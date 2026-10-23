A Netflix Mike Tysonról szóló dokusorozata komoly gyomrost oszt ki a rajongóknak

A Netflix-sorozatok kínálatában ugyanis már elérhető a négyepizódos Tyson című dokuszéria, mely eddig még nem látott alapossággal tárja fel a botrányoktól nem mentes életű legendás harcos karrierjét. A széria Tyson kaotikus, nehéz brooklyni gyerekkorával kezd, mely végül aztán a bokszban lel rá a megváltásra. A Tyson bemutatja, hogyan vált címszereplője mindössze 20 esztendősen a sporthistória legfiatalabb nehézsúlyú világbajnokává.

Ámde az évtizedeken át Mike Tyson otthonául szolgáló ringnek van egy sokkal sötétebb oldala is, mellyel a Netflix sem rest foglalkozni: a sorozat nemcsak a diadalokra fókuszál, hanem a hírnévvel, a hatalmas pénzekkel járó árnyoldalakra, a botrányokra, a börtönévekre és a személyes válságokra is.

A Tyson-sorozat jelenleg a negyedik helyen szerepel a legnézettebb Netflix-sorozatok listáján (Fotó: IMDb)

Mike Tyson-film van készülőben?

Nem kizárt, hogy hamarosan nemcsak egy tényekkel telített, kissé száraz dokusorozatra kattanhatnak rá Mike Tyson rajongói.

Hollywoodban tudniillik az a szóbeszéd járja, hogy egy nagyszabású Tyson-mozin dolgoznak. Nem lenne példátlan, hogy a ring egy ikonikus alakjának életét a nagy vásznon meséljék el, korábban Muhammad Ali és Christy Martin is e megtiszteltetésben részesült, előbbit Will Smith, míg utóbbit az álomgyár ügyeletes botrányhősnője, Sydney Sweeney alakította.