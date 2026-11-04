A szívsebész rántotta le a leplet: egészséges, ha minden egyes nap tojást eszel?

Bár ma már ezt nehéz elhinni, a tojást sokáig kockázatos élelmiszernek tekintették a keringési rendszerre nézve, elsősorban a sárgája magas koleszterintartalma miatt, ami körülbelül 180 mg egy darabban. A modern orvostudomány azonban már megkérdőjelezi ezt a nézetet, az amerikai szívsebész, dr. Jeremy London pedig többek közt a tojás rendszeres fogyasztását szorgalmazza, valamint hangsúlyozza annak átfogó tápértékét.

Napi egy tojás? Ezért javasolja a szívsebész / Fotó: Mustafa Bashari / Unsplash (Illusztráció)

Napi egy tojás? Ezért javasolja a szívsebész

Dr. London szerint az egészséges anyagcseréjű embereknél az élelmiszerekből származó koleszterin fogyasztása nem jelenti automatikusan a vér koleszterinszintjének emelkedését. Az egészséges máj ugyanis kompenzációs mechanizmust használ: minél több koleszterint fogyasztunk az étrendünkkel, annál kevesebbet termel önmagában. „

A máj csökkenti a koleszterintermelést, ahogy a külső bevitel növekszik

– magyarázta el a szakértő, hozzátéve, más tényezők sokkal inkább felelősek az erek állapotáért, beleértve a fizikai aktivitás szintjét, a testsúlyt, a dohányzást és az étrend általános zsírprofilját.

Egy új kutatás azt is kimutatta, az étrendi koleszterin jelentősen kisebb hatással van az össz- és az LDL- koleszterinszintre - avagy "rossz" koleszterinre -, mint a telített és transzzsírok bevitele. Ausztrál kutatók ekkor 61 fő eredményeit elemezték, akik három különböző diétát követtek öt héten keresztül:

magas koleszterin, de alacsony telített-zsírtartalmút (napi két tojást tartalmaz),

alacsony koleszterin, de magas telített-zsírtartalmút (tojás nélkül),

és kontrollált étrendet (koleszterinben, valamint telített zsírban is gazdag, heti egy tojással).

Az eredmények alapján arra jutottak, kizárólag a telített zsírokban szegény étrend csökkentette az LDL-koleszterinszintet, még napi két tojás fogyasztása esetén is. A tojás elhagyása tehát a magas telítettzsír-bevitel fenntartása mellett nem hozott pozitív eredményt, mivel a telített zsírok, nem pedig az étrendi koleszterin növelték a legjelentősebben az LDL-szintet a vérben.

Az eredményeket az American Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban tették közzé.

Mennyi tojás az ideális naponta?

A dietetikusok ajánlása szerint az egészséges emberek számára napi egy egész tojás, vagy legfeljebb két tojásfehérje tekinthető biztonságos mennyiségnek. Egy nagyobb méretű tojás körülbelül 1,6 gramm telített zsírt tartalmaz, miközben értékes tápanyagokkal – például kolinnal, luteinnel és zeaxantinnal –, látja el a szervezetet - írta meg az Origo.

(Via)