A tenyérviszketés az egyik legismertebb, pénzzel kapcsolatos babona, amely generációk óta öröklődik. A nagyszüleink még jól tudták, hogy a testünk apró jelzéseinek különleges jelentőséget tulajdonítottak az elődeink. Egy váratlan tüsszentés, a fülcsengés vagy a viszkető tenyér mind a jövő titkairól árulkodhatott. A hiedelem szerint ha viszket, az egyik kéz szerencsét, a másik anyagi veszteséget jósolhat.

A tenyérviszketéshez régóta társul pénzzel kapcsolatos babona. Illusztráció: 123RF

Tenyérviszketés: ezt jelenti, ha a bal vagy a jobb kezed viszket

Mit jelent, ha viszket a bal tenyerem?

A magyar néphagyomány egyik elterjedt változata szerint a bal tenyér viszketése kifejezetten szerencsés előjel. Úgy tartották, ha váratlanul viszketni kezd, hamarosan pénz áll a házhoz. Ez lehet egy régóta várt összeg, váratlan bevétel vagy egy szerencsés fordulat is.

Mit jelent, ha viszket a jobb tenyerem?

A jobb tenyér viszketése már kevésbé kecsegtető. A néphit szerint ilyenkor kiadásokra, váratlan költekezésre vagy anyagi veszteségre lehet számítani.

Érdekesség, hogy a babona nem mindenhol ugyanígy él: egyes hagyományok éppen fordítva értelmezik a két kéz jelentését.

Több mint száz éve is hittek benne

Az Ethnographia című néprajzi folyóirat már 1892-ben cikkezett arról, hogy a bal tenyér viszketését pénz érkezésével, a jobbét pedig annak kiadásával kapcsolják össze. Habár a babona máig fennmaradt, tudományos bizonyíték nincs rá, hogy a tenyérviszketés megjósolhatná a pénzügyi szerencsénket.

A jelenség hátterében valójában száraz bőr, irritáció vagy allergiás reakció állhat.

Ha a viszketés tartós, esetleg kiütésekkel társul, érdemes orvoshoz fordulni.

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