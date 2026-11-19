A vécé világnapját minden évben november 19-én tartják. A kezdeményezés 2001-ben indult a World Toilet Organization megalapításával, az ENSZ Közgyűlése pedig 2013-ban hivatalosan is elismerte a világnapot.
Bár elsőre mosolyt csalhat az arcunkra egy vécéknek szentelt világnap, a kezdeményezés mögött komoly közegészségügyi és környezetvédelmi célok állnak. A megfelelő illemhelyek hiánya hozzájárulhat a fertőző betegségek terjedéséhez, a vízforrások szennyeződéséhez, és különösen a gyermekek, valamint a nők biztonságát és mindennapjait nehezítheti meg.
Az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte még mindig több milliárd ember él biztonságosan kezelt szanitációs szolgáltatások nélkül. A világnap ezért arra emlékeztet, hogy a tiszta, biztonságos vécé nem luxus, hanem alapvető szükséglet.
Miközben a világ számos pontján a megfelelő illemhelyek biztosítása is kihívást jelent, máshol a vécék már valóságos építészeti és művészeti látványosságokká váltak. Akadnak meghökkentő helyszínekre épített, különleges formájú, fényűző vagy éppen humoros kialakítású mosdók is. Norvégia például híres lett Donald Trumpnak köszönhetően a nyilvános wc-iről, amiről az Origo közölt egy összeállítást.
Az igazán bohém emberek a fürdőszobájukból is viccet csinálnak! Ez a flamingót ábrázoló vécécsésze és a vele harmonizáló tartály biztos, hogy minden látogató arcára mosolyt csal. De az is lehet, hogy ez a műalkotásnak is beillő vécé egy madár rajongó tujaldona.
Ha valaki különleges fürdőszobát álmodott meg, vagy rábízta magát a lakberendezőjére, az illemhely sem lóghat ki a sorból. Még sem lehet egy egyszerű, fehér vécécsésze fehér ülőkével, nem igaz?
A Pop&Roll Art Toilet Kiss Miklós dizájner és képzőművész alkotása, amely 2024-ben nyílt meg. A Dorottya utca 6 szám alatt 20 különböző, egyedi grafikákkal és tematikával kialakított WC-fülke található. A neonfények, a képregényszerű minták, a tükrök és a játékos pop-art részletek miatt sok turista nemcsak használja, hanem fényképezi is a nyilvános mosdókat.
Japánban egyáltalán nem szokatlan, hogy a háztartásokban okos vécéket használnak. Az újabb ingatlanok eleve okosotthonok, amelyeket több fali panelről és mobilapplikációról lehet vezérelni, így nem meglepő, ha a vécé sem átlagos. Számtalan gomb található a panelen, többek között különböző világítást lehet velük beállítani és a bidé vizének hőmérséklete is állítható.
A leggazdagabbak a mosdók terén is imádnak villogni. Barokk pompát idéző, több millió forintot érő, aranyozott és kárpitozott illemhelyeket használnak, amik úgy néznek ki, mint egy trónszék. Az biztos, hogy nagy különbség van ezek és a fesztiválokon használt mobil vécék között. Az már más kérdés, hogy a túl csicsás illemhelyek mennyire ízlésesek. De ahogy a mondás tartja, a gazdagsághoz nem jár automatikusan jó ízlés.
A világ legextrémebb vécéi egyszerre lehetnek meghökkentők, szórakoztatók és lenyűgöző építészeti alkotások. A vécé világnapja azonban arra is emlékeztet, hogy ami számunkra természetes, az emberek milliárdjainak még mindig nem magától értetődő. A tiszta és biztonságos illemhelyhez való hozzáférés alapvető egészségügyi szükséglet, amely az emberi méltóság megőrzésében is fontos szerepet játszik. November 19-én tehát a különleges toalettek megcsodálása mellett érdemes erre is gondolnunk: a világ legnagyobb luxusa sokak számára még mindig egy egyszerű, biztonságosan használható vécé.
Nézd meg az M2 riportját a különleges budapesti nyilvános vécéről:
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