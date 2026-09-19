Nina Dobrev elárulta, kinek köszönheti az életét: „Ő ugyanannyira megmentett engem, mint amennyire én őt”

A sztárvilágban nem ritka, hogy egy híresség négylábú kedvencét szinte mindenhová magával viszi. Így van ezzel a Vámpírnaplók sztárja, Nina Dobrev is, aki Maverick nevű kiskutyáját legszívesebben egy percre sem hagyja egyedül.
Nina Dobrev egy interjúban elárulta: éppen a Coachella fesztiválon volt, amikor a telefonján böngészve meglátta az örökbefogadásra váró kutyát és annak testvérét. A két kölyköt a Top Gun szereplői után Mavericknek és Goose-nak hívták. Nina szinte azonnal tudta, hogy egyiküknek nála a helye – végül Maverick lett a kiválasztott – írja a hot! magazin.
Nina sokszor a forgatásokra is magával viszi Mavericket; a Love Hard című filmben még egy apró szerepet is kapott a kutyus. Nina 2023-ban már úgy beszélt a kedvencéről, mint a gyerekéről.
Ő az én világom. Ő az én kisbabám. Nincsenek gyermekeim, de nyugodtan mondhatom, hogy úgy tekintek rá, mintha ő az lenne!
Az időzítés különösen sokat jelentett a színésznőnek. Nem sokkal korábban veszítette el szeretett macskáját, Lynxet, aki hosszú éveken át a társa volt. A Harper’s Bazaarnak elárulta, hogy a cica halála után nagyon nehéz időszakon ment keresztül – Maverick érkezése azonban mindent megváltoztatott. „Ő ugyanannyira megmentett engem, mint amennyire én őt. Lynx halála után teljesen elveszettnek éreztem magam, de Maverick visszahozott az életbe” – nyilatkozta akkoriban, a világ legnyugodtabb kutyájának nevezve új társát.
Maverick hamar a színésznő mindennapjainak állandó szereplőjévé vált. Nina már az örökbefogadása utáni hónapokban arról mesélt, hogy a reggelei kutyasétáltatással kezdődnek: négylábú kedvence apró mancsaival és puszikkal ébreszti, ő pedig sokszor még pizsamában rohan ki vele az utcára.
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