Máris beindult a találgatás arról, ki lehet Robert Pattinson partnere a következő James Bond-filmben, és egy meglepő név is felkerült a Bond-lány kívánságlistára: Hunter Schafer. Az Eufória sztárja lenne a második transznemű nő, akit szerepeltetnek a legendás filmszériában. A színésznő körül azonban már most heves viták alakultak ki.

Az Eufória transznemű színésznője lehet a következő Bond-lány

(Fotó: AdMedia /MediaPunch / Northfoto)

Az Eufória sztárja, Hunter Schafer lehet a következő Bond-lány

sztárja, lehet a következő Nem ő lenne az első transznemű színésznő, aki szerepel a legendás filmsorozatban, de ő lenne az első Bond-lány

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Az Eufória transznemű színésznője lehet a következő Bond-lány

Miután kiderült, hogy Robert Pattinson veszi át James Bond szerepét, máris a következő nagy kérdés került a rajongók és a filmes szakma érdeklődésének középpontjába: vajon ki alakítja majd a 007-es ügynök női partnerét? A Variety nemrég egy 19 színésznőt felsorakoztató kívánságlistát tett közzé, amelyben olyan ismert neveket gyűjtött össze, akiket szívesen látna a következő James Bond-filmben. A felsorolás egyik legnagyobb meglepetése Hunter Schafer volt. Az Eufória sztárja nem aratott osztatlan sikert. Miközben sokan örömüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a franchise egy újabb történelmi lépést tegyen, mások élesen bírálták a felvetést, és egyáltalán nem támogatták, hogy ilyen irányba forduljon a legendás filmsorozat.

Nem Hunter Schafer lenne az első transznemű színésznő, aki szerepel egy James Bond-filmben

(Fotó: KGC-522 / Northfoto)

Nem Hunter Schafer lenne az első transznemű nő a Bond-filmekben

És bár a színésznő esetleges szerepeltetésével kapcsolatban több helyen is történelmi elsőként emlegették a nevét, ez azonban így nem teljesen pontos. Már 1981-ben is feltűnt egy transznemű nő a James Bond-filmek világában: Caroline Cossey, aki Tula néven modellkedett, a Szigorúan bizalmas című filmben kapott egy rövid, szöveg nélküli szerepet. A transznemű színésznő a Roger Moore főszereplésével készült produkcióban egy medence mellett volt statiszta, a stáblistán pedig 'girl at pool', vagyis a 'medence melletti lány' megnevezéssel szerepelt. A filmben való szerepeltetése azonban nem pont úgy sült el, ahogy azt tervezték. A brit sajtó engedély nélkül nyilvánosságra hozta, hogy Caroline Cossey transznemű, és a történet akkoriban komoly botrányt kavart. A modellt a bulvárlapok támadni kezdték, ami a karrierjére és a magánéletére egyaránt súlyos hatással volt.