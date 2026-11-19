III. Károly király őszintén beszélt egészségi problémáiról, és meglepő vallomást tett az időskor „szörnyű” nehézségeiről. A napokban 78. születésnapját ünneplő uralkodó a zenei legendával, Sir Elton Johnnal folytatott érzelmes beszélgetés során árulta el, milyen fizikai megpróbáltatásokkal jár számára az öregedés.
A két brit ikon Elton John Rocket Hour című, az Apple Radión sugárzott műsorának különkiadásában ritkán hallható, bensőséges beszélgetést folytatott az időskorral járó kiszolgáltatottságról. A megható pillanatra akkor került sor, amikor a The King’s Trust jótékonysági szervezet fennállásának 50. évfordulójáról beszélgettek. Az eltelt évtizedekre visszatekintve Károly büszkén jegyezte meg Sir Eltonnak: „Mi is és a szervezet is rendületlenül talpon vagyunk”.
A 79 éves Sir Elton azonban tréfásan visszavágott: „Én viszont most is ülök”. Az uralkodó nevetve reagált, majd őszintén beszélt arról, ő maga milyen nehézségekkel szembesül az öregedés során.
Időnként itt-ott leesik rólunk egy-egy darab. Tudom, hogy ez szörnyű probléma, ahogy öregszünk
– idézte a király szavait az Express. A beszélgetés során a zenére is terelődött a szó, Károly pedig elárulta, hogy Sir Elton ikonikus slágere, az I’m Still Standing az egyik személyes kedvence.
Az uralkodó a Your Song című dal szövegét megidézve így fordult régi barátjához:
Egy másik híres dalod szavaival élve, remélem, nem bánod, de szeretném, ha lejátszanánk az egyik szerzeményedet, amely egészen 1986-ig repít vissza bennünket, a Wembley Arénában rendezett rockgálára, amellyel a jótékonysági szervezetem fennállásának tizedik évfordulóját ünnepeltük.
Majd hozzátette:
Tudom, hogy ez a dal a legkülönfélébb élethelyzetekben lévő embereknek nyújt inspirációt, nemcsak a csodálatos szellemisége, hanem a kitartásról szóló üzenete miatt is. És annyi bizonyos, hogy negyven évvel az emlékezetes koncert után mi is és a szervezet is még mindig talpon vagyunk.
A rendkívül bensőséges hangulatú rádióműsorban Károly és Elton John egy 14 dalból álló lejátszási listát is összeállított, amely életük legboldogabb és legnehezebb pillanatait idézte fel.
A beszélgetés egyik különösen megható pillanatában a király szeretett, néhai édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről is megemlékezett. Amikor Sir Elton arra kérte, nevezzen meg egy számára különösen nagy jelentőséggel bíró dalt, Károly úgy fogalmazott:
Semmi sem fontosabb a szeretetnél.
Az uralkodó a The Beatles All You Need Is Love című slágerét választotta, és szeretettel idézte fel azt a varázslatos pillanatot, amikor Sir Paul McCartney egy nagyszerű kórus kíséretében adta elő a dalt a Buckingham-palota területén, édesanyja trónra lépésének 50. évfordulója, azaz aranyjubileuma alkalmából rendezett ünnepségen, 2002-ben.
Soha nem felejtem el azt a varázslatos élményt, amikor tanúja lehettem annak az egyszerűen felejthetetlen előadásnak, amelyet néhai édesanyám tiszteletére tartottak
– emlékezett vissza Károly, majd hozzátette: „Ez valóban egy időtlen dal, időtlen üzenettel”.
A múlt hónapban, a Battersea Power Station épületében található Apple Music stúdióban rögzített műsor tökéletesen érzékeltette a király és a világhírű zenész közötti mély barátságot. Károly háláját is kifejezte régi barátjának, akit szeretettel nevezett „útikalauzának és társának” ezen a „lenyűgöző zenei utazáson” – szemlézte a beszélgetést a Daily Star.
Íme, Károly király és Sir Elton John 14 dalból álló, személyes jelentőségű lejátszási listája:
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