Inkább gazdag lenne a Fradi labdarúgója, ifjabb Lisztes Krisztián, mintsem híres is. A 21 éves támadó emellett elárulta, hogy mérkőzések előtt zenét szokott hallgatni és a korán kelés helyett szeret esténként sokáig fent lenni, a túrós palacsintát pedig bármikor elcserélné egy gulyáslevesre.

Ifjabb Lisztes Krisztián labdarúgó inkább lenne csak gazdag, mint híres is / Fotó: Katona Vanda

Lisztes Krisztián inkább lenne csak gazdag, mint híres is

Lisztes Krisztián tíz gyors kérdést kapott a Fradi Médiától, a válaszok pedig sok mindent elárultak a 21 éves labdarúgóról. Kiderült például, hogy a kávét jobban szereti a teánál, és házi kedvencek közül a kutyák közelebb állnak a szívéhez, mint a macskák.

Gazdag és híres, vagy csak gazdag?

– kapta meg az egyik legérdekesebb kérdést ifjabb Lisztes Krisztián, aki kisebb hezitálás után rávágta:

Hát, csak gazdag!

A Ferencváros támadójáról kiderült, hogy szívesen hallgat zenét a mérkőzések előtt, inkább pörgeti a TikTokot, mint megnézzen egy sorozatot a Netflixen, és jobban szeret sokáig fent lenni esténként, mint korán kelni reggelente. Sőt, az is kiderült, hogy egy jó gulyáslevest sokkal inkább megeszik, mint egy túrós palacsintát.