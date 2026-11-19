Az időjárás-előrejelzés csütörtökre is esőt és erős szelet jósol, pénteken azonban már előbújhat a nap. Mutatjuk a részleteket!

Ilyen időjárás várható / Fotó: Osman Rana / Unsplash (Illusztráció)

Ilyen időjárás várható

Csütörtökön borult, szürke idő várható, az ország egész területén esőre kell számítani. A reggel hűvösen, 1–8 fokkal indul, délután 10–16 fok várható. A déli szél megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is a zivatarok és az erős széllökések miatt adtak ki citromsárga riasztást néhány megyére: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, a várt legerősebb széllökések pedig meghaladhatják a 70 km/h-t.

Pénteken a felhők mögül rövid időre előbukkan a nap, azonban elszórtan továbbra is számíthatunk csapadékra. A délnyugati, nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. Hőmérsékletben nem lesz nagy változás, a minimumok 1–8, a maximumok 12–16 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.