Inkább gazdag lenne a Fradi labdarúgója, ifjabb Lisztes Krisztián, mintsem híres is. A 21 éves támadó emellett elárulta, hogy mérkőzések előtt zenét szokott hallgatni és a korán kelés helyett szeret esténként sokáig fent lenni, a túrós palacsintát pedig bármikor elcserélné egy gulyáslevesre.
Lisztes Krisztián tíz gyors kérdést kapott a Fradi Médiától, a válaszok pedig sok mindent elárultak a 21 éves labdarúgóról. Kiderült például, hogy a kávét jobban szereti a teánál, és házi kedvencek közül a kutyák közelebb állnak a szívéhez, mint a macskák.
Gazdag és híres, vagy csak gazdag?
– kapta meg az egyik legérdekesebb kérdést ifjabb Lisztes Krisztián, aki kisebb hezitálás után rávágta:
Hát, csak gazdag!
A Ferencváros támadójáról kiderült, hogy szívesen hallgat zenét a mérkőzések előtt, inkább pörgeti a TikTokot, mint megnézzen egy sorozatot a Netflixen, és jobban szeret sokáig fent lenni esténként, mint korán kelni reggelente. Sőt, az is kiderült, hogy egy jó gulyáslevest sokkal inkább megeszik, mint egy túrós palacsintát.
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