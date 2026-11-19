A Megasztár forgatásán Marics Petit arra kérték, hogy görgessen végig a mobilján található fotókon, majd egy véletlenszerű ponton állítsa meg a képeket. A telefon éppen egy Tóth Andiról készült felvételnél állt meg, Peti pedig nem is próbálta titkolni, kit látunk a fotón, és egy vicces megjegyzést is tett.

Megasztár 2026: Marics Peti idén is a zsűriasztal mögött ül (Fotó: Szabolcs László)

Így nyilatkozott Tóth Andiról a Megasztár mestere

Köztudott, hogy a két énekes korábban egy párt alkotott, ám 2023 tavaszán szakítottak. Úgy tűnik, a közös emlékekből legalább egy fénykép még mindig ott lapul Marics telefonjában. A Megasztár forgatásán egy könnyed feladat során kellett Marics Petinek a telefonján lévő képek között görgetnie, majd találomra megállnia. A véletlen úgy hozta, hogy éppen egy Tóth Andiról készült fotónál állt meg. A zenész nem jött zavarba, és a képhez csak ennyit fűzött hozzá:

Aki felismeri, felismeri. Nyaraltunk a csajommal

– mondta viccesen Marics.

Marics Peti nem jött zavarba a kép láttán (Fotó: Instagram)

A két énekes egykori párkapcsolata a nyilvánosság előtt is sok figyelmet kapott. Bár már korábbról ismerték egymást, később a Sztárban Sztár kapcsán kerültek ismét közelebb egymáshoz, majd egy párt alkottak. A kapcsolatuk egy ideig harmonikusnak tűnt, össze is költöztek, ám 2023 márciusában Tóth Andi bejelentette, hogy szakítottak. Az énekesnő azt is egyértelművé tette, hogy ő hozta meg a döntést. A szakítás után még közös műsorban, a Sztárban Sztár zsűrijében kellett dolgozniuk, ami a korábbi kapcsolatuk miatt különösen kényes helyzetet teremtett. A történtekről mindketten megszólaltak, a magánéletüket azonban később igyekeztek a nyilvánosságtól távol tartani.