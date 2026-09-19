Válogatós a gyerek? Ezzel a trükkel véget vethetsz a mindennapos harcnak

Mitől alakul ki a válogatás, és mit rontanak el leggyakrabban a szülők?

Cikkünkben kifejtjük, hogyan érheted el, hogy a gyereked szívesen kipróbáljon új ízeket, és ne ragaszkodjon kizárólag az egysíkú táplálkozáshoz.

Bemutatjuk a kedvenc hackünket is, amely szülők millióinak segített már.

Válogatós gyerekek szinte minden családban előfordulnak. Ez az életszakasz sok bosszúságot és kihívást tud okozni a szülőknek. Egyes fiatalok csupán néhány kedvencüket hajlandók megenni, míg az új fogások látványától elutasítóvá válnak. Habár az ételválogatás gyakori jelenség gyerekkorban, a szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy a csemetéjük nem jut hozzá minden fontos tápanyaghoz.

Válogatós gyerek a családban? Mutatjuk a megoldást!

Fotó: Anna Zhukkova

Rossz evő a családban? Megmutatjuk, mit tehetsz a válogatós gyerekkel

Az első és legfontosabb, hogy a család ne alakítsa csatározássá az étkezéseket. A túlzott nyomás fokozhatja az ételundort, és még nehezebbé teheti az új ízek elfogadását. A válogatós gyerek étkezése során a türelem és a pozitív élmények sokkal többet érnek, mint a kényszerítés.

„A gyerekek általában megérzik, ha nagyon erőltetjük az evést, így fontos, hogy az étkezést ne nyomásnak érezzék, hanem olyan alkalomnak, amikor együtt van a család. Már az egészen kicsiket is be lehet vonni a főzésbe. Ha segítenek a fogás elkészítésében, nem csak a tányéron találkoznak az új alapanyaggal először, így könnyebben elfogadják azt” – árulta el korábban lapunknak Novák Anita dietetikus. Az sem árt, ha a szülők néha kreatívak egy kicsit, és megpróbálnak néhány új praktikát, mint például a következő TikTokon terjedő trükköt, a családi falattál bevetését.

A családi falattál lényege, hogy a szülők egy nagy tálon vagy deszkán többféle ételt kínálnak fel egyszerre kisebb adagokban. A tálra kerülhetnek gyümölcsök, zöldségek, sajtok, teljes kiőrlésű péksütemények, húsfélék vagy más kedvelt falatok. A módszer azért lehet hatékony, mert a gyerek maga döntheti el, miből vesz, mennyit kóstol meg, és milyen sorrendben próbálja ki az ételeket. Az önálló választás csökkentheti az ellenállást, és ösztönözheti a gyereket az új ételek megkóstolására. A szülők ráadásul láthatják azt is, hogy milyen ételfajtákból mennyit evett, így tudhatják, hogy megközelítőleg mennyi fehérjét, szénhidrátot és zsírt vitt be az étkezéssel a gyermekük.