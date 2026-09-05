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„Szexfüggő vagyok” - Varga Viktor őszintén vallott addikciójáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors függőség
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 18:00
vallomásVarga Viktor
Az énekes már nem feltétlen dalairól, sokkal inkább különböző botrányairól híresült el. Varga Viktor most őszintén vallott betegségéről, amit eddig nem tudott beismerni.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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Közösségi oldalán jelentkezett be Varga Viktor, aki elmondása szerint eddig nem állt készen arra, hogy megtegye ezt a vallomást, ám most átesett a ló túloldalára, így úgy érzi, hogy nem várhat tovább. Korábban sem tagadta az énekes magánéletét, még azt sem, ami az ágyban zajlik. Így meglepő az, hogy csak most áll ki a nyilvánosság elé, hogy meséljen az elmúlt évek küzdelmeiről.

Varga Viktor bevallotta, hogy szexfüggő.
Varga Viktor függősége sok mindenben hátráltatta az énekest (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor nem szeretne ismét megcsúszni

Már a videó elején jelezte az énekes, hogy a mostani vallomás nem is feltétlen a követőkhöz szól, sokkal inkább saját magának. Csupán azért szeretné, hogy minél több ember lássa a videót, hogy ne essen újra vissza.

Bizonyosan mindenki hallott arról, hogy milyen nagy szexuális étvágyam volt például a Sztárbox alatt, ami egyébként nem állt meg a műsor után sem. Majdnem három éven keresztül iszonyatos tempóban szerelmeskedtem rengeteg nővel. Mostanra jutottam el oda, hogy úgy érzem, ez már káros. Itt is átlehet esni a ló túloldalára

– mondta videójában Varga Viktor.

A bevezetés után pedig jött az őszinte kijelentés. „Azt érzem, hogy nektek és magamnak is be kell vallanom, hogy szexfüggő vagyok. Talán annyi embert nem bántottam meg, mert mindig megbeszéltük, hogy csak szexuális a kapcsolat, inkább az a rossz ebben, hogy semmi másra nem maradt időm” – vallotta be az énekes.

Varga Viktor már alkotni sem tudott függősége miatt.
Varga Viktor barátnői is pontosan tudták, milyen fába vágják fejszéjüket (Fotó: Szabolcs László)

Varga Viktor ezért nem írt új zenéket az elmúlt időben

Nem tudtam alkotni, szobrászkodni, festeni, zenét szerezni meg végképp nem tudtam. Nyilván volt egy két reggae dal, amit sikeresen leforgattunk, de nagyon rég írtam új számokat. Az időm 95%-át elvitte a csajozás és a szerelem hajhászása. Ezt lehet inspirációs időszaknak is betudni, hogy mennyi gyönyörű verset szül majd, de ami biztos, hogy most változtatnom kell

– jelentette ki az énekes.

@borsonline Varga Viktor bejelentette: Leáll a csajozással! Az énekes elárulta, hogy legalább három éve szexfüggő, ezért igyekszik mostantól az alkotásra koncentrálni. #bors #vargaviktor #énekes #lányok #szerelem ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Mit hoz a jövő Varga Viktornak? Erre is választ adott videójában. Innentől az alkotásra fogok koncentrálni és kicsit háttérbe vonulok. Nem a heverészést, meg a koncerteket látjátok majd a közösségi oldalamon” – zárta videóját Varga Viktor, hozzátéve, nem kifelé fog mostantól élni, hanem befelé, és az önfejlesztésre koncentrál majd.

 

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