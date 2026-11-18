Egykor milliókat ültetett tévéképernyők elé, most pedig súlyos anyagi gondokkal kellett megküzdenie. A Baywatch sztárja pár hónappal ezelőtt még komoly anyagi nehézségekkel küzdött és kis híján elveszítette az otthonát. Egy meglepő karrierváltás azonban újra egyenesbe hozta őt. Erika Eleniak mindössze néhány hónap alatt több százezer dollárt keresett meg az OnlyFansen.

A Baywatch sztárja, Erika Eleniak anyagi gondjai miatt OnlyFans-oldalt indított (Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

A Baywatch Shauni McClain je pár hónappal ezelőtt még komoly anyagi nehézségekkel küzdött, a kilakoltatás szélén állt

je pár hónappal ezelőtt még komoly anyagi nehézségekkel küzdött, a kilakoltatás szélén állt Egy meglepő karrierváltás azonban újra egyenesbe hozta

Erika Eleniak OnlyFans-oldalával néhány hónap alatt több százezer dollárt keresett meg.

A Baywatch sztárja megrázó vallomást tett

Erika Eleniak a Rachel Uchitel által vezetett Miss Understood podcast november 17-i adásában beszélt arról, milyen nehéz helyzetbe került az utóbbi időben. A Baywatch sztárjának a színészi munkák kiszámíthatatlanná váltak, a bevételei pedig már nem fedezték a mindennapi kiadásait. A helyzet pedig annyira súlyossá vált, hogy elmaradt a lakbérrel, még kilakoltatási felszólítást is kapott. Csak az volt a szerencséje, hogy a lakásügyeit intéző emberek megértően viszonyultak hozzá, és igyekeztek segíteni neki, amíg rendezni tudja a helyzetét. És bár ugyan voltak színészi felkérései, egyik sem tudott volna annyit fizetni, hogy elég legyen az alapszükségleteire. Így egy egészen megdöbbentő lépésre szánta el magát: Erika Eleniak OnlyFans-oldalt indított.

Az OnlyFans mentette meg a szorult helyzetéből

A Baywatch sztárja 2026 augusztusában kezdte el a saját oldalát építeni, és egy rövid időn belül elképesztő sikereket ért el. Már az indulás után közvetlen több mint 1100 feliratkozót gyűjtött, és néhány hónap alatt brutális összegeket termelt. A TMZ beszámolója szerint az első három hónapban közel 300 ezer dollárt, vagyis nagyjából 100 millió forintnak megfelelő összeget kereshetett az előfizetői tartalmakkal.

Erika Eleniak szerepelni fog a Baywatch rebootjában (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Erika Eleniak visszatér a Baywatch rebootjában

Bár a hollywoodi karrierje nem úgy alakult, ahogyan azt egykor elképzelhette, most újabb lehetőségek nyíltak meg előtte a képernyőn is. Erika Eleniak visszatér a Baywatch-rebootjában, és újra Shauni McClain szerepébe bújik. Csak most már nem vízimentőként, hanem a városi tanács tagjaként lesz látható. A legendás sorozat új változata várhatóan 2027 januárjától lesz megtekinthető.