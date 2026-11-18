Nyári Dia Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjának volt a vendége, ahol egy felháborító esetről számolt be. Elmondása szerint a hétvégi kirándulásukról tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt mutatta meg, hogyan hordozzák a kislányukat. Egy nő azonban olyan hangnemben szólt hozzá, amelyet Dia elfogadhatatlannak tartott. Különösen az háborította fel, hogy a kommentelő a gyermekét is minősítette.

Nyári Dia gyerekei: egy kisfiú és egy kislány boldog anyukája, utóbbi áprilisban született meg (Fotó: Szabolcs László)

„Szerencsétlen Emma” – Nyári Dia kislányát is sértegette a kommentelő

Nyári Dia felvázolta az esetet, és annyira felháborodott, hogy keményen visszaszólt a kommentelőnek.

Hétvégén elmentünk kirándulni, és kiraktam egy posztot, ahogy a kislányunkat hordozzuk. Egy nő volt, aki undorító stílusban írt és fogalmazta meg, hogy nem helyesen. És ami nagyon felcseszett, hogy azt írta a gyerekemre, hogy »szerencsétlen Emma«. Akkor azt éreztem, hogy ott rohadj meg, ahol vagy. És ezt ki is mondom és vállalom.

Nyári Dia azt is hangsúlyozta, hogy a kislányával rengeteget foglalkoznak, odafigyelnek rá, és a szükséges fejlesztéseken is átesett. Éppen ezért különösen bántónak érezte, hogy egy idegen a közösségi médiában ilyen könnyen ítélkezik a gyermekük felett. A kommentelő azonban itt nem állt meg, és a hordozás mellett a terméket is kritizálta. Azt írta neki:

Nyári Dia kisfia a Zétény nevet kapta (Fotó: Szabolcs László)

„Ha már elfogadod ezt a sz*rt, és olyan buta vagy, hogy nem nézel utána...” Dia erre is reagált, és elmagyarázta, hogy nem találomra használta az eszközt.

Elnézést, de kaptam egy ajándékot, az egyik legnagyobb babaeszközöket gyártó cégtől, amiről én egyébként azt gondolom, hogy jó, tőle van a babakocsink, a hordozónk, minden. És a hivatalos oldalukon néztem meg, hogy kell magamra felkötni a babát

– jelentette ki. A színésznő tehát nemcsak a saját döntését védte meg, hanem azt is szóvá tette, hogy szerinte a gyermekét semmilyen körülmények között nem lenne szabad bántó megjegyzésekkel illetni.