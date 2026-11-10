Katalin hercegné megható módon tisztelgett Diana hercegné előtt

Katalin hercegné Diana hercegné előtt tisztelgett a legutóbbi nyilvános szereplésekor. Vilmos herceg felesége egy különleges ékszert viselt a Remembrance Sundayen, ahol a háborúban elesett brit katonák előtt tisztelegtek. A megemlékezésen a walesi hercegné a talpig fekete ruhája mellé néhai anyósa gyöngyfülbevalóját vette fel, amit még Diana hercegné esküvői ajándékba kapott a Collingwood ékszerháztól.
Katalin hercegné november 8-án, vasárnap a londoni Cenotaph emlékműnél rendezett Remembrance Sunday eseményen megható módon tisztelgett a néhai walesi hercegné előtt. Vilmos herceg felesége egy elegáns, visszafogott fekete ruhát viselt, a megjelenésének egyik legfontosabb részlete pedig egy különleges ékszer volt: Katalin hercegné Diana hercegné egykori kedvenc gyöngyfülbevalóját viselte, így emlékezve meg férje édesanyjáról.
A Collingwood márkájú, gyémántokkal díszített gyöngyös ékszer különösen értékes darab a brit királyi család történetében: Az ékszerház még Diana hercegné esküvőjére ajándékozta a különleges fülbevalót. A néhai hercegné pedig később számos alkalommal viselte, így az ékszer idővel szinte összeforrt a megjelenésével. A darab Diana hercegné halála után Vilmos herceghez került, aki később feleségének ajándékozta. Katalin hercegné pedig azóta is előszeretettel viseli a különleges ékszert.
Katalin hercegné Kamilla királyné mellett foglalt helyet a megemlékezésen és mindkettőjük ruhájára három piros pipacs is fel volt tűzve. A pipacs az egyik legismertebb brit jelkép: az első világháború után vált a háborúban elesett katonák előtti tiszteletadás szimbólumává, és azóta minden novemberben kiemelt szerepet kap a megemlékezéseken. A People magazin beszámolója szerint azonban a virágoknak családi jelentősége is lehet, ugyanis Katalin hercegné dédnagymamájának, Olive Middletonnak három fivére is az első világháborúban vesztette életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.