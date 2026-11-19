31 éves korában elhunyt Lee Reeves ökölvívó, három hónappal azután, hogy brutális kiütéses vereséget szenvedett. Az ír bokszolót augusztusban szállították kórházba, miután honfitársa, Gary Cully kiütötte a dublini mérkőzésükön. A két ökölvívó az Ír Ökölvívó-szövetség (BUI) kelta kisváltósúlyú bajnoki címéért csapott össze azon a gálán, amelynek főmérkőzésén Mark Chamberlain legyőzte Pierce O’Learyt.
Az összecsapás kevésbé esélyesnek tartott résztvevője, Reeves a hajrához közeledve fölényben látszott bokszolni, ám a tizedik menetben, amikor már mindkét versenyző fáradt volt, belesétált Cully hatalmas balkezes ütésébe, és azonnal elvesztette az eszméletét. A bokszolót a ringben orvosi ellátásban részesítették, majd azonnal egy dublini kórházba szállították.
Reeves később műtéten esett át, majd mesterséges kómába helyezték, a hétvégén azonban elhunyt.
A bokszolótól elsők között testvére, Jessie búcsúzott megható szavakkal:
Találkozunk a túloldalon, testvérem. Nincsenek szavaim. Végtelenül szeretlek, El Champo.
Reeves utolsó ellenfele, Gary Cully is megemlékezett az elhunyt ökölvívóról:
„Augusztusban egymás ellen léptünk ringbe, de már hosszú évek óta ismertük egymást. Még mindig emlékszem azokra az időkre, amikor az országos bajnokságokon néztem Lee mérkőzéseit. Egy súlycsoporttal felettem bokszolt, és mindig lenyűgözött a teljesítménye, valamint a feltűnő felszerelése.
Luke Thomasszal állandóan azzal nyaggattuk, hogy rappeljen nekünk, amikor Dublinban edzőtáboroztunk, és mindig elképesztően jól nyomta. Micsoda egyéniség és igazi úriember volt! Mindig csak szeretet volt köztünk, bajnok. Még most sem akarom elhinni, hogy ezeket a sorokat írom. Nyugodj békében, testvérem!”
Reeves promótere, a Queensberry közleményben búcsúzott az ökölvívótól:
„A Queensberry egész csapatát megrendítette Lee Reeves halálhíre. Lee rendkívül tehetséges ökölvívó volt, emellett igazi példakép és inspirációt jelentett közössége számára. Őszinte részvétünket fejezzük ki Lee családjának, barátainak és mindazoknak, akik szerették őt. Kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban. Nyugodj békében, Lee!”
Reeves edzője, Dee Walsh is megrendülten búcsúzott tanítványától:
Én voltam az utolsó ember, aki beszélt veled. »Adj bele mindent, már csak egy menet van hátra, mindannyian büszkék vagyunk rád.« Milliónyi gondolat futott át az agyamon arról, hogy mit kellett volna vagy mit mondhattam volna másképp, hogy ne így alakuljanak a dolgok. Büszkévé tettél minket. Arra a küzdelemre is büszkék vagyunk, amelyet a ringben és azon kívül vívtál. Öt éven át volt szerencsém az edződnek lenni. Nem tudom elhinni, hogy már nem vagy közöttünk.
Lee Reeves a Cully elleni nyári összecsapása előtt 17 profi mérkőzéséből 16-ot megnyert. Az azt megelőző hat ellenfeléből ötöt kiütött, és azóta veretlen volt, hogy 2020-ban, pályafutása hatodik profi mérkőzésén elszenvedte első vereségét – írja a Mirror.
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