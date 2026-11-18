A tenyérviszketés az egyik legismertebb, pénzzel kapcsolatos babona, amely generációk óta öröklődik. A nagyszüleink még jól tudták, hogy a testünk apró jelzéseinek különleges jelentőséget tulajdonítottak az elődeink. Egy váratlan tüsszentés, a fülcsengés vagy a viszkető tenyér mind a jövő titkairól árulkodhatott. A hiedelem szerint ha viszket, az egyik kéz szerencsét, a másik anyagi veszteséget jósolhat.
A magyar néphagyomány egyik elterjedt változata szerint a bal tenyér viszketése kifejezetten szerencsés előjel. Úgy tartották, ha váratlanul viszketni kezd, hamarosan pénz áll a házhoz. Ez lehet egy régóta várt összeg, váratlan bevétel vagy egy szerencsés fordulat is.
A jobb tenyér viszketése már kevésbé kecsegtető. A néphit szerint ilyenkor kiadásokra, váratlan költekezésre vagy anyagi veszteségre lehet számítani.
Érdekesség, hogy a babona nem mindenhol ugyanígy él: egyes hagyományok éppen fordítva értelmezik a két kéz jelentését.
Az Ethnographia című néprajzi folyóirat már 1892-ben cikkezett arról, hogy a bal tenyér viszketését pénz érkezésével, a jobbét pedig annak kiadásával kapcsolják össze. Habár a babona máig fennmaradt, tudományos bizonyíték nincs rá, hogy a tenyérviszketés megjósolhatná a pénzügyi szerencsénket.
A jelenség hátterében valójában száraz bőr, irritáció vagy allergiás reakció állhat.
Ha a viszketés tartós, esetleg kiütésekkel társul, érdemes orvoshoz fordulni.
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