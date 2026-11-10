Jobb lesz magunknál tartani az esernyőt: akár ónos eső is lehet

A hétfői borús időjárás után a kedd sem tartogat sok újdonságot. Azonban most nemcsak az esernyőt érdemes magunkkal vinni, hanem az utakon is jobban oda kell figyelni, ugyanis akár ónos eső is eshet.
Kedden is sok lesz a felhő, így délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és beborul az ég. Az éjszaka második felében elsősorban a Dunántúl keleti felén elszórtan, majd reggel már a középső megyékben is több helyen, napközben pedig szórványosan többfelé előfordulhat eső, zápor, de az Északi-középhegységben átmenetileg ónos eső sem kizárt - írja a HungaroMet. Főképp a keleti országrészben párásság, foltokban köd képződhet. A déli, délkeleti szél Sopronban és a Dunántúli-középhegységben megélénkülhet, majd a szél átmenetileg északnyugatira, északira fordul, többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. A Köpönyeg előrejelzései szerint a legalacsonyabb éjszakai és hajnali hőmérséklet -4 és +4 fok között alakul - az északi völgyekben lesz a leghidegebb -, délután pedig 6–12 fok várható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.