Dobj ebből két szeletet a fazékba, és a tojás héja szinte magától leesik!

Bizonyára sokaknak ismerős lehet az a pillanat, amikor a tojásfőzést követően nekiállunk a pucolásnak, a héjjal együtt azonban a fehérje is leválik, aminek oka a tojás frissességében rejlik. Minél frissebb ugyanis, annál alacsonyabb a benne lévő fehérje pH-értéke. A friss tojás savasabb környezete miatt pedig a finom héjmembrán erősen kötődik a héjhoz.

Így lesz gyerekjáték a főtt tojás megpucolása / Fotó: Nicola Barts / Pexels (Képünk illusztráció)

Így lesz gyerekjáték a főtt tojás megpucolása

Idővel a tojások természetes módon szén-dioxidot veszítenek a mikroszkopikus pórusaikon keresztül, így a pH-értékük lassan lúgosabb lesz, és a párnaszerű légkamra megnagyobbodik, ezáltal könnyebb eltávolítani a héjat. Amennyiben viszont nem szeretnének több napot várni, egy darab citrom segíthet orvosolni a problémát.

Ehhez vágj le két vékony szeletet, és tedd abba a fazék vízbe, amiben a tojásokat főzöd. A trükk lényege az, hogy a citromsav reakcióba lép a héjat alkotó kalcium-karbonáttal. Ennek eredményeként a külső szerkezet porózusabbá válik, és elveszíti azt a képességét, hogy szilárdan tapadjon az alatta lévő membránhoz.

Emellett, ha egy tojás megreped a hő hatására, vagy amiatt, mert nekiütődött az edény aljának, a sav azonnal felgyorsítja a kiszivárgó tojásfehérje koagulációját, megakadályozva a csúnya "felhők" kialakulását a vízben.

A citrusos aroma miatt sem kell aggódni, mivel a sav nem hatol át a tojásfehérje védőrétegén, így a tojás íze és állaga nem változik.

Íme, a tökéletes módszer!

1. Tedd a tojásokat egy fazékba, és önts rájuk annyi hideg vizet, hogy teljesen ellepje őket.

2. Adj hozzá két szelet friss citromot a vízhez.

3. Forrald fel a vizet, majd lágy tojás esetén 5-6 percig, kemény esetén pedig 8-10 percig hagy főni.

4. Ezután egy szűrőkanállal segítésével helyezd át a tojásokat egy tál hideg vízbe. A hirtelen hőmérsékletváltozás hatására a tojásfehérje kissé összehúzódik, így természetes rés jön létre a sav által meggyengített héj alatt. Ezt követően csak ütögesd hozzá a tojásokat a konyhapulthoz, és válaszd le a héjat.

(Via)