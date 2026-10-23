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A Netflix Mike Tysonról szóló dokusorozata komoly gyomrost oszt ki a rajongóknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 11:00
streamingmike tyson
Ezt a sorozatot mindenkinek látnia kell, aki szereti az ökölvívást. A sportág egyik, vagy talán egyenesen a legnagyobb legendája ihlette meg most a Netflixet. A vörös streamingszolgáltatón ugyanis nem más tarol most, mint maga Mike Tyson.
Örökös-Tóth Lajos
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Az ökölvívás történetéből akár másnap reggelig sorolhatnánk a legendákat. Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Papp László: hatalmas nevek egytől egyig, akiknek az élete külön-külön megérne egy-egy egész estés mozit vagy akár egy sorozatot. Nincs ez másként Mike Tysonnal sem, akinek történetét tényleg kíméletlenül őszintén meséli most el a Netflix, semmilyen tabutól sem rettegve. Márpedig bőven vannak olyan fejezetei Tyson legendáriumának, melyek legalább olyan félelmetesek, mint a 60 esztendős bokszoló jobb horga.

Mike Tyson sorozata már a Netflixen.
Mike Tyson Netflixes sorozatára mindenki kíváncsi (Fotó: IMDb)

Mike Tyson a Netflixen osztja ismét a pofonokat

Közel két évvel azt követően, hogy Mike Tyson történelmi visszatérését követhette figyelemmel a publikum, amikor is Jake Paul ellen ütötték össze a kesztyűiket, a legendás pofonosztó ismét a vörös steamingszolgáltatón lelt otthonra.

A Netflix-sorozatok kínálatában ugyanis már elérhető a négyepizódos Tyson című dokuszéria, mely eddig még nem látott alapossággal tárja fel a botrányoktól nem mentes életű legendás harcos karrierjét. A széria Tyson kaotikus, nehéz brooklyni gyerekkorával kezd, mely végül aztán a bokszban lel rá a megváltásra. A Tyson bemutatja, hogyan vált címszereplője mindössze 20 esztendősen a sporthistória legfiatalabb nehézsúlyú világbajnokává.

Ámde az évtizedeken át Mike Tyson otthonául szolgáló ringnek van egy sokkal sötétebb oldala is, mellyel a Netflix sem rest foglalkozni: a sorozat nemcsak a diadalokra fókuszál, hanem a hírnévvel, a hatalmas pénzekkel járó árnyoldalakra, a botrányokra, a börtönévekre és a személyes válságokra is.

A Tyson-sorozat jelenleg top4-ben diadalmaskodik.
A Tyson-sorozat jelenleg a negyedik helyen szerepel a legnézettebb Netflix-sorozatok listáján (Fotó: IMDb)

Mike Tyson-film van készülőben?

Nem kizárt, hogy hamarosan nemcsak egy tényekkel telített, kissé száraz dokusorozatra kattanhatnak rá Mike Tyson rajongói.

Hollywoodban tudniillik az a szóbeszéd járja, hogy egy nagyszabású Tyson-mozin dolgoznak. Nem lenne példátlan, hogy a ring egy ikonikus alakjának életét a nagy vásznon meséljék el, korábban Muhammad Ali és Christy Martin is e megtiszteltetésben részesült, előbbit Will Smith, míg utóbbit az álomgyár ügyeletes botrányhősnője, Sydney Sweeney alakította.

Mike Tysont állítólag nem más, mint maga Jamie Foxx szeretné eljátszani a vásznon, amiért a színész maga kampányolt, hiszen igen jó viszonyt ápol a többszörös világbajnokkal. A folyamat azonban még nagyon a kezdeti stádiumában van, miután a színész még mindig nincs csúcsformában a 2023-ban bekövetkezett sztrókját követően.

A Tyson című sorozat október 13-án debütált a Netflix kínálatában, és a dokumentumfilm-sorozat mindegyik epizódja elérhető a platformon.

 

 

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