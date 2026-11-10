„Nyilván még folytattam volna” – így érez Brasch Bence a Sztárban Sztár végeredményével kapcsolatban

Vasárnap este lezajlott a Sztárban Sztár 2026-os évadának grandiózus fináléja, amiből végül Takács Nikolas került ki győztesen, míg Dr. Mátyás a második helyet szerezte meg, és ezzel a lehetőséget, hogy akárcsak a nyertes, tovább küzdjön a Sztárban Sztár Gálában. Brasch Bence és Ádám Szofi így lecsúsztak a folytatásról, de a színész elmondása szerint így sem csalódott, különösen, hogy maga Zorán is méltatta a produkcióját.
A Sztárban Sztár Brasch Bence számára egy igazán izgalmas utazás volt, ahol nem csak szakmailag, de emberileg is a határait feszegette. A döntő után pedig elárulta, milyen érzésekkel megy haza ebből a nyolc héten át tartó őrült kalandból.
„Nagyon jól éreztem magam, de persze a nézők döntenek a végén, viszont őszintén gratulálok mindenkinek és sok sikert kívánok a srácoknak. Nyilván még folytattam volna, illetve ha az ember beleáll egy versenybe, nyilván akkor győzni szeretne, de azt érzem, hogy minden produkcióba a lehető legtöbbet raktam, jól is sikerültek, innentől pedig tényleg a nézők döntése, amivel nem szabad és nem is lehet vitatkozni. Emellett nem mondom, hogy nem lesz mit csinálni, hogy nincs ez a műsor, de mindenesetre biztos, hogy valamivel, bár nem sokkal, többet tudok majd otthon lenni a kisfiammal” – mondta a végeredménnyel kapcsolatban Bence.
Annak pedig nagyon örülök, hogy a munkámat, amiből diplomám van, és amit csinálok, minden nap azt művelhettem. Most nem boxoltam, nem duetteztem, hanem egyedül álltam a színpadon, minden arról szólt, hogy én hogyan készülök fel, hogyan utánzok le egy előadót, szóval ez ilyen szempontból egy hatalmas lelki és fizikai utazás volt, amire mindig örömmel fogok visszagondolni
– vallotta még be.
Brasch Bence Zoránként lépett fel az egyéni produkciójában, amivel a Sztárban Sztár zsűrijét és a teljes közönséget meghatotta. Azt azonban még a színész sem gondolta volna, hogy maga az eredeti előadó is látta a produkciót, és rögtön a szünetben felkereste.
Baromi jó érzés volt, hogy felhívott. Igazából nem is vettem volna fel a telefont, csak mivel pont a backstageben voltam, és láttam, hogy ismeretlen szám hív, azt hittem, hogy az egyik szerkesztő, hogy már vissza kell menni, de a Zorán volt. A napom csúcspontja volt, hogy ilyen szeretettel és elismeréssel nyilatkozott az előadásról, mert nagyon megtisztelő
– árulta el mosolyogva a Sztárban Sztár 12. évadának negyedik helyezettje.
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