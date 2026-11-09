Kiskorunkban sokat hallhattuk, hogy nem az számít, mit mondunk, hanem az, hogy hogyan. Akkor még nem sejthettük, milyen bölcs tanácsot kaptunk. Mára megtanultuk, hiszen nap mint nap szembesülünk olyan kényelmetlen helyzetekkel, amelyekben kellemetlen híreket kell közölnünk másokkal. Nem véletlen, hogy az angol nyelv nevet is adott a jelenségnek: sugarcoatingnak hívjuk azt, amikor cukormázba csomagoljuk mondandónkat.

Kedvesség vagy gyávaság? Ezért köntörfalazunk ahelyett, hogy kimondanánk az igazságot. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A rossz hírek tálalásának kimért művészete

Bár úgy tartjuk, mindig az egyenes út a legrövidebb, a nehéz beszélgetések előtt szokásunk kerülőket tenni. Mi az, amitől ennyire tartunk, és hogyan találhatjuk meg az arany középutat? Erről kérdezzük Jánoki Fanni Zsófia pszichológust, képzésben lévő család- és párterapeutát.

Az, hogy kinek mi számít „csúf” igazságnak, meglehetősen szubjektív. Egyénenként eltérhet, hogy mit élünk meg kellemetlennek, és könnyen előfordulhat, hogy ami az egyik ember számára csak egy őszinte megjegyzés, az a másiknak fájdalmas vagy bántó lehet. A kellemetlen valóság kimondását gyakran az elutasítástól vagy a konfliktusoktól való félelem nehezíti, de az a bizonytalanság is visszatarthat bennünket, hogy nem tudjuk, a másik hogyan fog reagálni, és ez milyen hatással lesz a kapcsolatunkra

– magyarázza a szakember.

Szükség van az egyenes beszédre, de ez nem egyenlő azzal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a másik érzéseit. Mérlegelnünk kell azt, miként közöljük a kényes témákat.

Nemcsak az számít, amit mondunk! Fontos, hogyan, milyen helyzetben és milyen szándékkal tesszük azt. A saját érzéseinket és szükségleteinket egyértelműen kell kifejeznünk, úgy, hogy a másik fél határait is tiszteletben tartjuk. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a kommunikáció egy kölcsönös folyamat, amelyben mind a közlőnek, mind a befogadónak szerepe van. A közlő felelőssége, hogy figyeljen a világos és egyértelmű megfogalmazásra, míg a befogadónak a nyitottságra és az esetleges félreértések tisztázására kell törekednie. Az üzenetek értelmezését korábbi tapasztalataink, aktuális érzelmi állapotunk és előfeltevéseink is egyszerre befolyásolhatják. Így fordulhat elő az, hogy egy alapvetően jó szándékú visszajelzést is személyes támadásként élhetünk meg. Ezért kiemelten fontos különbséget tennünk a közlő szándéka, az üzenet megfogalmazása és a befogadóra gyakorolt hatás között. Attól, hogy mondjuk egy kijelentés kényelmetlenül érint bennünket, még nem feltétlenül áll mögötte bántó szándék. Ennek hiánya viszont sosem érvénytelenítheti a befogadó negatív élményét

– figyelmeztet a pszichológus.