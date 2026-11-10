Jobb lesz magunknál tartani az esernyőt: akár ónos eső is lehet

A hétfői borús időjárás után a kedd sem tartogat sok újdonságot. Azonban most nemcsak az esernyőt érdemes magunkkal vinni, hanem az utakon is jobban oda kell figyelni, ugyanis akár ónos eső is eshet.

Mutatjuk, milyen lesz a keddi időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, milyen lesz a keddi időjárás!

Kedden is sok lesz a felhő, így délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Az éjszaka második felében elsősorban a Dunántúl keleti felén elszórtan, majd reggel már a középső megyékben is több helyen, napközben pedig szórványosan többfelé előfordulhat eső, zápor, de az Északi-középhegységben átmenetileg ónos eső sem kizárt - írja a HungaroMet. Főképp a keleti országrészben párásság, foltokban köd képződhet. A déli, délkeleti szél Sopronban és a Dunántúli-középhegységben megélénkülhet, majd a szél átmenetileg északnyugatira, északira fordul, többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. A Köpönyeg előrejelzései szerint a legalacsonyabb éjszakai és hajnali hőmérséklet -4 és +4 fok között alakul - az északi völgyekben lesz a leghidegebb -, délután pedig 6–12 fok várható.