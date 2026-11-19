Az elismert gasztroenterológus, Dr. Saurabh Sethi górcső alá vette mindennapi étrendünk egyik legvitatottabb élelmiszerét, és eloszlatta az azt övező tévhiteket. A szakember szerint ugyanis a tojás valóságos tápanyagbomba, amely észszerű mennyiségben fogyasztva rendkívül jótékony hatással van a szervezetünkre.

Hány tojást szabad enni naponta? Elárulta a gasztroenterológus

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Az Instagramon közzétett videójában a gasztroenterológus röviden és lényegre törően válaszol a tojás egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre. A szakember megerősítette, hogy a tojás kiválóan támogatja az agyműködést, elsősorban magas kolintartalmának köszönhetően. Ez a tápanyag fontos szerepet játszik az idegrendszer megfelelő működésében. A szakértő szerint érdemes naponta egy-két tojást fogyasztani. De kiknek kell óvatosnak lenniük?

A gasztroenterológus elárulta: számos egészségügyi előnye van a tojásfogyasztásnak

A tojás kiváló minőségű, teljes értékű fehérjeforrás, amely az összes esszenciális aminosavat tartalmazza. Ennek köszönhetően hatékonyan támogatja az izomépítést és az izmok regenerálódását. A tojássárgájában található lutein és zeaxantin pedig segít megóvni a szem egészségét a szabad gyökök káros hatásaitól, valamint a makuladegenerációtól, más néven a sárgafolt elfajulásától.

Érdekesség, hogy a tojás a fogyókúrás étrendbe is kiválóan beilleszthető. A reggelire fogyasztott tojás hosszú időre biztosítja a teltségérzetet, így segíthet megelőzni a napközben jelentkező falási rohamokat. Alacsony szénhidráttartalma miatt a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthető, hiszen fogyasztása önmagában nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést.

Most akkor hány tojást szabad enni naponta?

Mértékkel fogyasztva a tojás a benne található telítetlen zsírsavaknak köszönhetően a szív- és érrendszer egészségét is támogathatja. Emellett hozzájárul a csontok erősítéséhez, hiszen a D-vitamin kevés természetes forrásának egyike, valamint foszfort is tartalmaz. Mindkét tápanyag fontos szerepet játszik a csontok megfelelő ásványianyag-ellátottságában.

A legfontosabb kérdés azonban az, hogy milyen gyakran fogyaszthatunk tojást? Az elismert gasztroenterológus szerint az egészséges emberek akár mindennap ehetnek tojást, az ideális mennyiség napi egy-két darab. Ennyit gond nélkül fogyaszthatnak azok, akik fizikailag aktívak, megfelelőek a vérzsírértékeik, és nincsenek szív- és érrendszeri problémáik.