Kaland, kikapcsolódás vagy közös program?

Az élményajándék egyik legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy mindenki a saját érdeklődéséhez igazíthatja. Van, aki szívesen próbára tenné a bátorságát, más inkább egy nyugodt, masszázzsal töltött délutánra vagy egy izgalmas gasztronómiai kalandra vágyik.

Az ÉlményPláza karácsonyi élményajándékai között mindegyik elképzeléshez akadnak érdekes programok. A kalandvágyók például hőlégballonból csodálhatják meg a tájat, vagy kedvenc akcióhősük bőrébe bújva egy izgalmas élménylövészeten tehetik próbára a célzóképességüket.

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Ha a párodnak, édesapádnak vagy fiútestvérednek keresel meglepetést, az ÉlményPlázán férfiaknak szóló ajándékötletekből is bőven válogathatsz. Egy lélegzetelállító szabadesés szimulátor vagy egy vezetett italkóstoló például egészen eltérő érdeklődésű férfiaknak is örömet szerezhet.

A kulináris élvezetek kedvelőit a gasztronómiai kalandok csábíthatják, míg a közös időtöltésre vágyók a beltéri élmények között szabadulószobákat, virtuális valóságra épülő kalandokat és más szórakoztató programokat is találhatnak.

A meglepetés karácsonykor nem ér véget

Lehet, hogy kalandvágyó barátodat egy izgalmas tandem siklóernyőzéssel lepnéd meg, ő viszont ez alkalommal sokkal szívesebben kényeztetné magát egy balinéz masszázzsal, vagy egy hagyományos török hammamrituálén pihenné ki a fáradalmait. Az élménykártyával nem kell előre kitalálnod, melyik programnak örülne jobban: a döntést nyugodtan rábízhatod.

Az ajándék átadását is személyessé teheted. Ha szereted a karácsonyi csomagolás hangulatát, válaszd az elegáns élménykártyát, amelyet egy szép borítékba vagy akár egy apró ajándékdobozba is rejthetsz. Ha viszont az ünnepi készülődés közepette az utolsó pillanatra maradt a vásárlás, a digitális változat is remek megoldás. Kinyomtathatod, vagy akár elektronikusan is elküldheted a megajándékozottnak. Néhány személyes sorral pedig azt is elárulhatod, miért éppen ezt az ajándékot választottad, amikor rá gondoltál.

Idén lepd meg valamivel, amire igazán vágyik!

Ha szeretnéd, hogy a karácsonyi ajándék öröme még jóval az ünnepek után is tartson, nézd meg az ÉlményPláza Élménykártyáit. Lehet, hogy akit megajándékozol, egy régi álmát váltja majd valóra, de az is lehet, hogy végül téged lep meg a választásával. Neked pedig az lesz a legnagyobb öröm, amikor később lelkesen meséli, milyen fantasztikus élményben volt része, és látod rajta, mennyire boldoggá tette az ajándékod!