáccsal esett neki a szent szobornak az influenszer, majd azt mondta: „Lássuk, meddig élek” – egy évvel később meghalt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 17:00
szoborvideóhalálátok
Hátborzongató videó került ismét reflektorfénybe a mindössze 24 éves Jiang Xiaorou halála után. Az 1,3 millió követővel rendelkező influenszer egy korábbi felvételen kalapáccsal zúzott össze egy nagy tiszteletnek örvendő buddhista szobrot, majd azt mondta: „Lássuk, meddig élek.” Körülbelül egy évvel később súlyos autóbalesetet szenvedett, az orvosok pedig csaknem egy hónapig küzdöttek az életéért. A tragédia után egyesek „átokról” és karmáról kezdtek beszélni, ám semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a két esemény között kapcsolat lenne.
N.T.
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Tragikus autóbalesetben meghalt egy 24 éves influenszer, aki hónapokkal korábban egy nagy port kavart videóban összetört egy vallási szobrot, majd hátborzongató kijelentést tett: „Lássuk, meddig élek.”

Meghalt a 24 éves influenszer, aki összetört egy buddhista szobrot – hátborzongató, mit mondott a videóban
Meghalt a 24 éves influenszer, aki összetört egy buddhista szobrot – hátborzongató, mit mondott a videóban Fotó: Pexels

Meghalt a 24 éves influenszer, aki összetört egy buddhista szobrot – hátborzongató, mit mondott a videóban

A szellemvadászként ismert Jiang Xiaorou egy közösségi személyszállító szolgáltatás autójában utazott, amikor a jármű súlyos balesetet szenvedett. Az orvosok csaknem egy hónapon keresztül küzdöttek az életéért, ám végül nem tudták megmenteni. Halálhírét augusztus 10-én jelentették be a helyi közösség vezetői.

A tragédia hónapokkal azután történt, hogy az interneten 1,3 milliós követőtábort kiépítő Jiang összetörte Guanyin, az együttérzés egyik legfontosabb buddhista alakjának szobrát. A fiatal nő a Douyinon – a TikTok eredeti, kínai változatán – vált ismertté.

Jiang elsősorban meghökkentő és provokatív videóiról volt híres. Gyászoló családja ugyanakkor arra kéri követőit, hogy ne gyártsanak találgatásokat a halálával kapcsolatban, amely körülbelül egy évvel a legnagyobb felháborodást kiváltó videójának megjelenése után következett be.

A magát „babonaellenes” kihívásként hirdető felvételen a 24 éves influenszer egy kalapáccsal nagy erővel lesújtott Guanyin szobrára. A buddhizmusban nagy tiszteletnek örvendő alak az együttérzés megtestesítője. Jiang ezután provokatívan arra utalt, kíváncsi arra, vajon utoléri-e valamiféle átok.

A 2025 augusztusában közzétett felvétel villámgyorsan terjedni kezdett az interneten, és rengeteg felháborodott hozzászólást váltott ki. Halála után sok követőjének eszébe jutottak a videóban elhangzott hátborzongató szavai, egyesek pedig azt kezdték találgatni, vajon saját magára hozott-e valamiféle átkot.

Lássuk, meddig élek

– mondta akkor az influenszer.

A felvétel komoly indulatokat váltott ki: kritikusai mélységesen tiszteletlennek nevezték Jiang tettét, miközben követői közül sokan éppen vakmerősége miatt ünnepelték. A videó az influenszer halála után ismét a figyelem középpontjába került, fontos azonban hangsúlyozni, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a szobor összetörésének bármi köze lett volna későbbi halálához.

A felvétel a tragikus balesetet követően ismét futótűzként kezdett terjedni a közösségi médiában. A Jiang Xiaorou Ya néven ismert influenszer július 15-én a dél-kínai Guangxiból tartott Kantonba, amikor az őt szállító autó súlyos balesetet szenvedett – írja a Daily Star

 

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