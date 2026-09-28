„Ellopták a Sztárbox-pénzemet!” – Váratlan dráma: kifosztották Varga Viktort

Varga Viktor meglepő vallomást tett Hevesi Tamás podcastjében. A tabukat nem ismerő őszinteségéről és extravagáns életviteléről ismert énekes olyan súlyos magánéleti és pénzügyi csapást tárt a nyilvánosság elé, amelyre senki nem számított. A beszélgetés egy váratlan pontján elárulta, a Sztárboxban vérrel, izzadsággal és kemény felkészüléssel megkeresett teljes gázsiját – az utolsó forintig – ellopták tőle.

Varga Viktor Sztárboxos teljesítményét sötét ügylet árnyékolja be (Fotó: Bors)

Varga Viktor nagy anyagi kárt szenvedett el

A megrázó vallomás hátterében egy szokatlan helyzet állt, Csonka András arról faggatta Viktort, van-e olyan téma, amit semmiképp sem szeretne kibontani a kamerák előtt: „Tominak a podcastjében abszolút biztonságban leszel, nagyon csodálatos beszélgetőpartner. Rengeteg kérdést fog föltenni neked, amire szívesen fogsz válaszolni. Engem az érdekel, hogy magadban, amikor jöttél ide a kis kocsiddal, zötykölődtél és megérkeztél, meg gondolkoztál, hogy mi lesz itt majd a téma, mi az a kérdés, amire egyáltalán nem szeretnél válaszolni? Én erre a kérdésre lennék kíváncsi, mi az magadban, amit nem akarsz mondjuk adott esetben annyira kibontani, és indokold meg, hogy miért. Nyilván jó diplomata vagy, és ezt meg fogod tenni, de őszinte legyél, kérlek. Mire nem akartál volna eredetileg Tominak válaszolni?” Viktor válasza nyers volt és mellőzött minden kertelést.

Hát egyáltalán nem válaszolnék arra most, hogy ki lopta el a Sztárbox-pénzemet. Ellopták a Sztárbox-pénzemet. Mindent. HELL Box, Sztárbox. Amit kerestem. Most próbálom magamat összeszedni.

Megdolgozott minden forintért

Az énekes megszolgált a gázsijáért, a 2024-es Sztárbox évadában látványos és küzdelmes mérkőzéseken bizonyított, melyek végén a szuperdöntőben megszerezte a bajnoki övet. Első küzdelmekor Dóra Bélával csapott össze, ahol a műsor történetében először született döntetlen a pontozás után, ám a bírók végül Viktornak ítélték a győzelmet. A férfi könnyűsúly fináléjában Sárközi Ákos séffel mérkőzött meg, és négy menet után egyhangú pontozással diadalmaskodott, így ő lett a súlycsoport bajnoka.