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Felismered Európa híres látnivalóit egyetlen képről? Vajon kifog rajtad ez a kvíz?

Felismered Európa híres látnivalóit egyetlen képről? Vajon kifog rajtad ez a kvíz?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 17:30
földrajz kvízekEurópa
Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered Európa híres városait, turisztikai úti céljait egyetlen fotó alapján! Te hány pontot érsz el ezen a pörgős földrajzi kvíz kérdéssoron?
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Képről felismerhető ikonikus épületek, turisztikai úti célok
  • Trükkös feladványok a Balkántól a Kaukázusig és Nyugat-Európáig
  • Azonnali értékelés a kvíz végén

Ez a földrajzi kvíz alaposan próbára teszi a vizuális memóriádat és a tájékozottságodat. Bár Európa legismertebb nagyvárosai ikonikus látnivalóikról híresek, ezúttal nem a legegyértelműbb jelképeket kell keresned.

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Mennyire igazodsz el Európa leghíresebb turisztikai úti céljai között? A következő földrajzi kvíz kérdéssora most lerántja a leplet a tájékozottságodról. 
Fotó: Shutterstock

Vajon sikerül a következő földrajzi kvíz összes kérdésére helyesen válaszolnod?

A feladatok megoldásához nem elég a felhalmozott tankönyvi tudás, hiszen a felvételek trükkös részleteket és kevésbé nyilvánvaló építészeti jegyeket mutatnak be. Mindegyik fotó egy-egy sajátos hangulatú várost rejt, legyen szó nyugat-európai helyszínekről, a Balkánról vagy éppen a Kaukázus vidékéről. Néhány feladvány első pillantásra könnyűnek tűnhet, mások viszont komoly fejtörést okoznak majd a tapasztalt utazóknak is.

Teszteld a tudásodat a következő utazási, földrajzi kvízzel, és derítsd ki, mennyire igazodsz el Európa legizgalmasabb városaiban! Vajon sikerül az összes helyszínt hibátlanul beazonosítanod? 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Felismered a következő olasz várost a képen?

Nézd meg a videót is Európa legszebb városairól:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu