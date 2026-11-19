Az időjárás-előrejelzés csütörtökre is esőt és erős szelet jósol, pénteken azonban már előbújhat a nap. Mutatjuk a részleteket!
Csütörtökön borult, szürke idő várható, az ország egész területén esőre kell számítani. A reggel hűvösen, 1–8 fokkal indul, délután 10–16 fok várható. A déli szél megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is a zivatarok és az erős széllökések miatt adtak ki citromsárga riasztást néhány megyére: ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, a várt legerősebb széllökések pedig meghaladhatják a 70 km/h-t.
Pénteken a felhők mögül rövid időre előbukkan a nap, azonban elszórtan továbbra is számíthatunk csapadékra. A délnyugati, nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. Hőmérsékletben nem lesz nagy változás, a minimumok 1–8, a maximumok 12–16 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.
Utazást tervezel idén télen? Válogass a legszebb európai téli úti célok közül, és találd meg, hol töltenél el szívesen néhány napot a következő hónapokban! IDE KATTINTVA bemutatunk öt európai úti célt, ahol a téli hónapokra is érdemes utazást tervezni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.