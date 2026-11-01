Protézisek, szilikon, műmellek, parókák és temérdek hajlakk... Íme a Sztárban Sztár kulisszatitkai

A TV2 sikerműsorán rengeteg ember dolgozik, hogy a nézők egy-egy felejthetetlen produkciót lássanak, jól szórakozzanak. Mert nem elég a Sztárban Sztár versenyzőinek felkészülése, gyakorlása, utánzásuk nem lenne tökéletes, ha nem tennék hozzá munkájukat technikusok, operatőrök, adásrendezők, sminkesek, maszkosok. Mutatjuk, kik azok, akik nélkül nem lenne profi az ország legnagyobb házibulija.

A Sztárban Sztár műsorvezetője, Till Attila Dr. Mátyással, aki itt éppen Lady Gaga (Fotó: Facebook/Till Attila)

A Sztárban Sztár zsűrije mindig dícséri a maszkosokat

Mivel a műsor alapja a teljes külső átváltozás, a legkülönfélébb protéziseket, parókákat és speciális effekteket készítő csapat a stáb egyik legnépesebb és legfontosabb része. A Sztárban Sztár 2026 évadban egy-egy adás alkalmával több kiló szilikont és ugyanennyi lágyító adalékanyagot használnak el, például Takács Nikolasz átalakulásásnál. Emellett a versenyzők maszk-mintavételezésére hatalmas adag gipsz fogyott az eddigi adásokban.

A Sztárban Sztár 2026 versenyzőit sminkesek és maszkosok is ssegítik az átalakulásban (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Stylistok és fodrászok

Ők gondoskodnak a versenyzők korhű és pontos színpadi ruháiról, valamint a hajviseletekről. Rengeteg parókájuk van a tökéletes átalakuláshoz, amelyeknek rögzítésére több száz csat és mintegy 50 flakon hajlakk megy el évadonként.

Egy adáson mintegy kétszáz ember dolgozik / (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Technikai stáb

Az operatőrök, a hangmérnökök, a világosítók, valamint a vezérlőben ülő rendező és a technikai rendezők csapatának feladata, hogy az adás során semmilyen hiba ne csússzon a technikai részletekbe, és az előadások zökkenőmentesen és látványosan menjenek le.

A koreográus, Szabó Anikó és a tánckar is nélkülözhetetlenek, itt épp Takács Nikolas gyakorol

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Koreográfusok és tánckar

A produkciók látványvilágához a profi táncosok is nagyban hozzátesznek, a tánctanár-koreográfus Szabó Anikó segítségével adásonként több táncot is betanulnak.