Képzeljük el, hogy egy puha takaróba burkolózva a kezünkben tartunk egy gőzölgő bögrét. Érezzük a csokoládé édes illatát, közelebb hajolunk hozzá, majd finoman ráfújunk, hogy ne legyen túl forró. Már a gondolattól is kellemesebbnek tűnik a pillanat, igaz? Pontosan erre az élményre épít a forró csoki légzés, angol nevén hot chocolate breathing: egy könnyen elsajátítható, tudatos légzőgyakorlat, amely a lassú belégzést és a gyengéd, elnyújtott kilégzést kapcsolja össze a képzelet erejével. A módszer kifejezetten jó lehet azoknak, akik idegenkednek a hosszú meditációktól, vagy úgy érzik, képtelenek kikapcsolni az agyukat egy sűrű munkanap után. Itt ugyanis nem kell különleges pózokat felvenni, mantrákat ismételgetni vagy tökéletesen kiüríteni a gondolatainkat. Elég néhány perc, amelyet tudatosan önmagunkra fordítunk.

Édes menekülés a stresszből: így hoz békét a fejedbe egy egyszerű légzéstechnika. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mi történik a testünkben?

Stresszes helyzetben gyakran felgyorsul a légzésünk, megfeszülnek az izmaink, és a figyelmünk a problémák körül kezd forogni. A tudatos, kényelmes tempójú légzés segíthet megtörni ezt a kört. A lassú kilégzés hozzájárulhat a szervezet nyugalmi állapotának támogatásához, és egyeseknél a feszültségérzés, illetve a szívverés lassulásával is együtt járhat. A forró csoki légzés egyik előnye, hogy nem pusztán a levegővételre összpontosítunk: egy kellemes képet is társítunk hozzá. A bögre elképzelése, a csokoládé illatának felidézése és a meleg ital által kiváltott pozitív emlék segíthet abban, hogy figyelmünk visszatérjen a jelen pillanathoz.

Szabjuk bátran önmagunkra a légzéstechnikát

A forró csoki légzés nem varázslat, az ereje éppen az egyszerűségében rejlik: emlékeztet arra, hogy a legnagyobb rohanásban is megengedhetünk magunknak néhány lassú, tudatos pillanatot. A módszer ráadásul személyre szabható. Ha nem szeretjük a csokoládét, elképzelhetünk egy bögre illatos teát vagy meleg, fahéjas italt is. Az imagináció csak segítség, a lényeg az, hogy kellemes érzést adjon számunkra. Ez a gyakorlat nem oldja meg a határidők, a családi teendők vagy a hétköznapi aggodalmak összes problémáját, de segíthet abban, hogy ne automatikusan reagáljunk mindenre, hanem egy pillanatra megálljunk, és tudatosabban folytassuk a napunkat. Néha éppen ennyi kell a kezdéshez: egy elképzelt bögre forró csoki, egy lassú belégzés, egy finom kilégzés – és néhány perc, amely végre csak a miénk.