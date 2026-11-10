Katalin hercegné Diana hercegné előtt tisztelgett a legutóbbi nyilvános szereplésekor. Vilmos herceg felesége egy különleges ékszert viselt a Remembrance Sundayen, ahol a háborúban elesett brit katonák előtt tisztelegtek. A megemlékezésen a walesi hercegné a talpig fekete ruhája mellé néhai anyósa gyöngyfülbevalóját vette fel, amit még Diana hercegné esküvői ajándékba kapott a Collingwood ékszerháztól.

Katalin hercegné Diana hercegné gyöngyfülbevalóját viselte a legutóbbi nyilvános eseményen

(Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Northfoto)

Vilmos herceg felesége november 8-án a Remembrance Sundayen megható módon tisztelgett a néhai walesi hercegné előtt

felesége november 8-án a megható módon tisztelgett a néhai walesi hercegné előtt Katalin hercegné Diana hercegné gyöngyfülbevalóját vette fel a megemlékezésre

gyöngyfülbevalóját vette fel a megemlékezésre A brit királyi család a londoni Cenotaph háborús emlékműnél tartott nemzeti megemlékezésen vett részt, amely a háborúban elesett brit katonák előtt tisztelgett

Katalin hercegné megható módon tisztelgett Diana hercegné előtt

Katalin hercegné november 8-án, vasárnap a londoni Cenotaph emlékműnél rendezett Remembrance Sunday eseményen megható módon tisztelgett a néhai walesi hercegné előtt. Vilmos herceg felesége egy elegáns, visszafogott fekete ruhát viselt, a megjelenésének egyik legfontosabb részlete pedig egy különleges ékszer volt: Katalin hercegné Diana hercegné egykori kedvenc gyöngyfülbevalóját viselte, így emlékezve meg férje édesanyjáról.

Diana hercegné gyöngyfülbevalója

A Collingwood márkájú, gyémántokkal díszített gyöngyös ékszer különösen értékes darab a brit királyi család történetében: Az ékszerház még Diana hercegné esküvőjére ajándékozta a különleges fülbevalót. A néhai hercegné pedig később számos alkalommal viselte, így az ékszer idővel szinte összeforrt a megjelenésével. A darab Diana hercegné halála után Vilmos herceghez került, aki később feleségének ajándékozta. Katalin hercegné pedig azóta is előszeretettel viseli a különleges ékszert.

Katalin hercegné Kamilla királyné mellett foglalt helyet a megemlékezésen, amíg Vilmos herceg III. Károly királlyal koszorúkat helyezett el

(Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Northfoto)

Katalin hercegné egy különleges kitűzőt is viselt

Katalin hercegné Kamilla királyné mellett foglalt helyet a megemlékezésen és mindkettőjük ruhájára három piros pipacs is fel volt tűzve. A pipacs az egyik legismertebb brit jelkép: az első világháború után vált a háborúban elesett katonák előtti tiszteletadás szimbólumává, és azóta minden novemberben kiemelt szerepet kap a megemlékezéseken. A People magazin beszámolója szerint azonban a virágoknak családi jelentősége is lehet, ugyanis Katalin hercegné dédnagymamájának, Olive Middletonnak három fivére is az első világháborúban vesztette életét.