Dörner György volt a Négyszemközt Andor Évával podcast legújabb adásának a vendége. A Kossuth-díjas színész-rendezőnek 15 év után, január 30-án jár le a mandátuma az Új Színház élén, ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta: "Az életet nem elemezni, meg érteni kell, hanem élni és élvezni. Most egy újabb módon fogom az életet élvezni és élni." Hozzátette, hogy azt kívánja a társulat többi tagjának, hogy hasonló módon fogják fel ezt a vezetőváltást.
Jön egy másik vezető, aki vagy azt csinálja részben, amit eddig csinált a színház, vagy nem. Hát ezt majd meglátjuk. Nem érdemes prekoncepciókat gyártani, az mindig hibás
– fogalmazott a váltásról a színművész az Origónak adott exkluzív interjúban.
Kiemelte, hogy látja milyen világ veszi körül, szerinte mindenki a saját szájíze szerint választja ki az embereit a felelős pozíciókra, ő is így tett volna. Az értékelő bizottság – sajtóhírek szerint – nem látott "érdemi megújulási szándékot" a pályázatában, a hivatalos válaszban azonban csak annyi állt, hogy megköszönték a pályázatát.
A nyertes pályázóról szólva annyit mondott, hogy a bizottsági meghallgatás előtt váltottak néhány szót, és sok szerencsét kívántak egymásnak. Azt, hogy az utódja továbbviszi-e, amit elkezdett nem tudja.
Nem kell, hogy legyen bennem remény, előbb-utóbb meglátjuk. Hiú ábrándjaim nincsenek. Szóval a puding próbája az evés, de hát várjuk még azt a pudingot is már, hogy kisüssék végre. Tehát megvárjuk, meglátjuk, hogy mi lesz
- mondta, hozzátéve azért pályázott ismét a színházigazgatói pozícióra, mert szerette volna megtalálni azokat a fiatalokat, akik hisznek a konzervatív színházban, és egyszer átvehetnék a vezetést.
Az Új Színház Dörner György vezetése alatt kizárólag magyar szerzők műveit játszotta, a legrégebbi koroktól a kortársakig. A koncepciót Csurka István találta ki, Dörner pedig ma is büszke arra, hogy a barátja lehetett.
A magyar az feledésre van ítélve. Nem csak a színház, én úgy látom, hogy az egész világ számára a leírtak listájára kerültünk föl. Az én eszközeim, a színház eszközei, és igyekszem a saját eszközeimmel ezt a leírást megakadályozni.
- fogalmazott, hozzátéve: a magyar szerzőket megszerettetni a közönséggel nagyon nehéz.
A divatot nem mi diktáljuk, és nem Kelet-Európa, és főleg nem Magyarország. A divatot azt mindig a nyugat diktálja. Tehát a gyarmati népek is a gyarmatosítók divatját vették át. Nagyon kevés olyan dolog van, és nem lényeget érintő, amit a gyarmattartók a gyarmatoktól átvettek divatként.
Dörner György az Origo számára adott exkluzív interjúban kijelentette, hogy Magyarországot gyarmatnak tekinti, amelynek uralkodóját ugyan nem tudja megnevezni, de jelenlétét a mindennapokban érzékeli. A színész hiányolja a hit- és erkölcstan oktatását, a mai demokráciát nem tartja valódinak, saját politikai meggyőződését illetően pedig royalistaként és a "szakrális királyság" híveként definiálta magát.
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