Egy kisebb, 10–20 grammos adag csokoládé alkalmanként beleférhet a kiegyensúlyozott étrendbe. Ez nagyjából 2–4 kockának felel meg, de ezt se adjuk naponta. A megfelelő mennyiség a gyerek életkorától és egyéb édességfogyasztásától is függ.

A tiltott gyümölcs? Íme az igazság arról, mennyi csokit kaphat valójában a gyerek. Fotó: Unsplash

Kétéves kor alatt ne

A két év alatti gyermekek étrendjében kerülni kell a hozzáadott cukrot, így a csokoládét is. Ebben az életkorban az édes ízek megismeréséhez bőven elegendők a természetesen édes gyümölcsök. Az ízlés már egészen korán formálódik, ezért nem mindegy, mihez szoktatjuk a kicsiket.

Ne legyen állandó a nassolás

Jobb, ha a gyerek egyszerre kap egy kis csokoládét, például ebéd után, mint ha egész nap csipegetne belőle. A gyakori cukorfogyasztás ugyanis növeli a fogszuvasodás kockázatát, ráadásul az étvágyát is elveheti. Két étkezés között inkább gyümölcsöt kínáljunk.

Nem mindegy, milyet veszünk

A tejcsokoládéban általában több a cukor, mint az étcsokoládéban. Utóbbi azonban koffeint és teobromint is tartalmaz, ezért a magas kakaótartalmú változatokból sem érdemes sokat adni. Vásárláskor mindig ellenőrizzük az összetevőket.

Semmiképp se jutalmazzunk vele

Ha a gyerek minden jó jegyért vagy helyes viselkedésért csokoládét kap, könnyen összekapcsolhatja a jutalmazást az evéssel. Helyette dicsérjük meg, szervezzünk közös programot, vagy lepjük meg egy apró élménnyel. Így a csoki nem válik a vigasztalás vagy az elismerés eszközévé.

Számoljuk össze a cukrot

Nemcsak a csokoládéban van cukor, hanem a kekszekben, péksüteményekben és üdítőkben is. A WHO szerint a szabad cukrok a napi energiabevitel kevesebb mint 10 százalékát tegyék ki, de az 5 százalék alatti arány még kedvezőbb. Egy cukros ital és néhány édesség együtt már könnyen sok lehet.

Ne legyen tiltott gyümölcs

A teljes tiltás sokszor csak még vonzóbbá teszi a csokoládét. Inkább tanítsuk meg a gyereknek, hogy az édesség nem mindennapos szükséglet, hanem olyan finomság, amelyet alkalmanként, mértékkel élvezhet. Ne keltsünk bűntudatot benne azért, mert szereti az édes ízeket.

Mutassunk jó példát

Hiába kérjük a gyereket, hogy ne nassoljon állandóan, ha mi magunk rendszeresen csokoládé után nyúlunk. A közös étkezések, a tudatos választások és a szülői példamutatás hosszú távon többet érnek a szigorú szabályoknál. A legjobb, ha az csokifogyasztás nem helyettesíti a valódi étkezéseket.

Csínján bánjunk a nassolnivalókkal Nem csupán a csokoládé boríthatja fel gyermekünk érrendjét és lehet ártalmas az egészségére. Egy 300 ml-es hagyományos kóla ugyanis körülbelül 35 gramm cukrot tartalmazhat, ami nagyjából 9 kockacukornak felel meg. A cukros üdítők ezért ne legyenek mindennapos szomjoltók. A legjobb választás a víz, az üdítő pedig maradjon alkalmi finomság.

Gumimaciból pár szem is elég

Egy 100 grammos zacskó gumimaciban akár 45–60 gramm cukor is lehet. Egy kisebb, 15–20 grammos adag alkalmanként elegendő lehet a nagyobb gyerekeknek. Ráadásul a ragacsos édesség könnyen megtapad a fogakon, ami árt a kicsik fogainak is. Kisgyermekeknél a félrenyelés veszélyére is figyelni kell!

Fagyiból is számít a méret

Egy gombóc fagylalt általában 50–70 gramm, és ízesítéstől függően nagyjából 80–150 kalóriát tartalmazhat. Egy kisebb adag időnként belefér, de a tölcsér, az öntet és a cukorszórás tovább növeli a cukor- és energiatartalmat. A gyümölcsös fagyi sem feltétlenül cukorszegény. Otthon joghurtból és gyümölcsből is készíthetünk hűsítő finomságot.

A házi változatot inkább

Egy 4–5 decis, tejszínhabos, szirupos shake akár 400–700 kalóriát és 50–80 gramm cukrot is tartalmazhat. Ez már inkább egy kiadós desszert, mint egyszerű ital. Gyerekeknek jobb választás egy kisebb, házi változat tejből és friss gyümölcsből, hozzáadott cukor nélkül. Egy érett banán önmagában is kellemesen édesíti, így szirupra sincs szükség.

A sóssal is csak óvatosan

Egy 30 grammos adag burgonyachips körülbelül 150–170 kalóriát és 0,3–0,5 gramm sót tartalmazhat. Ez a kisebb gyerekek napi sóbevitelének jelentős részét is kiteheti. Ne a teljes zacskót adjuk oda, inkább mérjünk ki egy kis tálkával. Érdemes tudni, hogy az ízesített változatok sótartalma még magasabb is lehet. Alternatívaként kínálhatunk sütőben sült burgonyát.

Nem is olyan ártalmatlan

Négy-öt darab édes keksz típusától függően akár 150–250 kalóriát is jelenthet. A töltött, csokibevonatos változatok különösen sok cukrot és zsiradékot tartalmazhatnak. Érdemes a kisebb adagokat választani, és egészséges finomságokkal kiegészíteni. Ne feledjük: a „teljes kiőrlésű” vagy „fitnesz” felirat sem garantálja, hogy egy keksz kevés cukrot tartalmaz.

(Fanny magazin)