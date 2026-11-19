November 19-e a vécé világnapja, amely a biztonságos illemhelyek és a megfelelő higiéniai körülmények fontosságára hívja fel a figyelmet.

A világ legkülönlegesebb vécéi igazi látványosságok: a flamingós toalettől a luxuskivitelű trónszékeken át a japán okosvécékig számos meghökkentő megoldás létezik.

Budapesten is található turistalátványossággá vált nyilvános vécé: a Pop&Roll Art Toilet húsz különböző, egyedi grafikákkal díszített fülkével várja a látogatókat.

A vécé világnapját minden évben november 19-én tartják. A kezdeményezés 2001-ben indult a World Toilet Organization megalapításával, az ENSZ Közgyűlése pedig 2013-ban hivatalosan is elismerte a világnapot.

A vécé világnapja kapcsán ennél sokkal különlegesebb alkalmatosságokat mutatunk be, görgess lejjebb!

Miért ünnepeljük november 19-én a vécé világnapját?

Bár elsőre mosolyt csalhat az arcunkra egy vécéknek szentelt világnap, a kezdeményezés mögött komoly közegészségügyi és környezetvédelmi célok állnak. A megfelelő illemhelyek hiánya hozzájárulhat a fertőző betegségek terjedéséhez, a vízforrások szennyeződéséhez, és különösen a gyermekek, valamint a nők biztonságát és mindennapjait nehezítheti meg.

Az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte még mindig több milliárd ember él biztonságosan kezelt szanitációs szolgáltatások nélkül. A világnap ezért arra emlékeztet, hogy a tiszta, biztonságos vécé nem luxus, hanem alapvető szükséglet.

A világ legkülönlegesebb vécéi

Miközben a világ számos pontján a megfelelő illemhelyek biztosítása is kihívást jelent, máshol a vécék már valóságos építészeti és művészeti látványosságokká váltak. Akadnak meghökkentő helyszínekre épített, különleges formájú, fényűző vagy éppen humoros kialakítású mosdók is. Norvégia például híres lett Donald Trumpnak köszönhetően a nyilvános wc-iről, amiről az Origo közölt egy összeállítást.

Az igazán bohém emberek a fürdőszobájukból is viccet csinálnak! Ez a flamingót ábrázoló vécécsésze és a vele harmonizáló tartály biztos, hogy minden látogató arcára mosolyt csal. De az is lehet, hogy ez a műalkotásnak is beillő vécé egy madár rajongó tujaldona.