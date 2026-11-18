Kíméletlenül őszinte kritikát fogalmazott meg Bernie Ecclestone Lewis Hamiltonnal szemben: a Forma-1 egykori vezére ekkor úgy fogalmazott, szerinte a Ferrari hétszeres világbajnoka állandóan panaszkodik és talán fel kellene hagynia a versenyzéssel. Ecclestone egy, az RTL-nek és a Sky Sport Germany-nak adott interjú során egyértelmű különbséget tett a brit pilóta és csapattársa, Charles Leclerc közt is.

Kemény kritikát kapott Lewis Hamilton (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) / Fotó: AFP

Kemény kritikát kapott Lewis Hamilton

Amikor beül az autóba, hogy rajthoz álljon egy versenyen, már az első kanyar előtt nyafog és panaszkodik valami miatt, függetlenül attól, hogy mi az. Most éri el azt a kort, amikor a visszavonuláson kell gondolkodnia

- jelentette ki az üzletember, aki úgy vélte, a 41 éves versenyző hozzáállása problémává vált.

Lewis Hamilton 2025-ben csatlakozott a Ferrarihoz, miután 12 szezont töltött a Mercedesnél, ahol a hét világbajnoki címéből hatot megnyert. Az átigazolása akár egy új fejezetet is nyithatott volna a karrierjében, a brit azonban jelentős kihívásokkal nézett szembe, miközben megpróbált érvényesülni az olasz csapatnál.

Ecclestone Hamilton és csapattársa, Charles Leclerc kapcsolatára is kitért, és azt sugallta, a monacói pilóta jobban passzol a Ferrari jelenlegi struktúrájához.

Leclerc a Ferrari embere. Hamilton viszont megpróbálta megváltoztatni a Ferrari működését. Egyénileg már túl késő ehhez

– jelentette ki Ecclestone, hozzátéve, a Ferrarinak egyértelműen szüksége van egy első számú pilótára.

Nem kímélte a Ferrari jelenlegi csapatfőnökét, Frédéric Vasseurt sem, akit szimpatikus embernek tart, ám úgy vélte, túl nagy falat számára az istálló irányítása.

Őszintén szólva, kedves ember, de egyszerűen túlterheli egy olyan csapat vezetése, mint a Ferrari. A csapatnak egy nagyon, nagyon, nagyon erős emberre van szüksége, aki felkeléstől lefekvésig a Ferrarira gondol. Kíváncsi vagyok, Frédéric vajon tényleg a Ferrarinak szenteli-e a gondolatai nagy részét

- tette hozzá az üzletember.

A Ferrari egyébként előreláthatóan második helyen végez a konstruktőri bajnokságban, ami nagy előrelépés a tavalyi negyedik helyük után, Ecclestone szerint viszont a csapat akár meg is nyerhette volna az idei bajnokságot, ahelyett, hogy azért küzdöttek volna, hogy felzárkózzanak a Mercedes és Kimi Antonelli mögött - írja a planetf1.com.

Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone lässt in einem Interview kein gutes Haar an Lewis Hamilton. Zudem glaubt er nicht, dass der Brite die Philosophie bei Ferrari verändern kann. Stimmt ihr ihm zu? https://t.co/xovKS1nxzf — CHAMP1: Der Formel 1-News-Kanal (@champ1_de) November 17, 2026

Mindez azután hangzott el, hogy Charles Leclerc a Mexikói Nagydíj első kanyarjaiban összetűzésbe került a csapattársával, Lewis Hamiltonnal, az incidens pedig komoly következményekkel járt. A Ferrari ezzel egy győzelmi lehetőséget veszített el: Leclerc büntetést kapott, Max Verstappen pedig végül megnyerte a versenyt, miközben a verseny hátralévő részében sikeresen maga mögött tartotta Hamiltont. A futam után Hamilton élesen kritizálta a csapattársát, Fred Vasseur pedig ezt követően Brazíliában összehívta a két pilótát, hogy tárgyaljanak a helyzetről.

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A Forma-1-es Mexikói Nagydíjon bebiztosította vb-elsőségét, majd a nagy siker után komoly fogadalmat tett: Kimi Antonelli azt állította, befesti a haját, ígéretét pedig be is tartotta. Ennek eredményét ITT lehet megtekinteni!