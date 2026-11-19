Dávid Petra és Kiara Lord úgy vágtak bele az Ázsia Expressz 2026-os évadába, hogy ők bizony nem barátkozni érkeztek, amire nem is lett volna túl sok esélyük, hiszen már a 0. napon magukra haragították a csapatot, ugyanis nem vettek részt a közös pénzgyűjtésben. Azóta pedig a helyzet csak fokozódott, hiszen előszeretettel szidták és beszélték ki a többieket, vagy éppen szúrtak ki velük, ha az érdekük úgy kívánta. Ennek mostanra az lett az eredménye, hogy a versenyzők csaknem mindegyike megharagudott a lányokra, aminek most már hangot is adtak.
Balogh Eleni és Soós Dávid a műsor eleje óta szúrják Kiaráék szemét, így egyáltalán nem csináltak titkot abból, hogy szeretnék őket lenyomni, amikor csak alkalmuk van rá. A fiataloknál azonban csak a múlt heti hajsza előtt szakadt el a cérna, amikor a felnőttfilmes közölte, hogy a velük hajszázó Molnár Viktoron és Molnár Tituszon kívül bárkit szívesen „kitakarítanának az alomból”. És ugyan akkor ők nem adtak olyan erélyesen hangot a nemtetszésüknek, mint mondjuk Papp Feri és Sipos Tomi, de nem felejtették el a történteket. Most pedig, ahogy egy szállásra kerültek az egyik jokerjátéknak köszönhetően, ez szóba is került.
Az előző héten azért furcsálltuk, hogy kibeszéltek a hátunk mögött, nyilván volt egy félreértés is a hajsza előtt. És mi mindig, hogyha valakire raktunk vagy a játékát nehezítettük, akkor csak egy frontot támadtunk
– magyarázta Eleni, hogy miért a csajoktól vették el a megnyert medálokat.
„Akkor mostantól erre számíthatunk, hogy végig így lesz?” – kérdezett vissza Petra.
„Valószínű. Nem árulunk zsákbamacskát” – helyezte kilátásba a szépségkirálynő, párja pedig bőszen helyeselt.
Szerintem ki lehet mondani, hogy mindenki ellenetek van
– jelentette ki a focista.
A helyzetet fokozta, hogy Schumacher Vanda és Henry Kettner is hasonlóan éreznek a lányok iránt, akiket eddig szövetségeseiknek hittek. Így Kiara és Petra kezdenek ráébredni, hogy teljesen egyedül maradtak, ami igencsak megnehezíti az utolsó heteiket.
A konklúzió, hogy most mi vagyunk a skarlátbetűsök, és mindenki ellenünk van
– vázolta Kiara másnap Ördög Nórának a helyzetet.
„Megharcoltak érte” – szúrta közbe Dávid.
„Megpróbáltuk rendezni, de most már koncentrálunk a saját játékunkra, amit mi tudunk befolyásolni, de nem számítunk semmi jóra” – tette még hozzá Kiara.
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