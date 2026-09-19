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Nina Dobrev elárulta, kinek köszönheti az életét: „Ő ugyanannyira megmentett engem, mint amennyire én őt”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 18:30
kutyanevelésNina Dobrev
A Vámpírnaplók sztárjának szívében különleges helyet foglal el négylábú társa. Nina 2017-ben, élete egyik nehezebb szakaszában fogadta örökbe a keverék kutyust. Nina Dobrev és Maverick azóta szinte elválaszthatatlanok!
Bors
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A sztárvilágban nem ritka, hogy egy híresség négylábú kedvencét szinte mindenhová magával viszi. Így van ezzel a Vámpírnaplók sztárja, Nina Dobrev is, aki Maverick nevű kiskutyáját legszívesebben egy percre sem hagyja egyedül.

Nina Dobrev és Maverick
Nina Dobrev Mavericket mindenhová magával viszi
(Fotó: PG/Bauer-Griffin /  hot! magazin/ Getty Images)
  • Nina Dobrev cicája halála után fogadott örökbe egy kiskutyát
  • A kutyus a Top Gun egyik szereplője után kapta a nevét
  • Maverick még egy filmben is feltűnt gazdája mellett

Nina Dobrev kutyája a Tog Gunból kapta a nevét

Nina Dobrev egy interjúban ­elárulta: éppen a Coachella fesztiválon volt, amikor a telefonján böngészve meglátta az örökbefogadásra váró kutyát és annak testvérét. A két kölyköt a Top Gun szereplői után Mavericknek és Goose-nak hívták. Nina szinte azonnal tudta, hogy egyiküknek nála a helye – végül Maverick lett a kiválasztott – írja a hot! magazin.

Nina sokszor a forgatásokra is magával viszi Mavericket; a Love Hard című filmben még egy apró szerepet is kapott a kutyus. Nina 2023-ban már úgy beszélt a kedvencéről, mint a gyerekéről. 

Ő az én világom. Ő az én kisbabám. Nin­csenek gyermekeim, de nyugodtan mondhatom, hogy úgy tekintek rá, mintha ő az lenne!

Az időzítés különösen sokat jelentett a színésznőnek. Nem sokkal korábban veszítette el szeretett macskáját, Lynxet, aki hosszú éveken át a társa volt. A Har­per’s Bazaarnak elárulta, hogy a cica halála után nagyon nehéz időszakon ment keresztül – Maverick érkezése azonban mindent megváltoztatott. „Ő ugyanannyira megmentett engem, mint amennyire én őt. Lynx halála után teljesen elveszettnek éreztem magam, de Maverick visszahozott az életbe – nyilatkozta ­akkoriban, a világ legnyugodtabb kutyájának nevezve új társát.

Maverick hamar a színésznő mindennapjainak állandó szereplőjévé vált. Nina már az örökbefogadása utáni hónapokban arról mesélt, hogy a reggelei kutyasétáltatással kezdődnek: négylábú kedvence apró mancsaival és puszikkal ébreszti, ő pedig sokszor még pizsamában ­rohan ki vele az utcára.

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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