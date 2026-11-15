„Egyedül építem a házamat” - Varga Viktor hosszú távú projektbe kezdett

Ha valaki ránézett az utóbbi időben Varga Viktor közösségi oldalára, akkor biztos belefutott olyan videókba, ahol a festészettel vagy a szoborkészítéssel foglalkozik. Azonban az utóbbi időben kevés ideje volt ezekre, mivel napjait mostanság az építkezés teszi ki. Egy olyan házat húzott fel az énekes, ahol minden különböző szakmát kitanulva, saját maga készítette el a belső teret. Jelenleg is ebben a házban él Varga Viktor, aki most lapunknak mesélt a mindennapjairól.

Varga Viktor az utóbbi időszakban jelenleg is épülő házában él, mivel az alkotásnak szeretné szentelni a következő hónapokat (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor nem kis fába vágta a fejszéjét

Igazából egyedül építem a házamat és lassan két hónapja mást nem is nagyon csinálok. Kitanultam az összes létező szakmát és valahogy rendkívüli módon élvezem ezt a projektet. Volt pár alkalom, amikor átjött egy haverom és segített a munkában. Megnéztem, hogy csinálja, elsajátítottam és utána már egyedül is megcsináltam

– jegyezte meg a Sztárbox korábbi versenyzője.

Lassan öt éve kezdte el a munkálatokat Viktor, aki már látja a fényt az alagút végén. „Azt érzem, hogy soha nem lesz vége. Mindig van egy újabb ötletem és már most úgy néz ki, mint egy majomház. Tele van hálókkal meg kötelekkel, amiket én magam fontam. Nagyon beteg lett” – mondta lapunknak Varga Viktor.

Varga Viktor elmesélte, hogy hogyan kell elképzelni a rezidenciát (Fotó: Máté Krisztián)

Így néz ki Varga Viktor otthona

Jelenleg egy nagy nyitott tér van, ahol átjár a szél és minden be van rendezve. Az embereknek általában egy nyári rezidencia ez a hely, de nekem téli is. A teteje egy hatalmas terasz, amit fából csináltam és most emelés technikát tanulok, hogy feltudjam húzni a bútorokat, ha árvíz lenne

– mesélte az énekes.

Korábban Viktor kijelentette közösségi oldalán, hogy a következő időszakban szeretne az alkotással foglalkozni, mivel úgy érezte, hogy elhanyagolta ezeket az utóbbi években. Ezért is él jelenleg ebben az „alkotó teremben”, hogy szabadon fessen és szobrászkodjon. „Az alkotói szabadságom eddig az építkezésben teljesedett ki” – árulta el Varga Viktor.

Az énekes tehát eddig nem nagyon tudott foglalkozni az alkotással, mivel elmondása szerint annyira fanatikus tud lenni, hogy ilyenkor minden energiáját szereti befektetni egy dologba.