„Ellopták a Sztárbox-pénzemet!” – Váratlan dráma: kifosztották Varga Viktort

Varga Viktor meglepő vallomást tett Hevesi Tamás podcastjében. A tabukat nem ismerő őszinteségéről és extravagáns életviteléről ismert énekes olyan súlyos magánéleti és pénzügyi csapást tárt a nyilvánosság elé, amelyre senki nem számított. A beszélgetés egy váratlan pontján elárulta, a Sztárboxban vérrel, izzadsággal és kemény felkészüléssel megkeresett teljes gázsiját – az utolsó forintig – ellopták tőle.
A megrázó vallomás hátterében egy szokatlan helyzet állt, Csonka András arról faggatta Viktort, van-e olyan téma, amit semmiképp sem szeretne kibontani a kamerák előtt: „Tominak a podcastjében abszolút biztonságban leszel, nagyon csodálatos beszélgetőpartner. Rengeteg kérdést fog föltenni neked, amire szívesen fogsz válaszolni. Engem az érdekel, hogy magadban, amikor jöttél ide a kis kocsiddal, zötykölődtél és megérkeztél, meg gondolkoztál, hogy mi lesz itt majd a téma, mi az a kérdés, amire egyáltalán nem szeretnél válaszolni? Én erre a kérdésre lennék kíváncsi, mi az magadban, amit nem akarsz mondjuk adott esetben annyira kibontani, és indokold meg, hogy miért. Nyilván jó diplomata vagy, és ezt meg fogod tenni, de őszinte legyél, kérlek. Mire nem akartál volna eredetileg Tominak válaszolni?” Viktor válasza nyers volt és mellőzött minden kertelést.
Hát egyáltalán nem válaszolnék arra most, hogy ki lopta el a Sztárbox-pénzemet. Ellopták a Sztárbox-pénzemet. Mindent. HELL Box, Sztárbox. Amit kerestem. Most próbálom magamat összeszedni.
Az énekes megszolgált a gázsijáért, a 2024-es Sztárbox évadában látványos és küzdelmes mérkőzéseken bizonyított, melyek végén a szuperdöntőben megszerezte a bajnoki övet. Első küzdelmekor Dóra Bélával csapott össze, ahol a műsor történetében először született döntetlen a pontozás után, ám a bírók végül Viktornak ítélték a győzelmet. A férfi könnyűsúly fináléjában Sárközi Ákos séffel mérkőzött meg, és négy menet után egyhangú pontozással diadalmaskodott, így ő lett a súlycsoport bajnoka.
Ringbeli pályafutása ezt követően a HELL Boxing Kings gálán folytatódott. 2025. augusztus 23-án a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban Istenes Bencével csapott össze egy férfi középsúlyú címegyesítő mérkőzésen, ahol két bajnoki öv volt a tét. A végig kiélezett meccset végül Istenes Bence nyerte egyhangú pontozással 4 menet után.
Varga Viktor állítása szerint a teljes összeget – beleértve az RTL-es Sztárbox és a HELL Boxing Kings során szerzett meccspénzeket is – elharácsolták tőle. Bár konkrét neveket egyelőre nem említett, annyit hozzátett: jelenleg azon dolgozik, hogy lelkileg és anyagilag is egyenesbe jöjjön.
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