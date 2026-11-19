III. Károly király őszintén beszélt egészségi problémáiról, és meglepő vallomást tett az időskor „szörnyű” nehézségeiről. A napokban 78. születésnapját ünneplő uralkodó a zenei legendával, Sir Elton Johnnal folytatott érzelmes beszélgetés során árulta el, milyen fizikai megpróbáltatásokkal jár számára az öregedés.

Károly király őszintén vallott egészségi állapotáról és az öregedés nehézségeiről Fotó: AFP

Károly király őszintén vallott egészségi állapotáról és az öregedés nehézségeiről

A két brit ikon Elton John Rocket Hour című, az Apple Radión sugárzott műsorának különkiadásában ritkán hallható, bensőséges beszélgetést folytatott az időskorral járó kiszolgáltatottságról. A megható pillanatra akkor került sor, amikor a The King’s Trust jótékonysági szervezet fennállásának 50. évfordulójáról beszélgettek. Az eltelt évtizedekre visszatekintve Károly büszkén jegyezte meg Sir Eltonnak: „Mi is és a szervezet is rendületlenül talpon vagyunk”.

A 79 éves Sir Elton azonban tréfásan visszavágott: „Én viszont most is ülök”. Az uralkodó nevetve reagált, majd őszintén beszélt arról, ő maga milyen nehézségekkel szembesül az öregedés során.

Időnként itt-ott leesik rólunk egy-egy darab. Tudom, hogy ez szörnyű probléma, ahogy öregszünk

– idézte a király szavait az Express. A beszélgetés során a zenére is terelődött a szó, Károly pedig elárulta, hogy Sir Elton ikonikus slágere, az I’m Still Standing az egyik személyes kedvence.

Az uralkodó a Your Song című dal szövegét megidézve így fordult régi barátjához:

Egy másik híres dalod szavaival élve, remélem, nem bánod, de szeretném, ha lejátszanánk az egyik szerzeményedet, amely egészen 1986-ig repít vissza bennünket, a Wembley Arénában rendezett rockgálára, amellyel a jótékonysági szervezetem fennállásának tizedik évfordulóját ünnepeltük.

Majd hozzátette:

Tudom, hogy ez a dal a legkülönfélébb élethelyzetekben lévő embereknek nyújt inspirációt, nemcsak a csodálatos szellemisége, hanem a kitartásról szóló üzenete miatt is. És annyi bizonyos, hogy negyven évvel az emlékezetes koncert után mi is és a szervezet is még mindig talpon vagyunk.

A rendkívül bensőséges hangulatú rádióműsorban Károly és Elton John egy 14 dalból álló lejátszási listát is összeállított, amely életük legboldogabb és legnehezebb pillanatait idézte fel.