Kedvesség vagy gyávaság? Ezért köntörfalazunk ahelyett, hogy kimondanánk az igazságot

Kiskorunkban sokat hallhattuk, hogy nem az számít, mit mondunk, hanem az, hogy hogyan. Akkor még nem sejthettük, milyen bölcs tanácsot kaptunk. Mára megtanultuk, hiszen nap mint nap szembesülünk olyan kényelmetlen helyzetekkel, amelyekben kellemetlen híreket kell közölnünk másokkal. Nem véletlen, hogy az angol nyelv nevet is adott a jelenségnek: sugarcoatingnak hívjuk azt, amikor cukormázba csomagoljuk mondandónkat.
Bár úgy tartjuk, mindig az egyenes út a legrövidebb, a nehéz beszélgetések előtt szokásunk kerülőket tenni. Mi az, amitől ennyire tartunk, és hogyan találhatjuk meg az arany középutat? Erről kérdezzük Jánoki Fanni Zsófia pszichológust, képzésben lévő család- és párterapeutát.
Az, hogy kinek mi számít „csúf” igazságnak, meglehetősen szubjektív. Egyénenként eltérhet, hogy mit élünk meg kellemetlennek, és könnyen előfordulhat, hogy ami az egyik ember számára csak egy őszinte megjegyzés, az a másiknak fájdalmas vagy bántó lehet. A kellemetlen valóság kimondását gyakran az elutasítástól vagy a konfliktusoktól való félelem nehezíti, de az a bizonytalanság is visszatarthat bennünket, hogy nem tudjuk, a másik hogyan fog reagálni, és ez milyen hatással lesz a kapcsolatunkra
– magyarázza a szakember.
Szükség van az egyenes beszédre, de ez nem egyenlő azzal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a másik érzéseit. Mérlegelnünk kell azt, miként közöljük a kényes témákat.
Nemcsak az számít, amit mondunk! Fontos, hogyan, milyen helyzetben és milyen szándékkal tesszük azt. A saját érzéseinket és szükségleteinket egyértelműen kell kifejeznünk, úgy, hogy a másik fél határait is tiszteletben tartjuk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a kommunikáció egy kölcsönös folyamat, amelyben mind a közlőnek, mind a befogadónak szerepe van. A közlő felelőssége, hogy figyeljen a világos és egyértelmű megfogalmazásra, míg a befogadónak a nyitottságra és az esetleges félreértések tisztázására kell törekednie. Az üzenetek értelmezését korábbi tapasztalataink, aktuális érzelmi állapotunk és előfeltevéseink is egyszerre befolyásolhatják. Így fordulhat elő az, hogy egy alapvetően jó szándékú visszajelzést is személyes támadásként élhetünk meg. Ezért kiemelten fontos különbséget tennünk a közlő szándéka, az üzenet megfogalmazása és a befogadóra gyakorolt hatás között. Attól, hogy mondjuk egy kijelentés kényelmetlenül érint bennünket, még nem feltétlenül áll mögötte bántó szándék. Ennek hiánya viszont sosem érvénytelenítheti a befogadó negatív élményét
– figyelmeztet a pszichológus.
A sugarcoatingot könnyen összetéveszthetjük a kedvességgel, pedig előfordulhat, hogy a szépítés oka nem az empátia, hanem az önvédelem.
A sugarcoating mögött különböző motivációk húzódhatnak meg, ezért nem feltétlenül lehet egyértelműen eldönteni, hogy jóindulatról vagy konfliktuskerülésről van szó. A kettő ráadásul nem is zárja ki egymást. Amikor finomabban fogalmazzuk meg a mondanivalónkat, lehet, hogy együttérzésre törekszünk, de cél lehet egy esetleges elutasítást vagy negatív reakció elkerülése is. Érdemes megvizsgálnunk, hogy a szépítés valóban a másik ember érdekeit szolgálja-e. Tegyük fel a kérdést: vajon mindig kedvesség megkímélni valakit az igazságtól, vagy bizonyos helyzetekben éppen azzal fejezhetjük ki a tiszteletünket, ha őszinték vagyunk vele, – miközben persze figyelembe vesszük a lelkiállapotát, egyéni érzékenységét és határait is? Az empatikus kommunikáció nem feltétlenül a kellemetlen érzések elkerüléséről szól, hanem arról, hogy az egyenességet képesek legyünk összehangolni a másik személy szempontjainak tiszteletben tartásával. Ugyanakkor az is fontos, hogy egy kapcsolatban megélhessük, hogy lehetőségünk van őszintén kifejezni a saját benyomásainkat, gondolatainkat és szükségleteinket anélkül, hogy folyamatosan a másik reakciójától kellene tartanunk
- avat be minket a szakértő.
A pszichológus hangsúlyozza, hogy a tapintat igen fontos szerepet tölt be az emberi kapcsolatokban, hiszen segít abban, hogy együttérző és konzekvens beszélgetéseket folytassunk. Azonban a végletes óvatosságnak is megvannak a maga veszélyei.
A túlzásba vitt tapintat következtében előfordulhat, hogy a másik fél nem kap pontos, teljes képet egy adott helyzetről. Ez kiváltképp megterhelő lehet abban az esetben, ha az érzések és a szükségletek kifejezése rendszeresen háttérbe szorul. Megnehezítheti például, hogy a felek megértsék egymás megéléseit, ami egyes helyzetekben könnyen kapcsolati feszültségekhez és vitákhoz vezethet
- hívja fel a figyelmünket Jánoki Fanni Zsófia.
A pszichológus az asszertív kommunikáció eszközét hangsúlyozza.
Ez lehetőséget ad arra, hogy igényeinket és határainkat egyértelműen képviseljük, miközben a másik felet is tiszteletben tartjuk. Különösen fontos szerepe lehet az énüzenetek alkalmazásának, amelyek lényege, hogy a másik minősítése és hibáztatása helyett a saját megéléseink, illetve szükségleteink megosztására helyezzük a hangsúlyt. Ezzel elősegíthetjük a kölcsönös megértést és megkönnyíthetjük az egymáshoz való kapcsolódást is. A sikeres beszélgetést azonban ezen felül a kapcsolati dinamika és az adott szituáció sajátosságai is befolyásolhatják. Kialakításához pedig elsősorban mindkét fél együttműködési készségére van szükség!
A csúf igazságokat sosem lesz egyszerű kimondani. A célunk inkább az legyen, hogy megtanuljunk egyensúlyt teremteni az egyenesség és az empátia között. A kapcsolatainkat hosszú távon nem az védi, ha a mesteri fokon űzzük a sugarcoating tudományát, hanem az, ha a nehéz mondatokat is képesek vagyunk kellő tisztelettel és a kapcsolódás szándékával a másik tudtára hozni.
A „sugarcoating” szó tükörfordításban ‘cukobevonat’-ot jelent. Az angol kifejezés a 19. században terjedt el, és arra a gyógyszerészeti gyakorlatra utalt, amikor a keserű pirulákat vékony, édes réteggel vonták be, hogy könnyebb legyen lenyelni őket. A szó később átvitt értelmet kapott. Így született meg a tökéletes hasonlat arra, amikor finomítva közlünk bizonyos információkat, hogy azok könnyebben befogadhatóak legyenek.
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