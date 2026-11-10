A Kísértés: Magyar Péter fodrásza így reagált a megcsalásra - „Erre nincsenek szavak”

Hétfőn szembesültek azzal a párok, hogy szerelmük hogyan is éli a mindennapokat a villában. Gábor volt az első, aki megnézhette barátnője eddig eltöltött napjait, ám a kezdeti magabiztossága nagyon gyorsan elmúlt. Kasza Tibinek még tökéletesként jellemezte kapcsolatát Menyhárt Gábor, aki pár perccel később már könnyeivel küzdött és le szerette volna állíttatni a videót. Az utána elhangzott szavak pedig azt mutatják, hogy egy hetet sem bírt ki kapcsolatuk A Kísértésben.

A Kísértés 2026-os évadában Gábor és Gabriella kapcsolata nagy fordulóponthoz érkezett (Fotó: TV2)

A Kísértés szigete gyorsan elvégezte dolgát

Gábor már a videó közben összetört, mivel nem bírta végignézni, ahogy barátnője folyamatosan rámászik a kísértőkre. A viselkedése miatt egyébként maga Gabriella is elsírta már magát, mert szégyellte, hogy ilyen gyorsan engedett a csábításnak.

Erre nincsenek szavak. Amit akkor fog kapni, amikor hazamegyünk, az sokkal rosszabb lesz neki, mint bármi, ami eddig történt. Összepakolja majd a cuccát és ott hagyja a kutyáit nálam. Lesz mit most átgondolnom

– szögezte le A Kísértés sztárja.

A Kísértés Gábora kiakadt, amiért barátnője egy éjszaka alatt is tovább jutott, mint a régebb óta ott lévő lányok többsége (Fotó: TV2)

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Azért vagyok meglepve, mert az ő oldaláról soha nem volt korábban botlás. Én hibáztam korábban, de ezek csak számára voltak botlások, én nem gondoltam azoknak. Ehhez képest viszont az, amit én csináltam, az semmi. Neki sikerült két nap alatt bepótolnia, amit a többiek három hét alatt csináltak. Nem tudom, mi történik, azt érzem, hogy mindjárt összeesek

– jelentette ki Gábor.

Gabriella tettei nem megbocsájthatóak párja szerint, ám azért a lánynak sem volt egyszerű végignézni barátja videóját. Gábor is tett olyan megjegyzéseket és követett el olyan hibákat, amik sírásra késztették barátnőjét. „Ha arra van szüksége, hogy legyen neki otthon egy mocskos k*rvája, aki egy mosógépet nem tud elindítani, csak a pénze kell neki, akkor kívánom, hogy legyen meg ez neki örök életére” – mondta a videó után, könnyeivel küszködve Gabriella.

A műsor legújabb párosának tehát sem sikerült fényesen a legújabb tábortűz ceremónia, így mindketten feldúlva érkeztek vissza a villákba. Kedd este pedig majd kiderül, hogy innentől hogyan folytatják A Kísértés műsorát.