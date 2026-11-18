Öngyógyszerezés és felelőtlen antibiotikum-használat jellemzi a magyar lakosságot ellenére annak, hogy az egészségügyben egyre jobban próbálják tudatosítani az emberekben: az antibiotikumok kizárólag bakterális fertőzések kezelésére alkalmasak szigorú orvosi felügyelet mellett. A lakosság jó része máig úgy vélekedik, ahogy az emberek az ilyen típusú gyógyszerek 1960-as, '70-es és '80-as évekbeli felfutása idején, vagyis hogy az antibiotikumok már-már csodaszerként szinte minden betegségre gyógyírt jelentenek. A készítmények felelőtlen és túlzott használata azonban egyre ellenállóbb kórokozók kifejlődéséhez vezet. Az Európai Antibiotikum Nap november 18-án nemcsak erre, hanem arra is felhívja a figyelmet, mennyire fontos az antibiotikumok tudatos alkalmazása.

Az Európai Antibiotikum Nap felhívja a figyelmet, mennyire fontos az antibiotikumok tudatos alkalmazása. Illusztráció: 123RF

Európai Antibiotikum Nap – ezért fontos az antibiotikumok tudatos alkalmazása

Az Európai Antibiotikum Napot minden évben november 18-án tartják az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) kezdeményezésére. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet az antibiotikumok megfontolt, felelős használatára az egészségügyi szakemberek és a lakosság körében, valamint hogy rámutasson: az antibiotikumok túlzott vagy helytelen használata miatt a baktériumok ellenállóvá válnak, így a korábban egyszerűen gyógyítható fertőzések újra veszélyessé válhatnak.

„A társadalom nagy része iskolázottságtól függetlenül azt gondolja, hogy az antibiotikumoknak gyulladás- és lázcsökkentő hatása van” – kezdte az Origónak dr. Makkos András háziorvos. „Megdöbbentően mély a tájékozatlanság, aminek hatására sajnos továbbra is jellemző hazánkban a túlzott antibiotikum-használat. Habár próbáljuk csökkenteni a tendenciát, a legtöbb esetben a betegek nyomására kerülnek felírásra a készítmények” – állította a szakember, kifejtve, hogy sokan eleve antibiotikumért telefonálnak jelezve, hogy ők otthon már szedni kezdtek egy gyógyszert.

„Az antibiotikumokat kizárólag orvosi vizsgálatot követően, a gyógyszer szükségességének megállapítása után, orvosi utasítás szerint szabad alkalmazni, a terápia megkezdését követően pedig a kúrát be kell fejezni, vagyis végig kell szedni az előírt adagot. Ha egy beteg betelefonál, hogy már két napja szedni kezdett egy otthon eltárolt antibiotikumot, a kollégák sokszor kínjukban felírják a teljes adagot, hogy szedődjön végig a gyógyszer. Ez a jó szándék azonban elindít egy ördögi kört. Habár maga az orvosi szemlélet változott, hiszen nem célunk rezisztens törzsek kialakulása, mi sem vagyunk elég ellenállóak. Szigorúbbnak kell lennünk, és a lehetőségeinkhez mérten oktatnunk kell a betegeket, el kell nekik magyaráznunk, hogy ha nem szükséges, akkor miért nem írunk fel antibiotikumot” – fejtette ki a háziorvos.