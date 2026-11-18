Rengeteg várakozás és találgatás után hétfőn végre kiderült, ki lesz az új James Bond: az Amazon MGM Studios választása Robert Pattinsonra esett. Bár az új 007-es ügynöknek rengetegen gratuláltak, Christopher Nolan azért egy kicsit odaszúrt a színésznek.

Robert Pattinson lett az új 007-es ügynök. Fotó: Amazon MGM via Bestimage

Pattinson kinevezését még III. Károly király sem hagyta szó nélkül. "Üdvözöljük Őfelsége titkosszolgálatában, Mr. Bond" - olvasható az uralkodó üzenete a hivatalos bejelentés mellett, amelyen a 40 éves színész már a brit kém szerepében látható. Christopher Nolan azonban egészen másképp közelítette meg a gratulációt - írja a Page Six.

A leggyávább James Bondnak nevezte Robert Pattinsont a rendező

A rendező kedden, az Odüsszeia című új filmjének hollywoodi vetítésén azzal viccelődött, hogy Pattinson lesz "a leggyávább James Bond, akit valaha láttunk". Az eseményen az 56 éves Nolan a 79 éves Steven Spielberggel beszélgetett a közönség előtt. Spielberg éppen a film végi akciójelenetet dicsérte, amelyben Pattinson és Matt Damon csap össze, majd viccesen megjegyezte: "Kíváncsi vagyok, hogy a filmed befolyásolta-e a szereposztását."

Nolan - aki a 2020-as Tenet után dolgozott újra együtt a színésszel - elárulta, hogy poénja nem a semmiből jött. Elmondása szerint Pattinson a forgatáson kifejezetten élvezte, hogy kimaradhat a keményebb fizikai munkából, és hátradőlve nézte, ahogy Matt Damon és Tom Holland az akciójeleneteiket veszik fel.

Csak ültünk Robbal a sarokban, néztük az eseményeket, és nem voltunk hajlandóak belefolyni

- mesélte nevetve a rendező.

Christopher Nolan nem kímélte Robert Pattinsont. Fotó: AFP

Pattinson korábban egyébként bevallotta, hogy eleinte hezitált, amikor felkérték az Odüsszeia szerepére, de Nolan végül meggyőzte.

Néha jobban megijedek, ha valaki rögtön nekem szegezi a kérdést, hogy akarom-e csinálni. Nagyon erősen rám tör az imposztorszindróma

- nyilatkozta júliusban a Today című műsornak. Az Alkonyat sztárja ugyanakkor hozzátette, hogy a jövőben már nem fog habozni, ha Nolan újra közös munkára hívja.

Pattinson a hétfői bejelentéssel olyan esélyeseket utasított maga mögé a 007-es szerepéért folyó versenyben, mint Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor és Nicholas Hoult. "James Bond a filmtörténelem egyik leglegendásabb karaktere. Életre szóló megtiszteltetés és valóra vált álom, hogy rám bízták a szerepet" - fogalmazott közleményében a színész.