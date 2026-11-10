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A csillagászok szeme láttára jelentek meg az UFO-k, majd pillanatok alatt eltűntek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 10. 09:00
ufo-észleléscsillagász
Egy meglehetősen érdekes jelentés került a Nemzeti UFO Jelentőközponthoz, miszerint egyetlen éjszaka alatt két UFO-észlelésnek is tanúja volt egy csillagászcsoport. Elsőként hat narancssárga gömb repült el az obszervatóriumuk felett, majd percekkel később három fehér fény tűnt fel az égen.

Egy csillagászcsoport arról számolt be, hogy két titokzatos fényalakzatot figyeltek meg csendben száguldani az obszervatóriumuk felett, mielőtt az egyik egy pillanat alatt eltűnt. Az azonosítatlan repülő tárgyakat, azaz UFO-kat a hatóságoknak is jelentették.

Két UFO-észlelésnek is tanúi voltak a csillagászok.
Két UFO-észlelésnek is tanúi voltak a csillagászok. (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

A Salfordi Csillagászati Társaság nyolc tagja két rejtélyes jelenséget észlelt az angliai Salford felett október 7-én. Először együtt mozgó, izzó narancssárga gömböket láttak, majd 25 perccel később egy háromszög alakzatot. A szemtanúk szerint a tárgyak szokatlanul gyorsan, akár 800 km/h-s sebességgel haladtak, és a legközelebbi alig 150 méterre volt tőlük. A repülési adatok és a katonai menetrendek nem adtak magyarázatot az esetre.

Hivatalosan is jelentették az UFO-észlelést a csillagászok

A Nemzeti UFO Jelentőközpontnak október 8-án benyújtott és október 13-án közzétett jelentés két találkozást ír le a társaság obszervatóriuma felett.

Az első 19:54-kor kezdődött, amikor állítólag hat narancssárga gömb haladt el a fejük felett V alakzatban. Délnyugat felé haladtak, a tanúk becslése szerint a fények körülbelül 150 méterrel voltak felettük. A beszámoló nem magyarázza el, hogyan számították ki ezt a magasságot, és nem ad becslést a fények méretéről.

Később, 20:19-kor a figyelem három fehér fényre terelődött, amelyek egymástól egyenlő távolságra helyezkedtek el. Elhelyezkedésük egy egyenlő oldalú háromszöget rajzolt ki; a jelentés szerint a fények úgy tűntek, mintha egyetlen alakzat csúcsait jelölnék ki. A háromszög alakú elrendezés becsült méreteként 30-60 méter közötti értéket adtak meg. A leírás ugyanakkor nem támasztja alá, hogy a fények között szilárd felület lett volna látható, így a köztük lévő vélt kapcsolat bizonytalan maradt.

Ezután a három fény egy szempillantás alatt eltűnt, a szemtanú szerint olyan volt, mintha lekapcsolták volna őket. A beszámoló 30 másodperces időtartamot jelöl meg, bár azt nem részletezi, hogy ez egyetlen észlelésre vagy a kettőre együttvéve vonatkozik-e.

A csend volt a másik olyan tényező, amelyet a jelentést benyújtó személy külön kiemelt - nem volt repülőgép, vagy drón hang, teljesen csendesen, összehangoltan mozogtak az objektumok.

A beszámoló szerint a csoport a megfigyelések után ellenőrizte a repüléskövetési információkat. A Manchesteri repülőtérről induló repülőgépek az obszervatórium felett repültek, de a találkozások idején egyik sem volt a fejük felett.

Összességében a szemtanúk nem találtak választ arra, hogy mik repülhettek el a fejük felett - írta a Daily Mail.

 

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