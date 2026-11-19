31 éves korában elhunyt Lee Reeves ökölvívó, három hónappal azután, hogy brutális kiütéses vereséget szenvedett. Az ír bokszolót augusztusban szállították kórházba, miután honfitársa, Gary Cully kiütötte a dublini mérkőzésükön. A két ökölvívó az Ír Ökölvívó-szövetség (BUI) kelta kisváltósúlyú bajnoki címéért csapott össze azon a gálán, amelynek főmérkőzésén Mark Chamberlain legyőzte Pierce O’Learyt.

Meghalt Lee Reeves ökölvívó, három hónappal a brutális kiütése után Fotó: magnific.com

Meghalt Lee Reeves ökölvívó, három hónappal a brutális kiütése után

Az összecsapás kevésbé esélyesnek tartott résztvevője, Reeves a hajrához közeledve fölényben látszott bokszolni, ám a tizedik menetben, amikor már mindkét versenyző fáradt volt, belesétált Cully hatalmas balkezes ütésébe, és azonnal elvesztette az eszméletét. A bokszolót a ringben orvosi ellátásban részesítették, majd azonnal egy dublini kórházba szállították.

Reeves később műtéten esett át, majd mesterséges kómába helyezték, a hétvégén azonban elhunyt.

A bokszolótól elsők között testvére, Jessie búcsúzott megható szavakkal:

Találkozunk a túloldalon, testvérem. Nincsenek szavaim. Végtelenül szeretlek, El Champo.

Reeves utolsó ellenfele, Gary Cully is megemlékezett az elhunyt ökölvívóról:

„Augusztusban egymás ellen léptünk ringbe, de már hosszú évek óta ismertük egymást. Még mindig emlékszem azokra az időkre, amikor az országos bajnokságokon néztem Lee mérkőzéseit. Egy súlycsoporttal felettem bokszolt, és mindig lenyűgözött a teljesítménye, valamint a feltűnő felszerelése.

Luke Thomasszal állandóan azzal nyaggattuk, hogy rappeljen nekünk, amikor Dublinban edzőtáboroztunk, és mindig elképesztően jól nyomta. Micsoda egyéniség és igazi úriember volt! Mindig csak szeretet volt köztünk, bajnok. Még most sem akarom elhinni, hogy ezeket a sorokat írom. Nyugodj békében, testvérem!”